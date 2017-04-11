你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 個打造絕美花園門面的創意

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

花園的設計，不僅能讓你的房子更迷人，更有吸引力，同時也能提升住宅的外觀，讓鄰居們一看就羨慕，也讓家人引以為傲！現代的設計很發達，可以為花園變出種種漂亮的面貌，使用多種材料，像是石頭、木材、大理石和花崗岩磚等等，就可以搭配出讓人眼睛一亮的新風格！你想如何妝扮你的花園呢？以下的示範希望能為你帶來一些新靈感！

石岩

近江の庭, 株式会社近江庭園 株式会社近江庭園 庭院
株式会社近江庭園

株式会社近江庭園
株式会社近江庭園
株式会社近江庭園

這款亞洲式的設計，是先用混凝土砌起一座牆面，然後再用裝飾石材來打扮它。你可以選用低成本的石頭，但如果你想要一座高品質的石牆，成本就會比較高昂。

步徑

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini 庭院
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

你可以在你家門前鋪起一條這樣的步道，它不但容易清理打掃，而且設計成一條美麗的蜿蜒曲徑，旁邊裝飾起一座石頭矮牆，呈現出非常別緻的觀感！

草坪搭配木質棧道

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 車庫/遮陽棚
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

這些美麗的裝飾性灌木，可以在任何園藝店買得到。只要再添加一些草皮，加上木頭鋪裝棧道，就構成了視覺上極美的亮點！

觀賞灌木搭配照明設備

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo 庭院
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

沿著小道通往家門，這條路徑上種植了好看的觀賞用灌木。搭配很有氣氛的照明設備，打出背光效果，回家的路變得奇美無比！

情調燈光設置

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

所有美麗的花園絕對少不了一項裝置，那就是內置式燈光設備。照片中的這款設計，是在鋪設步道和草坪之前，先把電鑬線拉到地面以下，再裝置起地面設備來。

喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家協助你吧!

多層式霓虹燈光設置

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

除了內置式裝置以外，也可以在大型混凝土或木板塊下隱藏起光源，營造出很不同凡響的氣氛。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

投射式光源

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

除了背光的裝置之外，你也可以延請專家設計這款燈光，投射式的光源可以打亮園中的特定美景，創造出截然不同的氣氛。

地中海風格

白い塗り壁と緑の調和が美しいおしゃれなお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 房子
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

這樣的圍牆通常是圍繞著鋪有地磚或石頭的庭院而建。首先蓋起一座磚牆，在上面塗起一層平滑的油漆，再裝置上照明設備，就能構成地中海特有的情調。

多款造型設計

家と統一感のあるデザインのおしゃれなお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 房子
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

花園的門面不必然得要一片綠色，以白色調打造出多種形態的圍牆，配合鋪平的地面，就可以讓小孩和寵物快樂地在此嬉戲！

混搭材料的運用

カースペースに世界地図が描かれたおしゃれな庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 房子
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

這處門廊採用了裝飾性磚塊和磁磚，混搭出很奇妙的美感，出乎意料的是，它居然和這座帶有中世紀風格的半木造建築融合得完美無匹！

如果你正在尋找改造門面的設計，一定不能錯過以下文章：

9 個與眾不同的大門設計

21 個設備齊全的精緻小廚房設計
喜歡這些美觀的花園門面設計嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了