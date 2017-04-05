現代共居生活：兼具工作室以及生活空間的時尚貨櫃屋

共居生活(Co-living)這種生活方式在西方國家流行已久，在台灣雖然還未算特別風行，可是相信會有愈來愈多的年青人推崇這種生活。
共居生活，顧名思義就是說一大群人住在一起，而重點是他們不需要有任何血緣關係。大家單純為著興趣、獨立生活或私人空間而選擇共居。
今天我們要介紹的房子正正包含了這種特質——一群韓國年青人共同管理並居住在一棟四層樓連地庫的工業風大樓，他們更巧妙地將商業空間與私人空間二合為一！
整棟大樓無論是選色還是樓型都非常引人注目，不同的生活空間就好似方型格子樣分開來，每個小格子都連著一個小型陽台！
全棟大樓其實共有五層（含地庫），每個樓層都有不同的功能，完美地實現現代共居生活的可能性！
工作間內部同樣以時尚工業風為設計風格，並採用了暖色系的木傢俱來調和整個空間。 由於地庫的照明充足，而且牆身多以純白色為主，所以就算常年欠缺陽光，整體觀感都不會顯得過份陰暗。
走回地面，我們將會來到這棟大廈的營業空間！這裡是一個給人休憩的悠閒咖啡廳，設計簡約卻時尚；大量的落地玻璃窗大大提升了室內採光，營造出一種舒適的、充滿療癒感的氛圍。
另一邊我們參觀到大家共用的客廳，一端的牆上裝有收納木架和衣架，而另一面牆上則裝有電視機。而無論是椅子還是茶几的設計都同樣的新穎、獨特，給人一個年輕創新的感覺。