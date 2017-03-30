用低調包裹奢華：一間超級明亮的高貴玻璃屋

對於不喜歡在外高調宣揚自己的想法與理念的你，應該很懂那種不想要讓人一眼看穿的心情。這本點子簿的主角與這樣的你十分契合，專家賦予了這間一層樓的房子沈穩且低調的外在，經過的路人絕對都想像不到進門之後映入眼簾的是非常明亮且高貴的玻璃屋，而房內還設有氣派的泳池。這間高貴的玻璃屋可以說是有著平民的外表，皇帝的內在。

你是否好奇這間房子外表與內在的反差為何呢？讓我們一起往下探索更多細節吧！