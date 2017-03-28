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小空間必學！9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design 書房/辦公室
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當你住在面積狹小的空間時並不代表你就必須犧牲掉你的生活品質，身處在逆境反而會激發出意想不到的創意。而大多數的時候，並不是因為面積小才讓你的生活空間感覺狹小，反而是因為錯誤的佈置方式讓你的家變得比實際上還小。

這本點子簿要告訴你 9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅，只要掌握這些法則，你的小空間也能感覺比實際上還要來得寬敞。

準備好了嗎? 跟我們一起看這幾個佈置小房子與小公寓的必知訣竅吧!

1. 採用開放式的格局

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規劃小空間的格局最重要的就是要避免不必要的隔間，例如厚實的牆面只會讓房子感覺更小。

2. 使用淺色系

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佈置小空間最安全的色系就是選用讓房間維持空間感的淺色系，如果你覺得淺色系太過於無趣，可以選擇鮮豔的小家飾品，例如抱枕來點亮空間。

3. 擺放植物盆栽

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植物雖然不能讓房間看起來更大，但是它的自然氣息卻能讓你感到更加舒服自在。因此我們建議你能夠在家中擺放植物盆栽，讓你的生活更有質感。

4. 大膽無罪!

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Cue &amp; Co of London

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Cue & Co of London
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如同我們剛才所說的，雖然我們建議你使用淺色系，但不代表你就不能放手一搏，大膽用色。你可以選擇鮮豔的小家飾品，不管是抱枕或是裱框的圖片也好，都能讓房間更有個性。

5. 照明很重要

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SALLIER WOHNEN HAMBURG

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照明能決定你的空間感，因此千萬不要忽略它的重要性。如果不知道什麼樣的照明能讓你的房間更寬敞，那就讓我們的專家協助你吧!

6. 不浪費任何一個可用空間

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Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
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你有好好地檢視家中的各個角落嗎? 例如樓梯下方的空間就是你絕對不能浪費的區塊，在這裡你可以打造一個小書房，或是規劃成收納的區塊。

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7. 善用鏡子

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors 客廳
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
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善用鏡子可以藉由反射的效果讓你的家感覺更寬敞，並且更為明亮。

8. 避免讓房間變得擁塞

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LEIVARS

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LEIVARS
LEIVARS
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如果你的房間已經不大了，那就不要貪心購買一大堆不必要的家具，這樣只會讓你的房間感覺過於擁塞。

9. 不要讓家具緊貼牆面

Living Room DDWH Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
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例如，不要把沙發直接貼著牆面放，這樣反而會讓你的家感覺更為狹小。

延伸閱讀: 必學！7間善用空間收納術的個性派住宅

綠意環繞的幸福: 44 間有大庭院的家庭住宅
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