銀白色的療癒天堂：時尚又明亮的兩層樓挑高住家

入口處的設計絕對不馬虎！光是左邊的石排牆和流水就已經吸引住我們的眼球了。而深灰色的大門看起來好像被隱藏起來似的，低調的設計之中卻帶有滿滿的時尚感。

為了避免冷色系的設計會導致整體觀感變得過份冰涼，設計師於是在門前設立了這一整排的小花圃，有效地調和了整個空間。