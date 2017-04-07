廢棄屋頂的春天: 9 個絕美屋頂露臺的驚人改造案

廢棄的屋頂可以幹嘛? 除了加蓋鐵皮屋，打造出一個額外的生活空間之外，想必一定有可以讓屋頂更美觀的設計方式吧? 這本點子簿要介紹的是 9 個廢棄屋頂浴火重生的過程，你可以欣賞到專家如何利用巧思，將讓人感到絕望的廢棄露臺改造成絕美露臺。改造後的 9 個露臺不僅變得美輪美奐，也成為屋主可以呼朋引伴享受戶外時光的絕佳空間。

你家中也有個讓人覺得世界末日已經到來的廢棄屋頂嗎? 趕快跟我們欣賞這 9 個屋頂改造案，從中找靈感吧!