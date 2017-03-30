灰與白譜出的旋律: 一間為四人小家庭打造的時尚公寓

迎接家中新成員的到來是件非常令人感到雀躍的事情，而這本點子簿所要介紹的時尚公寓便是為了一個四人小家庭所打造的幸福居所。專家延續了屋主在舊家所選用的黑白對比設計，以灰與白譜出相似卻又有些許不同的旋律。
對於家中有小孩以及小嬰兒的父母來說，要如何收納如嬰兒車等各式的物品是一門學問，因此專家也特別在此下功夫，進而打造出一個明明有小孩，卻看似是單身貴族專屬的時尚公寓。
跟著我們的腳步一起欣賞這間為四人小家庭所打造的時尚公寓吧!
首先先讓我們看看這間公寓的平面設計圖，了解專家是如何配置各個生活區塊。
為了讓書房與起居空間能夠做連結，專家以玻璃牆區隔這兩個區塊，而屋主則可以視當下的需求以及心情拉下窗簾。
L 形的灰色沙發在白色牆面的襯托之下更為搶眼，並且展現十分成熟穩重的態度。
開放式的客廳十分明亮，光滑的白色瓷磚地板也讓陽光可以反射在上面。
專家選擇在沙發後面放置一個與沙發差不多同高的儲物櫃，藉此分隔用餐區與客廳，是隔間之餘又保持空間感的聰明做法。
專家為我們展示了使用大膽色系的絕妙手法，以及如何善用小角落，打造出一個令人放鬆的區域。
專家在進入房內的走道旁規劃了大面積的衣櫥，省空間又美觀。
臥室的牆面選用了暗紫色，但因為與白色做搭配，因此一點也不讓人感到沉重，反而風格獨具。
兒童房則採用了孩子最愛的粉紅色，打造出一個小孩可以盡情編織夢想的小窩。
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