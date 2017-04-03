17 萬新台幣的金店面: 一個色彩繽紛的現代貨櫃屋

對於想創業的人來說，花錢整理裝潢店面耗費的費用是非常大的投資。縱使手邊已有囤貨可進行買賣，找店面的地點與租金，往往是初步營業的關卡。再者，扣掉房租之後，剩下的營收是否能支付你個人的生活開銷，以及是否有足夠的錢，繼續經營你的生意，這些又是別的難題。那麼，乾脆自己擁有一個現成的場地當店面省房租，不是更好嗎？不想經營的時候，拿來當倉庫也可以。

今天的點子簿要為你介紹泰國猜那奔府省份的一家行動超市，它是間耗資 17 萬新台幣即可擁有的金店面。你不妨參考它的建造過程，當成自己的店面範本。不管你是要販售 3C 商品，時尚成衣，還是小吃超市，造價 17 萬台幣有找的金店面，不失為起步創意的絕佳點子。

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