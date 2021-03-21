樓梯下的小天地:26 個梯下空間活用術

樓梯是在居家環境中連結上下層空間的連通道，而樓梯的設計卻容易讓下方的空間因採光不足及狹小難利用成為了家中的陰暗死角，因此有許多的家庭就喜歡把樓梯下方拿來做收納之用，但卻又因角落的陰暗，因此常常推積的總是用不著的物品。那麼除了最常用的收納功能，我們還可以怎麼重新設計和規劃樓梯下的空間呢？點子有很多，比如說我們可以把它改造成書架或者休息區，作為一個安靜的小角落用來閱讀、發呆，或者我們也可以反向思考，將其設計成客廳電視櫃的一部分，讓它從此成為大家目光的焦點！類似的例子還有很多，如果你想獲得更多靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
這次點子簿則要教你如何活用家中樓梯下方的小空間，讓我們一起來看看26個梯下空間活用術，讓居家環境更美好。
讓樓梯化身成為書架，加裝照明設備，就在這裡享受你的閱讀時光吧!
除了可以收納物品，你也可以試試嵌入書桌，無論工作或閱讀都能充分利用角落的安靜。
當樓梯下方連接著出入口，擺放能放置物品的家具，簡簡單單的做個小小的展示區，讓小空間也能美美的。
如果樓梯的傾斜度較低，不妨將下方空間自然的當成能坐臥的休憩空間，簡易的照明就能很舒適。
內嵌牆壁的木架保留了樓梯的功能，也融合了置物的架台，放上工藝品及良好照明，就相當具藝術感。
質感輕薄的樓梯在下方放置工作檯及磚牆，是不是顯得特別典雅呢?
除了當作書櫃空間使用，把樓梯下方設計為更衣間也是不錯的嘗試。
由下方的木製家具連加上層金屬的梯架，具有樓梯的功能及概念，卻不同於一般的樓梯樣貌。
狹小的樓梯下方也能夠用來作為客廳收納的空間。
樓梯下方總是採光不足嗎?這樣的透明樓梯就讓這角落不再陰暗了。
用與地板一致的木板當作梯面，不用太多的裝飾物品，簡約的風格就很舒服。
鮮豔的紅色牆面與白色樓梯有強烈的對比，讓下方的空間自然就散發一股藝術氣息。
對於陰暗的角落何不逆向思考一下，擺個電視讓大家的目光都往角落投射吧!
利用書架作為樓梯的概念把空間做了很棒的利用，也讓家中多了書香氣息。
現代感的樓梯設計，在下方放置電視一點都不違和。
讓樓梯下方的角落空下來，保持乾淨清爽，也是一個相當不錯的選擇。
嵌入牆壁的木製樓梯，下方剛好可以放置一張床，就當個舒適的小臥室吧!
樓梯角落與浴室的連結處，做個小小的樓梯下收納櫃，方便更衣梳洗也不賴喔!
這樣的小空間拿來儲放酒類再合適不過，再加上一個小小的吧檯，一個人也能享受微醺時光。
收納可以更聰明，這樣的推拉式收納梯可以讓每一份空間都充分被利用，而且方便拿取。
樓梯下方的小廚房設計也可以相當別緻，但是良好的採光是必須的喔!
樓梯下空間也可以設計這樣的一個工作區，隔間出來的地方既安靜又容易專心。
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