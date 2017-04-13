工整線條之美：散發出典雅氛圍的兩層樓挑高住家

日本人向來都以創意聞名於世，可是其實各種的日式建築風格，例如極簡風或者禪風等等，都是非常受歡迎的。

而今天我們要參觀的日本房子外觀走洋派路線，而室內的某些部分則保持了傳統的日式風格，比如說日式榻榻米，真的是名符其實的東西合壁！現在就讓我們一起來看看吧～