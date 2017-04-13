工整線條之美：散發出典雅氛圍的兩層樓挑高住家

日本人向來都以創意聞名於世，可是其實各種的日式建築風格，例如極簡風或者禪風等等，都是非常受歡迎的。
而今天我們要參觀的日本房子外觀走洋派路線，而室內的某些部分則保持了傳統的日式風格，比如說日式榻榻米，真的是名符其實的東西合壁！現在就讓我們一起來看看吧～
這個房子由日本的建築公司「株式会社 SYN空間計画 一級建築事務」所打造，外型看起來就是工整到一個不可思議！完美又俐落的線條，令人不禁從第一眼就深深愛上了它！
外牆由卡其色和深褐色這兩種大地色系組成，給人一個簡約又自然的感覺。設計師在角落處設置了一個迷你前院，讓整體觀感更豐富、更平衡。
入口處設計亦同樣強調「線條」，而當中最特別的莫過於前門前的拱門了。
這種以直線和曲線互搭的拱門設計，同樣也使用在中庭設計之上。
中庭能夠互通房子的各個部分，同時亦能提升採光度以及通風度。而實際上，它也可以臨時充當戶外烤肉區或者各種派對場合呢！
進門以後我們將會來到這個美麗的客廳——挑高樓底的設計大大減低了空間壓迫感，天花板更裝有一個非常古舊的電風扇，而大量的玻璃窗則使整個客廳保持明亮。 這樣一來，就算採用了質感比較厚重的皮質沙發和花紋大地毯，整體感覺還是非常舒適！
客廳擁有比較多的復古或經典設計元素，而這邊的樓梯則剛好相反。
設計跳脫新穎的樓梯護欄設計十分矚目，以薄木片搭成的階梯質感輕盈。樓梯底下甚至擁有蠻多的空間，可以容納幾一、兩部腳踏車。
在這邊我們同樣可以見到設計師採用了大量木材，與半開放式廚房的石板牆配合得恰到好處。
窗邊掛上長長的落地窗簾，大大提升了整個用餐空間的質感，營造出優雅的氣氛。
房子內還有這麼的一間傳統日式塌塌米房間，它既可以是會客茶室，亦可以是臨時的客房。牆上也設有必備的凹間，來方便擺放日式擺設、掛畫等等。
臥室的設計亦相對簡約，基本上只有一張雙人床和一整個深木色嵌入式衣櫃。
晚上室內亮起了柔和的燈光，更添了幾份浪漫醉人‥‥‥
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