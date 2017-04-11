現代化時尚家居: 造價台幣 315 萬的小豪宅

台灣的高房價總令人在購房時卻步，這次點子簿就要介紹這棟建在墨西哥的小豪宅，由 BESANA STUDIO 建築事務所設計的CASA品牌系列建築的其中一間，占地約 72.6 坪，而造價僅需要花費台幣 315 萬。儘管這樣的造價在台灣相當的具有難度，但我們還是可以欣賞一下這國外建築師打造的現代化時尚家居，來填補我們對豪宅的想像吧!