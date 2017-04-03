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17 萬新台幣的金店面: 一個色彩繽紛的現代貨櫃屋

Ladyofwhims Ladyofwhims
ตู้คอนเทนเนอร์มินิมาร์ท , ชัยภูมิบ้านตู้คอนเทนเนอร์ ชัยภูมิบ้านตู้คอนเทนเนอร์
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對於想創業的人來說，花錢整理裝潢店面耗費的費用是非常大的投資。縱使手邊已有囤貨可進行買賣，找店面的地點與租金，往往是初步營業的關卡。再者，扣掉房租之後，剩下的營收是否能支付你個人的生活開銷，以及是否有足夠的錢，繼續經營你的生意，這些又是別的難題。那麼，乾脆自己擁有一個現成的場地當店面省房租，不是更好嗎？不想經營的時候，拿來當倉庫也可以。

今天的點子簿要為你介紹泰國猜那奔府省份的一家行動超市，它是間耗資 17 萬新台幣即可擁有的金店面。你不妨參考它的建造過程，當成自己的店面範本。不管你是要販售 3C 商品，時尚成衣，還是小吃超市，造價 17 萬台幣有找的金店面，不失為起步創意的絕佳點子。

同時，也請你參考我們其他專家們的作品，從多樣的選擇中，找到你最滿意的風格。

1. 店面全觀

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這家色彩鮮艷的行動超市為於泰國猜也奔府的郊區，麻雀雖小，但五臟俱全。

2. 廢棄貨櫃

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想不到吧，它的原身竟然是個廢棄貨櫃。

3. 打通門戶與窗口

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首先，你必須打通鐵皮貨櫃的落地門，以及旁邊的窗戶，讓顧客在進門前，就能一眼看清楚店面的內容物。

3. 費工上漆

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備好需要使用到油漆桶，為店面上漆

4. 營造自然採光

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開放式的門戶與窗口，可以讓你省下一筆可觀的電費，用自然採光的方式，照亮你的店面。

5. 檢查側門是否完好

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6. 掃除灰塵與髒垢

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7. 修補店面的天花板

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8. 先上層灰色漆

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9. 動工前，再次確保屋內的整潔

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10. 備好常用的梯架，方便做事

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11. 第一次上漆後的店面全觀

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12. 開始為店面內部鋪上鋁箔

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13. 內部鋪鋁的過程不可輕忽

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14. 鋪鋁後大改觀

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15. 初步完工的整潔俐落

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16. 再次固定屋內鋁箔的裝訂

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17. 銀色的內哩，頗具有未來感

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18. 鋁箔裝釘大致完工

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19. 裝上白色好搭的天花板

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20. 確保天花板的堅固

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21. 也順便為四面牆上漆白的木板隔間

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22. 天花板牆面鋪陳的初步完工

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23. 讓黏膠自然風乾

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24. 開始為外觀上黃漆

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25. 外觀上漆前的顏色

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26. 灰黃相間做比較

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27. 上黃漆後店面概觀

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28. 暫時的灰色側門桿

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29. 全面上黃漆後的店面概觀

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30. 再次檢查內部有無遺漏

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31. 現在進行地板的裝修

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32. 為地方餔上耐髒的深色板塊

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33. 漆上水泥後，等它自然風乾

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34. 上水泥後的店內概觀

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35. 與旁邊裝修前的車庫做比較

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36. 為內部天花板裝燈泡與抽風機

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37. 為側面裝上玻璃拉門

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38. 鮮豔明亮的外觀

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39. 再次掃除內部灰塵

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40. 裝訂電表

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41. 天花板裝燈，夜間也可以營業

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42. 罩上保護套

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43. 窗邊也別忘了罩上保護套

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44. 讓完工的店面免於過度曝曬及雨淋

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45. 讓店面暫時納涼保固

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46. 打開電燈後的店內景觀

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47. 通明的燈照

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48. 為側門上白漆

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49. 為窗框上黑漆

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50. 為側門門桿上黑漆

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51. 整潔清爽的金店面

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52. 妥善處理接電線路

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53. 貨品入店前的模樣

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54. 清楚標示重量與容量

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55. 開始置裝店內設備

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56. 平價實在的裝潢

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57. 店後方的樣貌

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58. 清楚顯目的標示

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59. 裝置空調

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東南亞夏日十分炎熱，沒有空調，店員與顧客都十分不舒服。

60. 開始為玻璃門上漆裝飾

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61. 裝上屋簷與漆上玻璃門

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62. 備好收納桶以防萬一

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63. 寫上店名與買賣貨品

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64. 上漆的鐵皮屋簷

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65. 屋簷附上的照燈

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66. 店內往外看的景觀

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67. 店內全觀

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68. 空調旁裝上置物架

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這樣可以妥善利用空間說。

69. 放上冷藏庫

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70. 店後方的照燈

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71. 側門的照燈

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72. 傍晚的側門景觀

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73. 夜間店面的景象

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74. 打烊後的鐵皮門樣貌

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75. 黃白相間的歇業狀

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