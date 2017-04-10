13 個利用石材打造而成的超完美入口

入口走道是通往家門口的必經之路，因此是絕對不可輕忽的區塊。入口的設計可以左右人們對於房子的第一印象，因此特別重要! 選用不同的建材、元素和設計，入口會給人截然不同的感覺，它可以讓住宅變得時尚、也可以讓住宅變得美麗獨特。

今天 homify 為大家找來了13 間擁有完美入口設計的房子。雖然它們都使用了石材，但卻創造出多元的設計風格，大家千萬別錯過哦！