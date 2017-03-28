小空間必學！9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅

當你住在面積狹小的空間時並不代表你就必須犧牲掉你的生活品質，身處在逆境反而會激發出意想不到的創意。而大多數的時候，並不是因為面積小才讓你的生活空間感覺狹小，反而是因為錯誤的佈置方式讓你的家變得比實際上還小。
這本點子簿要告訴你 9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅，只要掌握這些法則，你的小空間也能感覺比實際上還要來得寬敞。
準備好了嗎? 跟我們一起看這幾個佈置小房子與小公寓的必知訣竅吧!
佈置小空間最安全的色系就是選用讓房間維持空間感的淺色系，如果你覺得淺色系太過於無趣，可以選擇鮮豔的小家飾品，例如抱枕來點亮空間。
植物雖然不能讓房間看起來更大，但是它的自然氣息卻能讓你感到更加舒服自在。因此我們建議你能夠在家中擺放植物盆栽，讓你的生活更有質感。
如同我們剛才所說的，雖然我們建議你使用淺色系，但不代表你就不能放手一搏，大膽用色。你可以選擇鮮豔的小家飾品，不管是抱枕或是裱框的圖片也好，都能讓房間更有個性。
照明能決定你的空間感，因此千萬不要忽略它的重要性。如果不知道什麼樣的照明能讓你的房間更寬敞，那就讓我們的專家協助你吧!
你有好好地檢視家中的各個角落嗎? 例如樓梯下方的空間就是你絕對不能浪費的區塊，在這裡你可以打造一個小書房，或是規劃成收納的區塊。
善用鏡子可以藉由反射的效果讓你的家感覺更寬敞，並且更為明亮。
例如，不要把沙發直接貼著牆面放，這樣反而會讓你的家感覺更為狹小。
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