現代時尚的住宅: 一個擁有寬敞露臺以及庭院的挑高空間

今天要帶大家去參觀一座當代建築物，由 Poché Arquitectura 的專家們所負責的這棟住宅與尋常住家不同，它有著既繁複又帶點超現實風格的設計，集合了現代感的品味，卻又在負擔得起的預算內。在我們拜訪它的過程中，你可以看到非常新穎的細節，以及充滿趣味的線條。幾何造型的結構下，有著簡單的室內佈局，構成非常吸睛的亮點，現在就一起來欣賞吧！