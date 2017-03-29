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15 種讓你一眼愛上的超實用 L 形廚房設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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L 形廚房的好處有很多，如果說你是喜歡與親友一起享受做料理的樂趣的人的話，L 形的形狀能夠讓兩個人分工合作時，不會與對方 強碰。除此之外，L 形的廚房能夠利用你家中的轉角區域，因此對於家中面積不是那麼大的小空間來說，是非常適合的廚房形狀。

這本點子簿為大家整理了 15 種讓你一眼愛上的超實用 L 形廚房設計，這些廚房的用色以及選材皆大不相同，正在考慮為家中規劃一個 L 形廚房的你絕對可以找到最適合你的風格與需求的實用靈感。

現在就讓我們一起看看這 15 種由不同專家所設計的 L 形廚房吧!

1. 鄉村風的別緻廚房

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Hardvendel Design

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Hardvendel Design
Hardvendel Design
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第一間要看到的廚房利用奶油色磁磚打造出可愛別緻的個性，搭配木頭地板後，散發出細微的鄉村風格。

2. 深色木頭

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Toren Cocinas

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以深色木頭的櫥櫃搭配光亮的奶油色檯面，以及石材紋理的牆面，散發出穩重卻不沉重的氣息。

3. 開放式的儲藏櫃

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ROMERO DE LA MORA

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走白色系以及選用木頭的開放是儲藏櫃的廚房非常淡雅柔和，讓人一看就感到舒適自在。

4. 明亮系小廚房

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Traber Obras

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這間 L 形小廚房的最有魅力的地方便是照明的設計，其明亮的色系以及完美的照明讓廚房感覺比實際上還要大。

5. 氣派的石材

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H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
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這間寬敞的廚房選用了大理石的檯面，因此整體感非常氣派，是喜歡略帶奢華氣息的你的最佳選擇。

6. 白與黑

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結合了白與黑的設計，這間 L 形的廚房雖然讓人感到很清爽，卻又很有個性。

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7. 地中海風情

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Arq Mobil

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散發著濃厚地中海風情的空間中的廚房採用了石材的檯面，兩種落差非常有層次。

8. 木頭與黑色

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A2 HOMES SA DE CV

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選用木頭櫥櫃以及黑色檯面的 L 形廚房看起來個性十分穩重，搭配上不銹鋼的材質後，取得一種冷與暖的平衡。

9. 圖樣地板

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白色的廚房搭配了局部黃色以及圖樣的地板後，顯得簡單卻又不無趣。

10. 有弧度的廚房

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Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
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這個 L 形廚房的上方櫥櫃帶有弧度，讓畫面看起來不會過於生硬。

11. 可愛的磁磚地板

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Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
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為了讓一白的廚房看起來不會過於死板，專家特地選擇了圖樣的磁磚地板，讓廚房可愛有魅力。

12. 黑色廚房

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Arquitetura 1

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Arquitetura 1
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黑色系的廚房搭配上奶油色的地面以及白色的牆面後，不僅不過於嚴肅，反而讓人感到很有個性。

13. 白色的櫥櫃搭配上不銹鋼的檯面，冷暖交雜，取得平衡。

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14. 圓弧狀的大廚房

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轉角是圓弧狀的廚房讓人在視覺上看來非常有曲線，毫不生硬。

15. 紅色的冰箱

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Urban Shaastra

The Kitchenette

Urban Shaastra
Urban Shaastra
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最後要看的這間廚房非常迷你，而專家以紅色的冰箱點亮整體空間。

延伸閱讀: 小住家必備: 8 個省空間的一字形廚房

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