L 形廚房的好處有很多，如果說你是喜歡與親友一起享受做料理的樂趣的人的話，L 形的形狀能夠讓兩個人分工合作時，不會與對方
強碰。除此之外，L 形的廚房能夠利用你家中的轉角區域，因此對於家中面積不是那麼大的小空間來說，是非常適合的廚房形狀。
這本點子簿為大家整理了 15 種讓你一眼愛上的超實用 L 形廚房設計，這些廚房的用色以及選材皆大不相同，正在考慮為家中規劃一個 L 形廚房的你絕對可以找到最適合你的風格與需求的實用靈感。
現在就讓我們一起看看這 15 種由不同專家所設計的 L 形廚房吧!
第一間要看到的廚房利用奶油色磁磚打造出可愛別緻的個性，搭配木頭地板後，散發出細微的鄉村風格。
以深色木頭的櫥櫃搭配光亮的奶油色檯面，以及石材紋理的牆面，散發出穩重卻不沉重的氣息。
走白色系以及選用木頭的開放是儲藏櫃的廚房非常淡雅柔和，讓人一看就感到舒適自在。
這間 L 形小廚房的最有魅力的地方便是照明的設計，其明亮的色系以及完美的照明讓廚房感覺比實際上還要大。
這間寬敞的廚房選用了大理石的檯面，因此整體感非常氣派，是喜歡略帶奢華氣息的你的最佳選擇。
選用木頭櫥櫃以及黑色檯面的 L 形廚房看起來個性十分穩重，搭配上不銹鋼的材質後，取得一種冷與暖的平衡。
這個 L 形廚房的上方櫥櫃帶有弧度，讓畫面看起來不會過於生硬。
為了讓一白的廚房看起來不會過於死板，專家特地選擇了圖樣的磁磚地板，讓廚房可愛有魅力。
黑色系的廚房搭配上奶油色的地面以及白色的牆面後，不僅不過於嚴肅，反而讓人感到很有個性。
最後要看的這間廚房非常迷你，而專家以紅色的冰箱點亮整體空間。
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