廢棄屋頂的春天: 9 個絕美屋頂露臺的驚人改造案

廢棄的屋頂可以幹嘛? 除了加蓋鐵皮屋，打造出一個額外的生活空間之外，想必一定有可以讓屋頂更美觀的設計方式吧? 這本點子簿要介紹的是 9 個廢棄屋頂浴火重生的過程，你可以欣賞到專家如何利用巧思，將讓人感到絕望的廢棄露臺改造成絕美露臺。改造後的 9 個露臺不僅變得美輪美奐，也成為屋主可以呼朋引伴享受戶外時光的絕佳空間。
你家中也有個讓人覺得世界末日已經到來的廢棄屋頂嗎? 趕快跟我們欣賞這 9 個屋頂改造案，從中找靈感吧!
第一個改造案就讓我們驚呆了!
原本的屋頂讓我們感到非常絕望，更別說要提振精神重新打理這個空間。然而在專家的巧手設計之下，這樣的廢棄場所居然變成讓人感受到悠閒度假氣息的露臺好空間! 在有遮陽棚下的藤製沙發座椅上，可以與親朋好友悠閒地喝茶聊天，晚上還可以變身為戶外的酒吧，讓人一點也不想進到屋內啊!
這面積廣闊的屋頂空無一物，而地板以及牆面都沾滿汙垢，專家要如何賦予這個空間新的生命呢?
重整了地板以及牆面後，專家在此規劃了與戶外幾乎沒有隔閡的白色小屋，屋主可以視心情已經天氣情況打開落地窗，享受半戶外的起居生活。
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眼前這個看起來毫無生氣的屋頂，在專家的規劃設計下，搖身成為戶外的綠色小仙境。難以置信嗎? 往下看改造後的樣貌吧!
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這個空無一物的屋頂，在屋主的期盼之下，搖身成為一個時尚的戶外用餐區。
改造後的戶外用餐區是不是現代又時尚呢?
跟前面幾個廢棄的屋頂相比之下，這個改造前的屋頂狀態不是太糟。
專家將牆壁鋪上石磚，再以花圃作為點綴，並且在地板上鋪上木材，藉此營造出讓人感到放鬆的戶外空間。
空蕩蕩的屋頂看起來十分淒涼，專家會如何改造這個空間呢?
鋪上了木頭地板，再以木頭打造出遮陽棚，這個露臺立刻變身超有質感的戶外空間，只要再擺上喜歡的戶外餐桌椅，就能在此悠閒地用餐了!
答案是肯定的! 專家在廢棄的屋頂上打造了木頭玻璃屋，讓屋主可以享受戶外時光。
毫無特色且雜亂無章的屋頂，讓人一點也不想要踏出家門。
改造後的屋頂有美麗的木頭地板，以及 L 形的圓弧沙發座椅。夜幕低垂時，美麗的燈光讓這個區塊顯得更有魅力。