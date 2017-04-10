你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

13 個利用石材打造而成的超完美入口

Tarsier Tarsier
Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 花園柵欄與牆 石器 Black
Loading admin actions …

入口走道是通往家門口的必經之路，因此是絕對不可輕忽的區塊。入口的設計可以左右人們對於房子的第一印象，因此特別重要! 選用不同的建材、元素和設計，入口會給人截然不同的感覺，它可以讓住宅變得時尚、也可以讓住宅變得美麗獨特。

今天 homify 為大家找來了13 間擁有完美入口設計的房子。雖然它們都使用了石材，但卻創造出多元的設計風格，大家千萬別錯過哦！

1. 不同材質的石材配搭

Remodelación Casa-Habitación 850m2, GHT EcoArquitectos GHT EcoArquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GHT EcoArquitectos

GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos

這間房子使用了兩種不同質料的石材來打造出大門的入口走道，地板採用了雲石製的石材、大門則採用了白色簡約的大理石、而圍牆則是粗糙立體的碎石。不同石材配在一起毫無衝突感，反而讓人有一種和諧的感覺。

2. 巍然聳立的石柱

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 花園柵欄與牆 石器 Black
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

豪華別墅的入口怎能少的了廣闊的前庭呢? 充足的空間讓建築師可以選用一些巨大的石柱作為裝飾，巍然聳立的石柱配上綠油油的植物，特別有氣派和氣勢，真是豪門的必備款！

3. 大地色系的自然石材

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura 房子
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

簡約風格有時候就是絕美的設計，這個設計就是最佳的範例。設計師選用了柔和色系的石材配上木造的扇門，再加上磁磚工匠鋪設石材的技藝，讓大門口品味獨具。

4. 充滿現代感的石造大門

Vivienda Torreón, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

這個兩層樓的房子擁有一個廣闊的前門，加上門前石造的ㄇ字形石柱，更是讓房子外關充滿了華麗時尚的氣派感，讓人驚嘆！

5. 充滿立體感的石柱

Arredamento Villa, Studio Ph09 (progress house) Studio Ph09 (progress house) 陽台、門廊與露臺 植物與花
Studio Ph09 (progress house)

Studio Ph09 (progress house)
Studio Ph09 (progress house)
Studio Ph09 (progress house)

除了牆壁和地板之外，房子的支柱和圍牆也可以選用石材鋪設的設計，像上途中，具立體感的石材配上院裡的花朵和盆栽，讓門口充滿了田園的風味。

6. 隨意感的石牆跟階梯

N14, aaestudio aaestudio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

石造的階梯帶領我們進入房子裡，沿路種植了青翠的植物和棕櫚樹配上質地粗糙、隨意堆疊的石牆，讓人感覺高貴時尚的同時，也充滿了地中海的度假風味，真是太棒了！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 充滿藝術氣氛的石壁

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores 房子
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

這個獨特的設計就像藝術家的房子，不規則的屋簷、中空的走廊、圓形的草地和紋理十分獨特的石壁，讓人印象深刻！

8. 配上燈飾的時尚石牆

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

粗糙的石牆只要加上適合的燈光照明就可以成為高尚的傢飾品，燈光讓石材的紋理清晰可見、層次分明，尤其在夜裡它就像一幅美絕的藝術品一樣，讓人心醉！

9. 敦厚樸素的石材鋪設

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

厚厚的石牆配上粗壯的棕櫚樹和色彩繽紛的小盆栽，把大門隱密地藏在後方，增加了房子的隱私空間，是一舉兩得的設計。

10. 充滿鄉村風味的入口

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

石材鋪設的地板和簡約的石牆給人一種質樸的感覺，加上了木造的大門和燈光的配飾，充滿了鄉村的風味。

11. 讓人印象深刻的石牆

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這個石牆將平房的入口清楚地劃分出來，並且與屋簷的紅磚瓦成了強烈的對比，設計師還打造了木造的大門，更是讓人印象深刻！

12. 形狀不規則的石壁

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

這個門口雖小，但它的所採用的設計卻讓人驚奇，建築師使用了不規則的石壁和石階，讓小小的門口也充滿了個人的特色和品格，真是厲害。

13. 隨意取材的鋪設方法

Casa integrada , Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln 房子 石器 Brown
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

有時間，隨性的鋪設方法可是簡單快捷的設計方法，像這個例子大門瞬間變地美麗獨特，你也可以做到哦！

現代時尚的住宅: 一個擁有寬敞露臺以及庭院的挑高空間

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了