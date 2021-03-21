樓梯下的小天地:26 個梯下空間活用術

樓梯是在居家環境中連結上下層空間的連通道，而樓梯的設計卻容易讓下方的空間因採光不足及狹小難利用成為了家中的陰暗死角，因此有許多的家庭就喜歡把樓梯下方拿來做收納之用，但卻又因角落的陰暗，因此常常推積的總是用不著的物品。那麼除了最常用的收納功能，我們還可以怎麼重新設計和規劃樓梯下的空間呢？點子有很多，比如說我們可以把它改造成書架或者休息區，作為一個安靜的小角落用來閱讀、發呆，或者我們也可以反向思考，將其設計成客廳電視櫃的一部分，讓它從此成為大家目光的焦點！類似的例子還有很多，如果你想獲得更多靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～

這次點子簿則要教你如何活用家中樓梯下方的小空間，讓我們一起來看看26個梯下空間活用術，讓居家環境更美好。