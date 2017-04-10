銀白色的療癒天堂：時尚又明亮的兩層樓挑高住家

銀白色會讓你想起什麼？是天際的星河，還是浪漫醉人的冬日早晨？
今天我們要介紹的美房正正以銀色和白色來作室內裝潢的主要色調，這種用色使得整個房子充滿著無限的療癒感，讓人總是看不膩！我們現在就不多說了，讓大家開始參觀這一所由南非設計公司FLANEUR ARCHITECTS所打造的高級美房吧～
今天要介紹的雙層美房其實位於一個名為Morning Side的高級住宅區之內，光是入口的這個保安區就讓人感受到時尚設計的魅力了。
區內的房子外型略有不同，可是都是以銀色、白色和木色來做設計重點。
今天我們的主角就是我們眼前15號房子，看起來就好像是一所奢華又時尚的別墅。
入口處的設計絕對不馬虎！光是左邊的石排牆和流水就已經吸引住我們的眼球了。而深灰色的大門看起來好像被隱藏起來似的，低調的設計之中卻帶有滿滿的時尚感。
為了避免冷色系的設計會導致整體觀感變得過份冰涼，設計師於是在門前設立了這一整排的小花圃，有效地調和了整個空間。
後院也貫徹了入口處的小水池設計，旁邊還鋪設了一個粉刷成淺灰色的木甲板。
從右手邊的長方型黑框玻璃門進門，我們將會來到客廳的部分。
在這裡，設計師選擇把部分的樓底挑高來營造更寬敞的空間感。牆上大片的玻璃窗為客廳提供良好的採光，與純白的室內設計互相配合，打造出一個明亮又寬闊的起居空間。
在客廳背後的樓梯的設計同樣富有現代時尚感！這個結合傳統落地式與現代懸牆式設計的樓梯，既能擁有傳統樓梯的穩定性，同時亦略去了傳統樓梯底部會有的累贅空間。
走廊的護欄跟樓梯的一樣，都是以強化玻璃來打造，並以不鏽鋼扶手作干配搭。
由於房子的樓底高、空間感足，所以最適合以獨特的吊燈來裝飾了！
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這個美麗的衛浴間雖然所佔的坪數不大，可是簡潔透白的設計卻有效減低空間壓逼感。
最後我們來參觀另外一個雙人衛浴間！
這裡的雙洗臉台以銀色和白色作基調，雙人設計絕對能使生活更加便利；牆上的石紋圖樣與四周簡約的風格配合得恰度好處，設計師並選用了玻璃牆來把浴缸分隔開來，使整個浴室看起來更富空間感！