新型態農舍: 有天井設計的現代休閒別墅

台灣的地狹人稠，能夠在擁擠的城市中擁有一個棲身之所已經是萬幸，更別說想著要擁有一個屬於自己的寬敞鄉間農舍了。然而追尋一個心中渴望的自然居所絕對不會只淪為空想，而夢想也絕對會有成真的一天。這本點子簿所要介紹的新型態農舍結合了所處的自然環境，然而卻改善了傳統農舍的陰暗與通風不佳的問題。專家們利用混凝土，賦予這間休閒別墅個性獨具的現代外觀，並且規劃了天井以及多扇窗，讓陽光可以進駐室內。
你也是有夢想，並且正朝著實踐夢想的路邁進的人嗎? 那麼一起跟我們欣賞這間休閒別墅，相信很快地你就能為自己打造一間專屬的鄉間別墅!
為了讓房屋能夠與自然的環境結合，專家們特別在整體開發的二十幾塊農地中挑選了一處顯眼又具備自然景觀視野的基地，並在上面打造出一棟與自然相融合，並具有美感內涵的休閒別墅。
當你看到這間別墅的時候，你應該會因為它跟傳統農舍大相逕庭的風格而感到大吃一驚吧? 混凝土的顏色讓整棟建築能夠完美地佇立在農地上，卻一點也不顯得突兀。
從另外一個角度欣賞這間休閒別墅，你可以發現它的結構盡顯幾何之美。看似簡單的外在，其實有許多值得令人細細品味的美好細節。
為了讓室內的各個角落都洋溢著溫暖的自然，專家特地規劃了天井的設計，讓寬敞的房內能夠毫不陰暗。除了有實際的功能外，屋主還可以隨時抬頭欣賞天空以及雲朵的千變萬化，即使天氣不佳，在家也能夠感受到與戶外的連結。
別墅中的其中一間浴室帶了半圓弧狀的浴缸，而窗外就是美好的綠意，能夠在此泡澡想必是十分幸福的事情!
由於專家規劃了大小各異的多扇窗，因此室內光影的變化美得有如行動藝術品一樣，讓人想要好好地欣賞。
窗外的風光絕對是這間休閒別墅最棒的超天然設計。當心情鬱悶的時候，只要往窗外看看，似乎心情都會好起來。