新型態農舍: 有天井設計的現代休閒別墅

台灣的地狹人稠，能夠在擁擠的城市中擁有一個棲身之所已經是萬幸，更別說想著要擁有一個屬於自己的寬敞鄉間農舍了。然而追尋一個心中渴望的自然居所絕對不會只淪為空想，而夢想也絕對會有成真的一天。這本點子簿所要介紹的新型態農舍結合了所處的自然環境，然而卻改善了傳統農舍的陰暗與通風不佳的問題。專家們利用混凝土，賦予這間休閒別墅個性獨具的現代外觀，並且規劃了天井以及多扇窗，讓陽光可以進駐室內。

你也是有夢想，並且正朝著實踐夢想的路邁進的人嗎? 那麼一起跟我們欣賞這間休閒別墅，相信很快地你就能為自己打造一間專屬的鄉間別墅!