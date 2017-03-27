到現在為止，相信看過許多改造專案的你已經見識到房屋裝修的神奇魅力了吧?! 雖然說我們已經介紹過許多讓你下巴掉下來的改造專案，但是今天我們要讓你驚訝再驚訝! 這本點子簿為大家整理了 8 個讓你嘆為觀止的房屋外觀改造案，這 8 個房子的外表原本驚悚到連原本起壞念頭的小偷都會落荒而逃，更別說來訪的客人會作何感想了!

不過不用擔心，在不同的專家的搶救之下，這 8 間房子像是浴火重生一樣，變得美艷動人，連鄰居都會羨慕又忌妒。

想要再次見識改造的奇蹟嗎? 快跟我們往下看吧!