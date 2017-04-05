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現代共居生活：兼具工作室以及生活空間的時尚貨櫃屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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共居生活(Co-living)這種生活方式在西方國家流行已久，在台灣雖然還未算特別風行，可是相信會有愈來愈多的年青人推崇這種生活。

共居生活，顧名思義就是說一大群人住在一起，而重點是他們不需要有任何血緣關係。大家單純為著興趣、獨立生活或私人空間而選擇共居。

今天我們要介紹的房子正正包含了這種特質——一群韓國年青人共同管理並居住在一棟四層樓連地庫的工業風大樓，他們更巧妙地將商業空間與私人空間二合為一！

​外觀

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整棟大樓無論是選色還是樓型都非常引人注目，不同的生活空間就好似方型格子樣分開來，每個小格子都連著一個小型陽台！

全棟大樓其實共有五層（含地庫），每個樓層都有不同的功能，完美地實現現代共居生活的可能性！

​地庫

homify 窗戶
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我們先參觀一下大廈的地庫。

充滿工業風風味的地庫鋪有粉光水泥地板及半透明的分隔牆和房門，一邊是樓梯，而另一邊則是間隔實用的獨立工作間。

​工作間

homify 書房/辦公室
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工作間內部同樣以時尚工業風為設計風格，並採用了暖色系的木傢俱來調和整個空間。 由於地庫的照明充足，而且牆身多以純白色為主，所以就算常年欠缺陽光，整體觀感都不會顯得過份陰暗。

​營業空間

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走回地面，我們將會來到這棟大廈的營業空間！這裡是一個給人休憩的悠閒咖啡廳，設計簡約卻時尚；大量的落地玻璃窗大大提升了室內採光，營造出一種舒適的、充滿療癒感的氛圍。

​旋轉牆

homify 餐廳
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你知道嗎，原來在這個看起來如此平凡的空間裡其實藏有機關——三道可旋轉的木牆！它們既是可供收納餐具的牆面，同時也是個實用的分隔牆！

​共享空間 廚房1

homify 牆面
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上樓以後我們會來到大樓的其中一個餐廳／廚房，玻璃窗和時尚工業風依舊是設計重點。

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​共享空間 廚房2

homify 餐廳
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另一個小廚房則多了這一面由OSB板製成的分隔間，這是一種來自歐洲的環保節能建材，是由木材被切碎後，交錯疊合碎屑壓製而成的木板。

共享空間 客廳

homify 視聽室
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另一邊我們參觀到大家共用的客廳，一端的牆上裝有收納木架和衣架，而另一面牆上則裝有電視機。而無論是椅子還是茶几的設計都同樣的新穎、獨特，給人一個年輕創新的感覺。

​樓梯轉角

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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連樓梯轉角的空間也被善加利用，用作擺放衣物和洗衣機之用。 

​私人臥室

homify 臥室
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 除了多人共用的臥室外，大樓還設有像圖中一樣的私人臥室，設計同樣簡單、實在，而且充滿舒適感！

露臺

homify 露臺
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位邊頂樓的露臺是個棒極的戶外空間，人們閒時就可以在這邊呼吸新鮮空間和曬曬太陽。

​多人臥室

homify 臥室
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頂樓還包含了一個多人臥室，實用不花功的間隔為眾人提供了舒適的睡眠空間。 

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

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浴室

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餐廳

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泳池

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