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17 間讓你的身心都超健康的完美鄉間木屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 庭院
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使用大量木材的木屋能夠讓人感到舒適自在，而木材所營造出的溫暖以及溫馨氣息更是任何素材都無法取代的。如果說你很渴望有一間屬於自己的木屋，進而過著身心都超健康的生活的話，你一定要特別注意這本點子簿!

我們為大家整理了 17 間讓人身心都超健康的完美鄉間木屋，這些木屋不僅本身的設計讓人愛不釋手，其所在的位置所享有的綠意更是最為珍貴的資產。

現在就一起來瞧瞧這 17 間鄉間木屋吧!

1. 紅色的木屋

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HOUSE HABITAT

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交錯且不同高度的屋頂讓這間木屋的外觀充滿了不一樣的層次，也是傳統中帶有現代元素的典範。

2. 深藍色的木屋

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The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
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這間小坪數的木屋十分小巧可愛，白色的屋頂搭配深藍色的牆面十分獨特，在樹群中更為顯眼。

3. 紅瓦屋頂

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有著紅瓦屋頂以及大地色牆身的木屋外觀搶眼，而走進室內後，你更會因為其浪漫的裝潢而淪陷。

點此看更多細節: 殖民地風的優雅: 一間被花草環繞的美麗鄉間住宅

4. 童話故事般的小屋

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Smart Wood

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這間有著童話故事般的外表的木屋十分夢幻，而其傳統的結構也非常有魅力。

5. 平房

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schroetter-lenzi Architekten

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黑色的牆身已經十分獨特，而平屋頂的平房結構更是不常見的木屋。大片的落地窗通往木頭的露臺，是非常有現代感的木屋。

6. 斜屋頂

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斜屋頂是這間木屋的特色，而其柔和的牆身也與外頭的植物搭配地天衣無縫。

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7. 紅色小屋

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify 庭院
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緊鄰著有流水造景的庭院的紅色小屋最顯眼的是白與紅的搭配，小巧可愛的它讓人像是步入童話故事中。

8. 茅屋

Thatched Octagonal Summerhouse homify 庭院
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Thatched Octagonal Summerhouse

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茅屋式的木屋以其類圓形狀的外觀吸引人的注意力，而緊鄰水池的設計更讓這間木屋充滿生命力。

9. L 形

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd 庭院
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
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走 L 形結構的木屋自然地生成了木頭小露臺區，而小坪數的木屋讓人感到更溫馨。

10. 大小屋頂

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AZRA AHŞAP EVLER

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有著大小屋頂的木屋外觀很有層次，挑高的牆面上開了窗，室內因此洋溢著自然光。

11. 淺藍色的木屋

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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淺藍色的木屋讓人感到十分沁藍，並且彷彿置身在海洋中。

12. 質樸感

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Kuloğlu Orman Ürünleri

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深色系的木屋非常有質樸感，是簡單又不失魅力的木屋。

13. 日式風情

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這間木屋散發著日式的風情，大膽的紅色讓它在街道上非常搶眼。

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14. 水邊的木屋

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Bongers Architecten

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這間位在水邊的木屋最令人喜愛的便是迎著戶外的落地窗與木頭露臺

15. 大地色系的木屋

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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大地色系的兩層樓木屋看起來非常壯觀，是適合家庭居住的好空間。

16. 超現實的木屋

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reitsema &amp; partners architecten bna

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這間有著極尖屋頂的木屋看起來十分超現實，而其高聳的落地玻璃更是非常搶眼。

17. 鄉村風情

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Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
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Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

有著小閣樓的木屋散發著濃厚的鄉村風情，其大片的門廊更是成為戶外休憩的好場所。

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