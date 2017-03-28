17 間讓你的身心都超健康的完美鄉間木屋

使用大量木材的木屋能夠讓人感到舒適自在，而木材所營造出的溫暖以及溫馨氣息更是任何素材都無法取代的。如果說你很渴望有一間屬於自己的木屋，進而過著身心都超健康的生活的話，你一定要特別注意這本點子簿!

我們為大家整理了 17 間讓人身心都超健康的完美鄉間木屋，這些木屋不僅本身的設計讓人愛不釋手，其所在的位置所享有的綠意更是最為珍貴的資產。

現在就一起來瞧瞧這 17 間鄉間木屋吧!