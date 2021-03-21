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樓梯下的小天地:26 個梯下空間活用術

Yungshun Lee Yungshun Lee
MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto 現代風玄關、走廊與階梯
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樓梯是在居家環境中連結上下層空間的連通道，而樓梯的設計卻容易讓下方的空間因採光不足及狹小難利用成為了家中的陰暗死角，因此有許多的家庭就喜歡把樓梯下方拿來做收納之用，但卻又因角落的陰暗，因此常常推積的總是用不著的物品。那麼除了最常用的收納功能，我們還可以怎麼重新設計和規劃樓梯下的空間呢？點子有很多，比如說我們可以把它改造成書架或者休息區，作為一個安靜的小角落用來閱讀、發呆，或者我們也可以反向思考，將其設計成客廳電視櫃的一部分，讓它從此成為大家目光的焦點！類似的例子還有很多，如果你想獲得更多靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～

這次點子簿則要教你如何活用家中樓梯下方的小空間，讓我們一起來看看26個梯下空間活用術，讓居家環境更美好。

1.閱讀區

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto 現代風玄關、走廊與階梯
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

讓樓梯化身成為書架，加裝照明設備，就在這裡享受你的閱讀時光吧!

2.收納書桌

Loft a Milano; zona Ripa Ticinese, Studio Arch. Matteo Calvi Studio Arch. Matteo Calvi 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Arch. Matteo Calvi

Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi

除了可以收納物品，你也可以試試嵌入書桌，無論工作或閱讀都能充分利用角落的安靜。

3.入口的裝置

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer 地中海走廊，走廊和楼梯
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

當樓梯下方連接著出入口，擺放能放置物品的家具，簡簡單單的做個小小的展示區，讓小空間也能美美的。

4.木製樓梯

Lavori, 3d-arch 3d-arch 現代風玄關、走廊與階梯
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

將燈光內嵌在牆壁中，讓書架自然的成為樓梯的一部分，空間得到相當充分的利用。

想製作這樣的木製樓梯嗎?可以請教我們的設計師喔!

5.柔美的空間

Homestaged Apartment 01, PLANAIR ® PLANAIR ®
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

運用樓梯欄杆的線條圖案，搭配合適的照明，就能營造出這樣一個柔美的小空間。

6.休憩區

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design 客廳 White
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

如果樓梯的傾斜度較低，不妨將下方空間自然的當成能坐臥的休憩空間，簡易的照明就能很舒適。

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7.簡化的梯

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura 地中海走廊，走廊和楼梯
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

內嵌牆壁的木架保留了樓梯的功能，也融合了置物的架台，放上工藝品及良好照明，就相當具藝術感。

8.輕型梯

Casa in centro storico, Luca Mancini | Architetto Luca Mancini | Architetto 現代風玄關、走廊與階梯
Luca Mancini | Architetto

Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto

質感輕薄的樓梯在下方放置工作檯及磚牆，是不是顯得特別典雅呢?

9.更衣間

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB 現代風玄關、走廊與階梯
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

除了當作書櫃空間使用，把樓梯下方設計為更衣間也是不錯的嘗試。

10.混搭的連接

Casa CM, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto 工業風的玄關、走廊與階梯
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

由下方的木製家具連加上層金屬的梯架，具有樓梯的功能及概念，卻不同於一般的樓梯樣貌。

11.客廳的一部分

Appartamento B+T, Architetto Beltrame Claudio Architetto Beltrame Claudio 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Architetto Beltrame Claudio

Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio

狹小的樓梯下方也能夠用來作為客廳收納的空間。

12.透明樓梯

Progetto, studio mamo studio mamo 現代風玄關、走廊與階梯
studio mamo

Progetto

studio mamo
studio mamo
studio mamo

樓梯下方總是採光不足嗎?這樣的透明樓梯就讓這角落不再陰暗了。

13.簡約風

CASA D.T., aDC architetto Davide Conconi aDC architetto Davide Conconi 現代風玄關、走廊與階梯
aDC architetto Davide Conconi

aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi

用與地板一致的木板當作梯面，不用太多的裝飾物品，簡約的風格就很舒服。

14.現代風

Crossroads Stair, PIETRO BOLIS, architetto PIETRO BOLIS, architetto 現代風玄關、走廊與階梯
PIETRO BOLIS, architetto

PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto

鮮豔的紅色牆面與白色樓梯有強烈的對比，讓下方的空間自然就散發一股藝術氣息。

15.逆向思考

VILLA MONOFAMILIARE MOGLIA, CasaAttiva CasaAttiva 走廊 & 玄關
CasaAttiva

CasaAttiva
CasaAttiva
CasaAttiva

對於陰暗的角落何不逆向思考一下，擺個電視讓大家的目光都往角落投射吧!

16.書架樓梯

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL 現代風玄關、走廊與階梯
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

利用書架作為樓梯的概念把空間做了很棒的利用，也讓家中多了書香氣息。

17.木製側壁

homify 樓梯
homify

homify
homify
homify

木製樓梯的側壁延伸也能隔出一個小小的工作室，這是個令人容易專心的好地方。

18.聚焦角落

Casa E | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto 現代風玄關、走廊與階梯
Simon Garcia | arqfoto

Casa E | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

現代感的樓梯設計，在下方放置電視一點都不違和。

19.空下來

Vivienda TERCERTERCERA, Estudi Agustí Costa Estudi Agustí Costa 現代風玄關、走廊與階梯
Estudi Agustí Costa

Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa

讓樓梯下方的角落空下來，保持乾淨清爽，也是一個相當不錯的選擇。

20.小臥室

Apartamento dúplex, Pablo Cousinou Pablo Cousinou 現代風玄關、走廊與階梯
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

嵌入牆壁的木製樓梯，下方剛好可以放置一張床，就當個舒適的小臥室吧!

21.小衣櫃

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

樓梯角落與浴室的連結處，做個小小的樓梯下收納櫃，方便更衣梳洗也不賴喔!

22.小酒吧

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
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這樣的小空間拿來儲放酒類再合適不過，再加上一個小小的吧檯，一個人也能享受微醺時光。

23.光影的美

Escalier suspendu, ASCENSO ASCENSO 現代風玄關、走廊與階梯
ASCENSO

ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

誰說樓梯下方是陰暗角落?這樣的樓梯下空間設計充分表現了光影的美麗，讓下方空間也羅曼蒂克起來了。

24.推拉式收納

Sottoscala a misura, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti 現代風玄關、走廊與階梯
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

收納可以更聰明，這樣的推拉式收納梯可以讓每一份空間都充分被利用，而且方便拿取。

25.小廚房

Un magazzino trasformato in abitazione stile Loft, maurizioborri maurizioborri
maurizioborri

maurizioborri
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樓梯下方的小廚房設計也可以相當別緻，但是良好的採光是必須的喔!

26.安靜的工作區

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

樓梯下空間也可以設計這樣的一個工作區，隔間出來的地方既安靜又容易專心。

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