5 個令人瞠目結舌的破舊老屋改造案

如果你住的房子本來就不大，門面小又缺乏設計，每天必須從這裡進出住家，心裡一定感到很厭倦！所幸， homify 的專家為你蒐集了 5 款很適合小宅的門面，更棒的是我們還提供了改造前與改造後的照片，讓你對比一下經過專業人士的巧手，改造後的觀感變化有多大。從原先的面目全非，到現在的美觀大方，你一定會很驚異它們的變化，立刻一起來參觀吧！
缺乏的不只是一點點！車庫的屋頂破舊到不堪入目，鐵門幾乎已不存在，地上一片狼藉。無計可施，趕快召喚設計師來吧！
視覺一整個都亮了！換掉屋頂，加上木造結構，讓自然光自由遍佈空間，感覺明亮又大方。地面鋪起鵝卵石，再加種些植物增加綠意，簡單就令人驚豔！
這座房子過去曾經風光一時，現在卻似美人遲暮，令人唏噓。然而，它的結構體仍然堅固屹立，只要重新打造一下，應可還它昔日榮光。
重新打造後的門面，呈現出現代感的落落大方，美麗的顏色和紋理搭配得完美無比。木造的門口與黑色門牆構成對比，透明帷幕則增添了輕盈的觀感。
這座門面的改造不只限於房屋本體，甚至延伸到了花園區塊。新的門面採用白色和灰色為主調，並以鋼製框架和木材保護起新的露台來。地板部分延伸到花園，構成絕美的整體感。
這棟房子有著殖民地時期的特徵。門口直接靠近路面，感覺很沒有隱私感。門面經久未整理，外觀已呈現不堪入目的畫面。
新的外觀看來高雅又具質感。帶有大理石紋理的瓷磚，採用奶油色、灰色及褐色來構造，一看就很吸睛！咖啡色窗框和白鋼大門相互呼應，新裝的百葉窗則賦予門面一股清新的氣息。
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