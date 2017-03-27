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8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)

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成本比傳統房屋低廉許多，施工期快速，並且又環保的預製屋 (組合屋)在世界各地皆頗受到歡迎。雖然說並不是每個人都可以接受這樣子新型態的房屋，但是在這個房價高漲的時代，只有跳出舒適圈，才能在自己經濟狀況允許的狀態下，為自己或是家人找到一個溫暖的窩。

許多人對預製屋 (組合屋) 所持的懷疑便是其穩固性，而現在已經有許多專家將技術更新再更新，讓預製屋也有非常堅固的地基以及結構，甚至有些房款還有防颱防震的效果。

這本點子簿中，我們為大家整理了 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)，這些房子的風格皆大不相同，但是絕對都會顛覆你對於預製屋的既定印象。

現在就一起來欣賞這 8 間低成本又美觀的預製屋 (組合屋)吧!

1. 傳統風格

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第一間的預製屋走的風格十分質樸傳統，深灰色的屋瓦配上白色的外牆，簡單又俐落。仔細一看，你會發現在白色的外牆上，專家還混搭了石材以及木材，為傳統的外觀帶來現代的元素。

點此看更多細節: 就是要蓋間自己的房子! 低價打造的鄉間預製組合屋

2. 斜屋頂

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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有著斜屋頂的這間預製屋像是好萊塢電影中會出現的房子，其柔和的鵝黃色讓人感到非常舒適自在，有車庫的設計對於有車家庭來說更是非常方便的區域。

3. 超時尚平房

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看似低調的平房以木材、混凝土、鋼以及玻璃組合而成，簡單卻不平凡。當你一走進家中時，你更會被其超級時尚的室內裝潢好品味給嚇到了! 誰能把這間房子與傳統的預製屋聯想在一塊呢?

4. 白與木頭

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以白色為主的這個家因為木頭的百葉窗而顯得更有層次，也更加溫暖柔和。寬敞的落地窗通往戶外的露臺，室內外毫無隔閡的設計是最適合現代生活的規劃方式。

點此看更多細節: 冷天想要陽光：一看就覺得好溫暖的預製木屋

5. 木頭預製屋

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Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
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獨特的木頭方塊所組成的家從外型就讓人感到非常不凡! 走進屋內後，大量的淺色木材打造出讓人感到非常舒適溫馨的氣息。

6. 擁有大門廊的家

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兩層樓的家有著頗為傳統的外觀，而寬敞的大門廊則是全家人不論晴雨都可以享受戶外空氣的好場所。

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7. 100 平方米的家

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這間 100 平方米的家外表以石材為主，簡樸的外觀讓人想像不到室內是如此地淨白明亮。在所有的區塊中，我們最喜歡的就是那寬敞明亮的廚房!

8. 傳統木屋

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Kuloğlu Orman Ürünleri

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這間傳統的木屋有著木屋該有的所有元素，堪稱是木屋界的模範生。

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