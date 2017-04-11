現代化時尚家居: 造價台幣 315 萬的小豪宅

台灣的高房價總令人在購房時卻步，這次點子簿就要介紹這棟建在墨西哥的小豪宅，由 BESANA STUDIO 建築事務所設計的CASA品牌系列建築的其中一間，占地約 72.6 坪，而造價僅需要花費台幣 315 萬。儘管這樣的造價在台灣相當的具有難度，但我們還是可以欣賞一下這國外建築師打造的現代化時尚家居，來填補我們對豪宅的想像吧!
從建築的正面可以看到入口及車庫的設計都極具現代感，運用不同材質建材做出幾何的連結拼接，讓整體相當有層次。深色系的車庫連接著白色混凝土牆再接著木造的入口設計，展現了相當時尚的現代風情。
在入口部分使用了木材的設計，並搭配了小小的花園，木頭溫和的觸感以及綠色植物的展現的親和力，讓人在尚未步入房子前就可以感受到一股溫和的力量。
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而這裡相當值得一提的是在照明設備上的運用，在建築的許多地方都使用具柔和光感的投射燈，並大量運用了內嵌的照明，讓光線在不刺眼的清況下，依舊能有效凸顯主題物件，也營造出建築柔美的質感。
建築內部的挑高空間直接連接到天花板上的屋頂，並利用天窗的設計獲得自然的採光；內部依循著外觀的多材質設計，運用不同的建材打造出多樣化的空間層次，且大量利用玻璃來讓視野更為寬闊。
在黑餐檯與白餐椅所搭配出來的餐廳中，很容易感受到設計師對於建築藝術性的在意，在餐廳連結到的客廳與樓梯的部分，都能察覺到想表達的現代美學。
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