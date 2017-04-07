8 個讓你家走廊更明亮動人的簡單小撇步

一個完美的居家環境意味著連小細節的在意都能讓人感到訝異，而這些小細節可能包括了屋內的角落、連接各空間的走廊或樓梯的小死角。這次點子簿為了強化居家走廊對空間的整體性整理了 8 個小撇步，讓你也能開始替你的完美家居在意這些小細節，看看是否能透過這些小技巧讓你家的走廊更加明亮動人。