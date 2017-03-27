成本比傳統房屋低廉許多，施工期快速，並且又環保的預製屋 (組合屋)在世界各地皆頗受到歡迎。雖然說並不是每個人都可以接受這樣子新型態的房屋，但是在這個房價高漲的時代，只有跳出舒適圈，才能在自己經濟狀況允許的狀態下，為自己或是家人找到一個溫暖的窩。
許多人對預製屋 (組合屋) 所持的懷疑便是其穩固性，而現在已經有許多專家將技術更新再更新，讓預製屋也有非常堅固的地基以及結構，甚至有些房款還有防颱防震的效果。
這本點子簿中，我們為大家整理了 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)，這些房子的風格皆大不相同，但是絕對都會顛覆你對於預製屋的既定印象。
現在就一起來欣賞這 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)吧!
第一間的預製屋走的風格十分質樸傳統，深灰色的屋瓦配上白色的外牆，簡單又俐落。仔細一看，你會發現在白色的外牆上，專家還混搭了石材以及木材，為傳統的外觀帶來現代的元素。
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有著斜屋頂的這間預製屋像是好萊塢電影中會出現的房子，其柔和的鵝黃色讓人感到非常舒適自在，有車庫的設計對於有車家庭來說更是非常方便的區域。
看似低調的平房以木材、混凝土、鋼以及玻璃組合而成，簡單卻不平凡。當你一走進家中時，你更會被其超級時尚的室內裝潢好品味給嚇到了! 誰能把這間房子與傳統的預製屋聯想在一塊呢?
以白色為主的這個家因為木頭的百葉窗而顯得更有層次，也更加溫暖柔和。寬敞的落地窗通往戶外的露臺，室內外毫無隔閡的設計是最適合現代生活的規劃方式。
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獨特的木頭方塊所組成的家從外型就讓人感到非常不凡! 走進屋內後，大量的淺色木材打造出讓人感到非常舒適溫馨的氣息。
這間傳統的木屋有著木屋該有的所有元素，堪稱是木屋界的模範生。
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