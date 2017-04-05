現代共居生活：兼具工作室以及生活空間的時尚貨櫃屋

共居生活(Co-living)這種生活方式在西方國家流行已久，在台灣雖然還未算特別風行，可是相信會有愈來愈多的年青人推崇這種生活。

共居生活，顧名思義就是說一大群人住在一起，而重點是他們不需要有任何血緣關係。大家單純為著興趣、獨立生活或私人空間而選擇共居。

今天我們要介紹的房子正正包含了這種特質——一群韓國年青人共同管理並居住在一棟四層樓連地庫的工業風大樓，他們更巧妙地將商業空間與私人空間二合為一！