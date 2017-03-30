灰與白譜出的旋律: 一間為四人小家庭打造的時尚公寓

迎接家中新成員的到來是件非常令人感到雀躍的事情，而這本點子簿所要介紹的時尚公寓便是為了一個四人小家庭所打造的幸福居所。專家延續了屋主在舊家所選用的黑白對比設計，以灰與白譜出相似卻又有些許不同的旋律。

對於家中有小孩以及小嬰兒的父母來說，要如何收納如嬰兒車等各式的物品是一門學問，因此專家也特別在此下功夫，進而打造出一個明明有小孩，卻看似是單身貴族專屬的時尚公寓。

跟著我們的腳步一起欣賞這間為四人小家庭所打造的時尚公寓吧!