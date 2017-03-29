L 形廚房的好處有很多，如果說你是喜歡與親友一起享受做料理的樂趣的人的話，L 形的形狀能夠讓兩個人分工合作時，不會與對方 強碰 。除此之外，L 形的廚房能夠利用你家中的轉角區域，因此對於家中面積不是那麼大的小空間來說，是非常適合的廚房形狀。

這本點子簿為大家整理了 15 種讓你一眼愛上的超實用 L 形廚房設計，這些廚房的用色以及選材皆大不相同，正在考慮為家中規劃一個 L 形廚房的你絕對可以找到最適合你的風格與需求的實用靈感。

現在就讓我們一起看看這 15 種由不同專家所設計的 L 形廚房吧!