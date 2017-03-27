什麼樣的房子最適合家庭居住呢? 首先最重要的是格局一定要佳，生活區塊要清楚地劃分開來，卻同時能保持室內的寬敞與明亮度。而為了讓全家人的身心都更加舒展以及放鬆，能夠讓大夥兒呼吸新鮮空氣以及伸展肢體的戶外空間是絕對少不了的。

除此之外，適合家庭居住的住宅還要提供現代生活所需的舒適性與便利性，因此現代化的設備是少不了的。而當這些元素都齊了後，最重要的便是室內的溫馨感。房子畢竟是給人住的，因此有溫度的家絕對比一個冷冰冰卻風格獨具的空間還來得吸引人。

這本點子簿我們為大家整理了 5 間超適合家庭居住的鄉間住宅，這些房子都坐落在寧靜的鄉間，外觀質樸讓人感到平靜，也提供了寬敞的戶外空間給大家活動身軀。

現在一起讓我們欣賞吧!