新型態的健康獨棟厝: 充滿溫暖質感的日式木質好空間

木質的建材是不少人心中的最愛！木頭擁有的溫暖質感，以及和其他材料百搭的特性，是不少建築師愛用的主因。今天要帶大家去參觀一座由新北市專家詮鴻國際住宅股份有限公司所打造的淡水實品屋，這棟日式的健康住宅，全棟採用日本的木結構工法完成，同時運用日本機密結構計算，達到最高的耐震、耐久標準，此外還配合隔音、隔熱及防潮工法。如此特殊的建築，立刻一起來參觀！
這棟建築物以「日式木結構─健康住宅」為主題，擁有極為美麗的外觀。採用雙色調咖啡色系為主調，屋體上設置了許多門窗，漂亮的陽台上還栽種了綠色植物，一眼就令人驚豔不已！
進到室內，可以看到採用木材為主要材料所打造的開放式起居空間。除了客廳、餐廳之外，還有一座很可愛的和室，打造出符合人體舒適居住的環境。木材是採用日本最高規格裁切，並經過防蟲處理的實木設計， F4 星低甲醛及防火建材可以保障人身安全。
純白的廚房牆上有長方形小窗，因此採光跟通風都很棒~
臥室的天花板上加裝了木樑，因此散發著鄉村風的氣息~
鋪上了榻榻米墊的和室牆面漆上粉紅色，傳統中帶有俏皮的元素~
沐浴的空間也讓人十足驚喜！採用中性色系的空間，配備了白色的器皿，濃濃的現代式日本風設計，讓你可以在此享受最輕鬆休閒的私密時光！
參觀完住家內部，再來欣賞從戶外看到的這一隅。絕美的傾斜式屋頂搭配暖色系的外牆，映著夕陽西下時的輝暈，讓人感受到家的滿滿溫馨。住在這樣的宅第裡，由裡到外都能健康到極點！
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