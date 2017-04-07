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8 個讓你家走廊更明亮動人的簡單小撇步

Yungshun Lee Yungshun Lee
Interior a Santarcangelo, cristina zanni designer cristina zanni designer 現代風玄關、走廊與階梯
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一個完美的居家環境意味著連小細節的在意都能讓人感到訝異，而這些小細節可能包括了屋內的角落、連接各空間的走廊或樓梯的小死角。這次點子簿為了強化居家走廊對空間的整體性整理了 8 個小撇步，讓你也能開始替你的完美家居在意這些小細節，看看是否能透過這些小技巧讓你家的走廊更加明亮動人。

1. 鏡子的使用

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare 現代風玄關、走廊與階梯
Facile Ristrutturare

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延續剛剛利用大鏡子強化照明的效果，在較狹窄的廊道牆面甚至可使用全鏡牆，除了強化照明效果外，也可讓空間的擺設有更加分的效果，就如圖片中的盆栽就似乎更有綠意了。

2. 採光與色調

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto 走廊 & 玄關
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

其實無須再重申採光與色調對於空間的重要性，如果想要達到明亮的效果，充足的採光是首要條件，而色調的選擇則可以較為柔和的白色或米白色為基調，就能輕易地打造明亮的走廊。

3. 照明的選擇

homify 隨意取材風玄關、階梯與走廊
homify

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想要營造出甚麼樣的氛圍其實藉由照明設備的選擇，就決定了極大的屬性。例如想要營造工業風格，特有的裸露管線照明是必備；而內嵌式的燈光則較有戲劇及繪畫背景的效果，而圖中則運用了大鏡子來強化照明的效果來讓空間更加寬敞明亮。

4. 強化細部

Interior a Santarcangelo, cristina zanni designer cristina zanni designer 現代風玄關、走廊與階梯
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

你也可以利用廊道的空間設計成為一個小小的藝廊，利用平台及小型畫作搭配LED燈就能打造令人眼睛為之一亮的走廊，這這樣的重點在於盡量在意到每個小細節的打造，讓人近距離時能有更精緻的感受。

5. 書牆或植物牆

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli 現代風玄關、走廊與階梯 實木 White
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

如果你的走廊寬度允許，你也可以試著將其設計成一個貨架牆，擺書或物品都是極佳的儲放空間，甚至能夠放置植栽來增添綠意。

6. 改變材質

Projekt wnętrz mieszkania. Kraków-Żabiniec, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

如果走廊的空間較偏狹窄，或是需要與家具共用這樣的空間時，不妨試著改變牆面的材質，使用立體圖案的壁紙或是磚形的磁磚，也可以保持走廊的明亮感且不至於使其乏味。

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7. 現代風

Home Staging_Appartamento Città Studi_Milano, A4MANI - Interior & Architecture A4MANI - Interior & Architecture 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
A4MANI – Interior &amp; Architecture

A4MANI - Interior & Architecture
A4MANI – Interior &amp; Architecture
A4MANI - Interior & Architecture

如果想要保持寬敞的走廊但又怕因此而覺得太過空虛，也能夠嘗試打造這樣的現代風格，利用抽象的圖案來裝飾牆面，在地板上放置具特色的地毯，就能讓走廊寬敞又不空洞。

8. 發揮創意

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dziurdziaprojekt

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如果不想走廊布置得太過匠氣，但也不想使其太過於空洞，不妨發揮一下個人創意，可採用塗料或時下流行的壁貼，打造專屬的牆面，讓走廊有滿滿的個人特色。

想知道走廊還能怎麼利用，你可以看看:省空間的收納好方法：12 個擁有超強收納空間的走廊

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