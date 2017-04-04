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116 坪的現代豪宅: 一間擁有大車庫以及露臺的完美住家

Genie Chien Genie Chien
Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這本點子簿要介紹的房子座落在墨西哥美麗的克雷塔羅市，面積共 116.16 坪，美麗的外觀具有墨西哥的風情萬種，內部也是十足寬敞明亮，讓人一看，就忍不住傾心！建築師運用當地特有的傳統建築元素，包括：石造結構、磚瓦屋頂，以及木製露台，營造出極為別致的風格，同時又融入現代的諸多細節和功能設計，滿足住戶對於生活的種種需求。現在就一起來參觀這座豪宅吧！

令人印象深刻的外觀

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arquitectura MAS

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建築物的外觀極具整體感，豐富的設計元素美到令人目不暇給！大塊的石材、實木打造的頂蓋邊飾、與庭院結合的露臺，以及瓦造屋頂等等，一起營造出極為吸睛的外觀。

另一個角度

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這處門面顯得相對簡約。在大大敞開的空間裡，設置了一座相當大的停車場。採用灰色調石材打造出來的地面，呈現出雄偉的氣勢，同時也和上方開放式露臺相互呼應。

開放式室內格局

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這處空間主要是用來當作餐廳、廚房和起居室。超大的空間可以由室內一路延伸到室外的露臺，大面的玻璃門窗讓充沛的光線能夠透入室內來，足不出戶也可以盡賞戶外景觀。

長型的露臺

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 露臺
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這座露臺和外圍漂亮的花園相連接，同時也和室內的餐廳只隔一面玻璃。長廊的盡頭設有一座燒烤區，假日時可以邀約親友們，一起來共享燒烤之樂。

二樓

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 現代風玄關、走廊與階梯
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二樓的部分，同樣設有大面積的玻璃窗，讓空間感覺相當敞亮。天花板部分裝置了木條天窗，當陽光穿過間隙進入室內，更形成很有趣味的光影遊戲。

周圍的景色

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 現代風玄關、走廊與階梯
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從這個角度望出去，可以看到住宅周圍的景色，也可以見到美麗石牆的一隅。

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陽台

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS 露臺
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這是車庫上方的大型陽台，天然石材打造成的灰色調石牆，襯著白色的地板，構成沈穩的視覺觀感。放假時是放鬆身心極佳的地點。

充滿了視覺美感

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離開之前，再來看看它絕美的外觀。令人印象深刻的石牆，伴著大片的白色外牆，周圍有著美麗的花園，還有通往門口的小徑。種種的細節都會讓你回味無窮，恨不能成為它的主人。

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