新型態的健康獨棟厝: 充滿溫暖質感的日式木質好空間

進到室內，可以看到採用木材為主要材料所打造的開放式起居空間。除了客廳、餐廳之外，還有一座很可愛的和室，打造出符合人體舒適居住的環境。木材是採用日本最高規格裁切，並經過防蟲處理的實木設計， F4 星低甲醛及防火建材可以保障人身安全。