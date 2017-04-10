現代時尚的住宅: 一個擁有寬敞露臺以及庭院的挑高空間

今天要帶大家去參觀一座當代建築物，由 Poché Arquitectura 的專家們所負責的這棟住宅與尋常住家不同，它有著既繁複又帶點超現實風格的設計，集合了現代感的品味，卻又在負擔得起的預算內。在我們拜訪它的過程中，你可以看到非常新穎的細節，以及充滿趣味的線條。幾何造型的結構下，有著簡單的室內佈局，構成非常吸睛的亮點，現在就一起來欣賞吧！
這棟房子座落在一塊寬敞的土地上，周圍有著路徑和走道，同時還有封閉式的外牆。正面只設了幾扇小窗戶，以確保住戶的隱私感。住宅後方則是向外開放，提供更大的自由度。
住宅的入口處設置了一座車庫，回家時汽車可以直接停放在前門之處。中性的白色和灰色調與房子的混凝土很搭配。門口採用木材和不銹鋼配件構成，散發出高雅的品味。
這棟建物呈現出既簡約又華麗的格調。由簡單雙色調構成的外觀，有著筆直的幾何造型，散發出一股低調高雅的氣質。房子座落在一片緩坡地上，前面設有美麗的花園，和車道部分整合得完美無瑕。
進入住宅後，可以感受到雙重高度的天花板所帶來的敞亮通風感。中性色系的顏色調和出很紓壓的氛圍。牆上掛著各種帶框的照片和圖片，為室內增添了色彩和活力。
白色是這裡的主調，現代化的簡約用餐空間裡，有著一張覆蓋黑玻璃的餐桌，天花板上吊掛著一具形似飛碟的吊燈。白色的櫥櫃有著光潔的外觀，為這處空間營造出明亮的氛圍。
正如之前已經提到，這棟房子的後院採取開放式設計。這裡裝置有大片的滑動玻璃門，讓室內充滿了自然光線，同時也創造出透明感的氛圍。從這個角度看去，可以看到角落的廚房，中間的陽台還設有簡餐桌，銜接起花園和游泳池來。
房子的後面設有戶外娛樂區域，除了有美食廚房和燒烤區之外，還可以在此享用戶外野餐和戲水之樂。從戶外到室內，只隔了一道玻璃門，堪稱是設計上的一大巧思。
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