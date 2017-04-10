13 個利用石材打造而成的超完美入口

入口走道是通往家門口的必經之路，因此是絕對不可輕忽的區塊。入口的設計可以左右人們對於房子的第一印象，因此特別重要! 選用不同的建材、元素和設計，入口會給人截然不同的感覺，它可以讓住宅變得時尚、也可以讓住宅變得美麗獨特。
今天 homify 為大家找來了13 間擁有完美入口設計的房子。雖然它們都使用了石材，但卻創造出多元的設計風格，大家千萬別錯過哦！
這間房子使用了兩種不同質料的石材來打造出大門的入口走道，地板採用了雲石製的石材、大門則採用了白色簡約的大理石、而圍牆則是粗糙立體的碎石。不同石材配在一起毫無衝突感，反而讓人有一種和諧的感覺。
豪華別墅的入口怎能少的了廣闊的前庭呢? 充足的空間讓建築師可以選用一些巨大的石柱作為裝飾，巍然聳立的石柱配上綠油油的植物，特別有氣派和氣勢，真是豪門的必備款！
簡約風格有時候就是絕美的設計，這個設計就是最佳的範例。設計師選用了柔和色系的石材配上木造的扇門，再加上磁磚工匠鋪設石材的技藝，讓大門口品味獨具。
這個兩層樓的房子擁有一個廣闊的前門，加上門前石造的ㄇ字形石柱，更是讓房子外關充滿了華麗時尚的氣派感，讓人驚嘆！
除了牆壁和地板之外，房子的支柱和圍牆也可以選用石材鋪設的設計，像上途中，具立體感的石材配上院裡的花朵和盆栽，讓門口充滿了田園的風味。
石造的階梯帶領我們進入房子裡，沿路種植了青翠的植物和棕櫚樹配上質地粗糙、隨意堆疊的石牆，讓人感覺高貴時尚的同時，也充滿了地中海的度假風味，真是太棒了！
這個獨特的設計就像藝術家的房子，不規則的屋簷、中空的走廊、圓形的草地和紋理十分獨特的石壁，讓人印象深刻！
粗糙的石牆只要加上適合的燈光照明就可以成為高尚的傢飾品，燈光讓石材的紋理清晰可見、層次分明，尤其在夜裡它就像一幅美絕的藝術品一樣，讓人心醉！
厚厚的石牆配上粗壯的棕櫚樹和色彩繽紛的小盆栽，把大門隱密地藏在後方，增加了房子的隱私空間，是一舉兩得的設計。
石材鋪設的地板和簡約的石牆給人一種質樸的感覺，加上了木造的大門和燈光的配飾，充滿了鄉村的風味。
這個門口雖小，但它的所採用的設計卻讓人驚奇，建築師使用了不規則的石壁和石階，讓小小的門口也充滿了個人的特色和品格，真是厲害。
有時間，隨性的鋪設方法可是簡單快捷的設計方法，像這個例子大門瞬間變地美麗獨特，你也可以做到哦！