什麼樣的房子最適合家庭居住呢? 首先最重要的是格局一定要佳，生活區塊要清楚地劃分開來，卻同時能保持室內的寬敞與明亮度。而為了讓全家人的身心都更加舒展以及放鬆，能夠讓大夥兒呼吸新鮮空氣以及伸展肢體的戶外空間是絕對少不了的。
除此之外，適合家庭居住的住宅還要提供現代生活所需的舒適性與便利性，因此現代化的設備是少不了的。而當這些元素都齊了後，最重要的便是室內的溫馨感。房子畢竟是給人住的，因此有溫度的家絕對比一個冷冰冰卻風格獨具的空間還來得吸引人。
這本點子簿我們為大家整理了 5 間超適合家庭居住的鄉間住宅，這些房子都坐落在寧靜的鄉間，外觀質樸讓人感到平靜，也提供了寬敞的戶外空間給大家活動身軀。
現在一起讓我們欣賞吧!
這間 37.81 坪的家不大不小剛剛好，專家用了搶眼的粉紅色妝點部分牆面，讓看似傳統的家一點也不平凡。環繞著房子兩周的木頭甲板露臺是全家人在戶外休憩的好空間，而露臺緊鄰著同樣形狀的小水池，在夏日可以好好地在此泡腳，消暑一下!
從另外一個角度欣賞這個家，你會發現它被滿滿的綠意環繞，非常適合喜歡植物的屋主。
先從正面欣賞這間房子吧，專家利用了簡單的灰與白色，賦予這間房子簡單卻不平凡的外在。石頭的步道通往大門，而步道旁則有豐富的植物花圃，讓人進門前就感受到滿滿的綠意。
讓我們繞道房子的後頭，你會發現牆上設置了大片的落地窗，因此你可以想像屋內有多麼地明亮。除此之外，大片的草坪以及空地，都可以讓孩子們盡情活動，要舉辦烤肉派對也不成問題。
與前兩間較為小巧的家相比之下，這間兩層樓的 55.96 坪住宅顯得壯觀許多。雖然房屋主要以灰色屋瓦以及白色牆身為主，專家非常有巧思地在門框以及側邊的牆面漆上了超級鮮豔的黃色，讓這間看似穩重的房子立刻活了起來!
繞到房子的背面，那以磚頭所砌成的矮牆劃分出不同的戶外區域，屋主可以依照不同的需求，在不同的座椅區休息。
善用顏色的專家在部分的牆面用上了橘色，讓人感受到適度的熱力。屋子前的大片白色碎石地搭配上整理得宜的植物造景，讓人看得神清氣爽。
想不到房子的正面更加雄偉，一二樓皆有落地窗的設計，而房子前面還有一個大泳池，絕對能讓全家人在夏日開心地在此嬉戲。
最後要看的這間房子雖小，但是卻十分精緻。色彩的選用成熟有品味，再加上屋外的雕塑品，讓人感受到超棒的質感。
房子的背面是戶外的空間，有遮陽棚的設計讓屋主可以不怕被曬傷，並且也讓畫面更為美觀。
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