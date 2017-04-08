現代風豪宅: 一間散發奢華感的透天別墅

廣闊的空間和土地就像一張空白的畫布一樣，可以讓建築師和室內設計師盡情地發揮他們的專業和創意，創建風格獨特的豪宅。有些別墅住宅採用兩層式的木造房子配上紅磚瓦的屋簷，是古典的華麗象徵，也是頗為常見的設計。現今，很多別墅都選用創新的現代設計或是特別的房屋設計，讓房子更有個人特色和品味，就像以下 homify 帶來的房屋專題一樣，使用創新的設計概念。

你也快跟傳統的別墅設計說再見，迎接充滿個人特色的現代設計吧！