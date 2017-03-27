成本比傳統房屋低廉許多，施工期快速，並且又環保的預製屋 (組合屋)在世界各地皆頗受到歡迎。雖然說並不是每個人都可以接受這樣子新型態的房屋，但是在這個房價高漲的時代，只有跳出舒適圈，才能在自己經濟狀況允許的狀態下，為自己或是家人找到一個溫暖的窩。

許多人對預製屋 (組合屋) 所持的懷疑便是其穩固性，而現在已經有許多專家將技術更新再更新，讓預製屋也有非常堅固的地基以及結構，甚至有些房款還有防颱防震的效果。

這本點子簿中，我們為大家整理了 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)，這些房子的風格皆大不相同，但是絕對都會顛覆你對於預製屋的既定印象。

現在就一起來欣賞這 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)吧!