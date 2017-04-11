10 個打造絕美花園門面的創意

花園的設計，不僅能讓你的房子更迷人，更有吸引力，同時也能提升住宅的外觀，讓鄰居們一看就羨慕，也讓家人引以為傲！現代的設計很發達，可以為花園變出種種漂亮的面貌，使用多種材料，像是石頭、木材、大理石和花崗岩磚等等，就可以搭配出讓人眼睛一亮的新風格！你想如何妝扮你的花園呢？以下的示範希望能為你帶來一些新靈感！
你可以在你家門前鋪起一條這樣的步道，它不但容易清理打掃，而且設計成一條美麗的蜿蜒曲徑，旁邊裝飾起一座石頭矮牆，呈現出非常別緻的觀感！
這些美麗的裝飾性灌木，可以在任何園藝店買得到。只要再添加一些草皮，加上木頭鋪裝棧道，就構成了視覺上極美的亮點！
沿著小道通往家門，這條路徑上種植了好看的觀賞用灌木。搭配很有氣氛的照明設備，打出背光效果，回家的路變得奇美無比！
所有美麗的花園絕對少不了一項裝置，那就是內置式燈光設備。照片中的這款設計，是在鋪設步道和草坪之前，先把電鑬線拉到地面以下，再裝置起地面設備來。
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除了背光的裝置之外，你也可以延請專家設計這款燈光，投射式的光源可以打亮園中的特定美景，創造出截然不同的氣氛。
這樣的圍牆通常是圍繞著鋪有地磚或石頭的庭院而建。首先蓋起一座磚牆，在上面塗起一層平滑的油漆，再裝置上照明設備，就能構成地中海特有的情調。
花園的門面不必然得要一片綠色，以白色調打造出多種形態的圍牆，配合鋪平的地面，就可以讓小孩和寵物快樂地在此嬉戲！
這處門廊採用了裝飾性磚塊和磁磚，混搭出很奇妙的美感，出乎意料的是，它居然和這座帶有中世紀風格的半木造建築融合得完美無匹！
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