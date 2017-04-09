12 間自地自建的大坪數住家

自地自建絕對是許多台灣人的夢想，因為在自己的土地上建房的自由度很大，不必像買房子一樣受限。而且有些時候，自己建房的價格甚至還會比買二手房子來得便宜！因為通常買了房子以後，大家總是要花一大筆錢去重新裝潢或者改建成自己喜愛的風格，這可不是一條小數目呢！
而今天我們要介紹的12間美麗房子全都是自地自建的，而且坪數夠大，絕對適合大家庭同住！或許在當中，你會找到靈感來打造你未來理想的家喔！
首先登場的是我們台灣的設計公司「翔霖營造有限公司」的作品，是一所位於苗栗的美房。
璞玉一詞本來是指一些未經雕琢的寶石，看了這個房子以後，在此我們可以把意義引伸成為「典雅、純潔的事物」。那是因為房子的用色低調、自然，沉穩的造型設計之中又帶幾份典雅，使得它本身就像一塊璞玉一樣。
這個同樣出自同一設計公司手筆的房子名為苗栗風雲宅，風格跟剛剛的璞玉宅有幾分相似，卻又不盡相同。
這所房子選用了充滿古色古香風味的屋頂設計和屋瓦，搭配著屋前翠綠的花圃。兩者共同營造出一種既有東方韻味，同時亦有自然氣息的氛圍。
這個是由台灣的設計公司綠藝營造打造的雙層咖啡色美房，總面積約73坪，能夠為一家人提供充足的起居生活空間。 室內裝潢同樣是貫徹中性、自然、簡約的風格，實用的間隔與時尚的設計讓人也想擁有這麼的一個家！
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這一個讓人一眼傾心的高貴美宅由俄羅斯設計公司OBJECT打造，房子中部凸出的這種設計讓人想起傳統的美式房子。最值留意的是，挑高樓底使整個房子看起來更富有空間感，而且也給人一種更時尚的感覺。
這所以白色木材為主要建材的雙層美房同樣屬於大坪房的房子之一，棗紅色的屋頂搭配純白的外牆，這整個組合真的讓人難以抗拒！除此以外，房子外還有一個全木小涼亭呢！
這一個由韓國公司TIMBER HOUSE建造的雙層木屋同樣富有木材的自然質感，並擁有三種色調的和諧配搭，真的光看就讓人感受到滿滿的舒適感！
這個偌大的雙色房子共有3層，而四四方方的房型使室內間隔變得更實用，房子還連帶著一個寬闊的門廊。牆上裝設了不少方型玻璃，頂樓也裝有類似的天窗，大大提起了室內採光度。
這個名為健康住宅的作品由台灣的詮鴻國際住宅股份有限公司負責建造，其特點就是採用了日本的機密結構計算，大大提升了房子的穩定性，使它達到最高的耐震度。整個房子走北歐風路線，而室內裝潢大多以木材為主要元素。
這一整個奢華的別墅讓人不禁想起歐洲的貴族！彷希臘式建築的特高門拱盡顯氣派，而位於二樓的寬闊露臺則提供了實用的戶外活動空間。
石磚是一種傳統的建房物料，而設計師在此則利用三種顏色的磚塊來打造出這一整個時尚的房子，可謂是完美的新舊交融建案！
這個看起來充滿個性與獨特魅力的房子名為「森林中的某處」，光是聽名字就知道它是多麼的與眾不同了。 淺色的房子外牆在陽光照射下顯得更加明亮，那一大個圓窗則捕捉了我們的焦點，也不禁令人想起各個歐式教堂建築。