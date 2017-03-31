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2017 三月風雲榜: 最受歡迎的十本點子簿

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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美好的三月已經到了尾聲，你是否已經將家裡換上了清新的新面貌，迎接春天的到來呢?

在三月的最後一天，我們為大家整理了這個月的風雲榜，也就是十本最受到你們歡迎的點子簿。上榜的點子簿介紹了各種風格的房子，以及房屋改造案，還有浴室的設計。

集結本月精華的這本點子簿非常精彩，你千萬不能錯過! 

1. 20 間可愛的小房子

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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本月的冠軍點子簿介紹了 20 間造型可愛，造價更可愛的小房子，如果你打算打造一間小坪數的住宅，絕對不容錯過這本點子簿!

點此看更多細節: 20 間外型可愛、造價更可愛的迷人小房子

2. 位在雲林的郊區時尚別墅

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夏沐森山設計整合

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夏沐森山設計整合
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這個月受到廣大讀者熱烈詢問的便是這間位在雲林的郊區時尚別墅，其充滿現代感的外觀讓許多讀者不敢相信它坐落在台灣的雲林縣。你也喜歡這樣風格的別墅嗎? 

點此看更多細節: 感受四季的變化: 含車庫、現代風的兩層樓郊區時尚別墅

3. 9 間低成本的鄉間美宅

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

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為了讓你能夠用低成本蓋一間屬於自己的房子，這本點子簿介紹了 9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅，你最喜歡的是哪一間呢? 

點此看更多細節: 9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅

4. 低造價的豪宅

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
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第四名的點子簿介紹了位在俄羅斯的兩層樓豪宅，這間 60.5 坪的美宅造價居然只要 127 萬台幣，是不是很划算呢?

點此看更多細節: 造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

5. 大小剛剛好的簡約別墅

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不大不小剛剛好的簡約別墅外型簡潔有力，而大片的庭院更是最吸引我們的區域。

點此看更多細節: 台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅

6. 52 坪的兩層樓住家

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這間 52 坪的兩層樓住宅非常適合家庭居住，明亮的室內也讓人感到很有朝氣!

點此看更多細節: 350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房

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7. 位在新埔的新型態農舍

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這間位在台灣新埔的新型態農舍有著非常獨特的外型，走簡約風格的內部裝潢更是打破了我們對農舍的既定印象。

點此看更多細節: 新型態農舍: 有天井設計的現代休閒別墅

8. 乾溼分離的小浴室

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乾溼分離能夠讓你的浴室壽命更長，也讓你打掃起來更輕鬆有效率!

點此看更多細節: 16 種乾溼分離的小浴室設計

9. 8 個房屋改造案

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改造的神奇之處人人皆知，而這本點子簿為你介紹 8 個讓你嘆為觀止的房屋外觀改造案，不知道哪一個專案讓你最吃驚?

點此看更多細節: 8 個讓你嘆為觀止的房屋外觀改造案

10. 台灣花蓮的老屋改造案

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位在台灣花蓮的這間老房子在專家改造之後搖身成為鄉村復古風的美麗空間，如果你也有一間過時的中古屋的話，不如趕快著手改造它吧!

點此看更多細節: 老宅整修案：一個散發鄉村復古風的美麗住家！

住家結合辦公室: 94 坪、含雙車庫的高質感挑高豪宅
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