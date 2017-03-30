用低調包裹奢華：一間超級明亮的高貴玻璃屋

對於不喜歡在外高調宣揚自己的想法與理念的你，應該很懂那種不想要讓人一眼看穿的心情。這本點子簿的主角與這樣的你十分契合，專家賦予了這間一層樓的房子沈穩且低調的外在，經過的路人絕對都想像不到進門之後映入眼簾的是非常明亮且高貴的玻璃屋，而房內還設有氣派的泳池。這間高貴的玻璃屋可以說是有著平民的外表，皇帝的內在。
你是否好奇這間房子外表與內在的反差為何呢？讓我們一起往下探索更多細節吧！
灰色石頭鋪成的走道通往橘色的大門，在深色系的外牆中瞥見一點橘，讓人感到有些小驚喜。往內縮的大門也除了提供隱私感之外，還能讓屋主在下雨的時候不用在雨中掏鑰匙。
往後退後幾大步，你可以看到這間深色系的平房外表十分低調，在綠意的襯托之下也絲毫不突兀。這麼充滿神秘感的外觀，讓人非常好奇房子內到底是什麼模樣。
進到這個家的中庭，你會因為泳池而大聲驚呼，除此之外，大長廊上的天花板使用木材，散發著高貴感。而專家更利用了照明來加強戶外的氣氛，這畫面光看就讓人感到好放鬆！
讓我們走進家中吧！那寬敞的起居空間讓人的鬱悶一掃而空，而木頭的天花板搭配灰色的混凝土地板，一冷一暖恰恰好。
白天時的庭院又是另外一種氛圍，植物攀爬而上的圍牆讓人感受到美好的綠意，而圍繞著泳池的則是十分高貴的石頭地板。
這間臥室正對著外頭的庭院，大片的落地窗取代了牆面，讓房間洋溢著美麗的自然光。
另外一間臥室的風格較為簡單樸實，是讓人可以好好放鬆的空間。
當我們看到這間浴室的時候，我們原本已經收回的驚訝感又回來了！
除了面積十分寬敞外，天井的設計也讓浴室甩開陰暗，陽光四溢。專家在此也使用了不同的素材，例如木頭以及磁磚，讓浴室有不同的層次。
最後讓我看看面積較小的另外一間浴室，這間浴室與剛才看到的那間有相同的元素，但是因為較為迷你的尺寸而讓人感到更為親密。