5 個令人瞠目結舌的破舊老屋改造案

如果你住的房子本來就不大，門面小又缺乏設計，每天必須從這裡進出住家，心裡一定感到很厭倦！所幸， homify 的專家為你蒐集了 5 款很適合小宅的門面，更棒的是我們還提供了改造前與改造後的照片，讓你對比一下經過專業人士的巧手，改造後的觀感變化有多大。從原先的面目全非，到現在的美觀大方，你一定會很驚異它們的變化，立刻一起來參觀吧！