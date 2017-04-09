12 間自地自建的大坪數住家

自地自建絕對是許多台灣人的夢想，因為在自己的土地上建房的自由度很大，不必像買房子一樣受限。而且有些時候，自己建房的價格甚至還會比買二手房子來得便宜！因為通常買了房子以後，大家總是要花一大筆錢去重新裝潢或者改建成自己喜愛的風格，這可不是一條小數目呢！

而今天我們要介紹的12間美麗房子全都是自地自建的，而且坪數夠大，絕對適合大家庭同住！或許在當中，你會找到靈感來打造你未來理想的家喔！