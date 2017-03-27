到現在為止，相信看過許多改造專案的你已經見識到房屋裝修的神奇魅力了吧?! 雖然說我們已經介紹過許多讓你下巴掉下來的改造專案，但是今天我們要讓你驚訝再驚訝! 這本點子簿為大家整理了 8 個讓你嘆為觀止的房屋外觀改造案，這 8 個房子的外表原本驚悚到連原本起壞念頭的小偷都會落荒而逃，更別說來訪的客人會作何感想了!
不過不用擔心，在不同的專家的搶救之下，這 8 間房子像是浴火重生一樣，變得美艷動人，連鄰居都會羨慕又忌妒。
想要再次見識改造的奇蹟嗎? 快跟我們往下看吧!
一見到這個家的外觀的時候，我們實在很難相信有人會住在這裡面。那已經翻黑的臉孔讓人一點也不想要靠近，不管是門前的混凝土地板或是大門上的門柱都以腐蝕，這樣的狀態實在讓人感到怵目驚心!
哇，這是同一個家嗎? 混凝土作為主要結構，搭配上美麗的木頭，光看就讓人覺得神清氣爽。進門後的空地上還種植了綠色的植物，讓這個家更有生命力。
沒錯，我想你應該跟我們想法一致，在這荒涼的草地上的房子，看起來就是鬼屋無誤。這看起來已經多年沒有人住的地方實在毫無生氣，讓我們一起看看專家會如何改造…
看到變身後的樣貌，你是不是絕對這真是太驚人了? 淺灰色的屋頂上開了天窗，白色的牆上則有多扇落地窗，再搭配木頭的長方形板子，改造後的家散發著別緻的氣息。
第三間房子改造前的牆壁都已剝落，讓人實在擔心屋主的安危。這樣讓人感到憂心忡忡的房子，會變成什麼樣子呢?
變身後的房子太有氣質了，傳統的山形屋頂搭配米色的牆身，簡單有魅力。而多扇的落地窗，更為傳統的房子帶來現代的元素。
這個家改造前並不太糟，但是使用的顏色並不是太耐看。專家將房子改造成耐看的經典款，並且打造出一個泳池，讓屋主可以在夏日享受戲水之樂。
這間走殖民地風格的房子在改造前有點跟不上時代，於是專家賦予其現代的靈魂，讓房子既有殖民地的風格，卻又有現代的俐落感。
一間非常有田園氣息的房子，搖身成為簡約風格的白色房子。這樣巨大的轉變實在讓我們好吃驚!
從隨時可以廢棄的房子，變身成為優雅卻又氣派的豪宅，這間房子的轉變實在太戲劇化了!
改造後的家有美麗的木頭走廊，整個家的氣質大加分! 你是不是也愛上了這樣的轉變呢?
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