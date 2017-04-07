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廢棄屋頂的春天: 9 個絕美屋頂露臺的驚人改造案

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
EDIFICIO CASA CORONADO, Trama Arquitectos Trama Arquitectos 露臺
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廢棄的屋頂可以幹嘛? 除了加蓋鐵皮屋，打造出一個額外的生活空間之外，想必一定有可以讓屋頂更美觀的設計方式吧? 這本點子簿要介紹的是 9 個廢棄屋頂浴火重生的過程，你可以欣賞到專家如何利用巧思，將讓人感到絕望的廢棄露臺改造成絕美露臺。改造後的 9 個露臺不僅變得美輪美奐，也成為屋主可以呼朋引伴享受戶外時光的絕佳空間。

你家中也有個讓人覺得世界末日已經到來的廢棄屋頂嗎? 趕快跟我們欣賞這 9 個屋頂改造案，從中找靈感吧!

1. 散發度假氣息的露臺

EDIFICIO CASA CORONADO, Trama Arquitectos Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

第一個改造案就讓我們驚呆了!

原本的屋頂讓我們感到非常絕望，更別說要提振精神重新打理這個空間。然而在專家的巧手設計之下，這樣的廢棄場所居然變成讓人感受到悠閒度假氣息的露臺好空間! 在有遮陽棚下的藤製沙發座椅上，可以與親朋好友悠閒地喝茶聊天，晚上還可以變身為戶外的酒吧，讓人一點也不想進到屋內啊!

2. 廢棄屋頂變身白色小屋

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

這面積廣闊的屋頂空無一物，而地板以及牆面都沾滿汙垢，專家要如何賦予這個空間新的生命呢?

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA 露臺
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

重整了地板以及牆面後，專家在此規劃了與戶外幾乎沒有隔閡的白色小屋，屋主可以視心情已經天氣情況打開落地窗，享受半戶外的起居生活。

點此看更多細節: 不思議！殘敗露臺變身時尚的度假小屋

3. 屋頂也能變仙境?

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
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眼前這個看起來毫無生氣的屋頂，在專家的規劃設計下，搖身成為戶外的綠色小仙境。難以置信嗎? 往下看改造後的樣貌吧!

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
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點此看更多細節: 改造 60.5 坪的廢棄屋頂: 一個有木頭大露臺的超夢幻綠色仙境

4. 變身戶外用餐區

Apartamento Cobertura A.M. Cambui Campinas, Adriana Beluomini Adriana Beluomini 露臺
Adriana Beluomini

Adriana Beluomini
Adriana Beluomini
Adriana Beluomini

這個空無一物的屋頂，在屋主的期盼之下，搖身成為一個時尚的戶外用餐區。

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Apartamento Cobertura A.M. Cambui Campinas, Adriana Beluomini Adriana Beluomini 露臺
Adriana Beluomini

Adriana Beluomini
Adriana Beluomini
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改造後的戶外用餐區是不是現代又時尚呢? 

5. 牆壁與地板的變身

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

跟前面幾個廢棄的屋頂相比之下，這個改造前的屋頂狀態不是太糟。

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

專家將牆壁鋪上石磚，再以花圃作為點綴，並且在地板上鋪上木材，藉此營造出讓人感到放鬆的戶外空間。

6. 空蕩蕩的屋頂

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
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空蕩蕩的屋頂看起來十分淒涼，專家會如何改造這個空間呢?

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura 露臺
mc2 architettura

mc2 architettura
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鋪上了木頭地板，再以木頭打造出遮陽棚，這個露臺立刻變身超有質感的戶外空間，只要再擺上喜歡的戶外餐桌椅，就能在此悠閒地用餐了!

7. 屋頂變身成木頭玻璃屋

homify
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看似有倒塌危機的屋頂讓我們感到憂心忡忡，而在專家的整治之下，它有可能會重生嗎? 

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答案是肯定的! 專家在廢棄的屋頂上打造了木頭玻璃屋，讓屋主可以享受戶外時光。

點此看更多細節: 破舊老宅大變身: 擁有木頭玻璃屋的時尚美宅

8. 毫無特色的屋頂

Aranżacja tarasu, Perfect Space Perfect Space 露臺
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
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毫無特色且雜亂無章的屋頂，讓人一點也不想要踏出家門。

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Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
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改造後的屋頂有美麗的木頭地板，以及 L 形的圓弧沙發座椅。夜幕低垂時，美麗的燈光讓這個區塊顯得更有魅力。

9. 斑駁的空間

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
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這個屋頂的牆壁已斑駁，地板也生了許多清不乾淨的汙垢，讓人心生恐懼。

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
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專家將牆面以及地板都重新整理好，還以石磚給予屋頂小屋新生命。

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