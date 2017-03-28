小空間必學！9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅

當你住在面積狹小的空間時並不代表你就必須犧牲掉你的生活品質，身處在逆境反而會激發出意想不到的創意。而大多數的時候，並不是因為面積小才讓你的生活空間感覺狹小，反而是因為錯誤的佈置方式讓你的家變得比實際上還小。

這本點子簿要告訴你 9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅，只要掌握這些法則，你的小空間也能感覺比實際上還要來得寬敞。

準備好了嗎? 跟我們一起看這幾個佈置小房子與小公寓的必知訣竅吧!