你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

工整線條之美：散發出典雅氛圍的兩層樓挑高住家

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

日本人向來都以創意聞名於世，可是其實各種的日式建築風格，例如極簡風或者禪風等等，都是非常受歡迎的。

而今天我們要參觀的日本房子外觀走洋派路線，而室內的某些部分則保持了傳統的日式風格，比如說日式榻榻米，真的是名符其實的東西合壁！現在就讓我們一起來看看吧～

​外觀 白天

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

這個房子由日本的建築公司「株式会社　SYN空間計画　一級建築事務」所打造，外型看起來就是工整到一個不可思議！完美又俐落的線條，令人不禁從第一眼就深深愛上了它！

外牆由卡其色和深褐色這兩種大地色系組成，給人一個簡約又自然的感覺。設計師在角落處設置了一個迷你前院，讓整體觀感更豐富、更平衡。

​入口

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

入口處設計亦同樣強調「線條」，而當中最特別的莫過於前門前的拱門了。

中庭

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

這種以直線和曲線互搭的拱門設計，同樣也使用在中庭設計之上。

中庭能夠互通房子的各個部分，同時亦能提升採光度以及通風度。而實際上，它也可以臨時充當戶外烤肉區或者各種派對場合呢！ 

​挑高客廳

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

進門以後我們將會來到這個美麗的客廳——挑高樓底的設計大大減低了空間壓迫感，天花板更裝有一個非常古舊的電風扇，而大量的玻璃窗則使整個客廳保持明亮。 這樣一來，就算採用了質感比較厚重的皮質沙發和花紋大地毯，整體感覺還是非常舒適！

樓梯

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代風玄關、走廊與階梯
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

客廳擁有比較多的復古或經典設計元素，而這邊的樓梯則剛好相反。

設計跳脫新穎的樓梯護欄設計十分矚目，以薄木片搭成的階梯質感輕盈。樓梯底下甚至擁有蠻多的空間，可以容納幾一、兩部腳踏車。

​餐廳

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 餐廳
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

在這邊我們同樣可以見到設計師採用了大量木材，與半開放式廚房的石板牆配合得恰到好處。

窗邊掛上長長的落地窗簾，大大提升了整個用餐空間的質感，營造出優雅的氣氛。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​日式塌塌米

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 書房/辦公室
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

房子內還有這麼的一間傳統日式塌塌米房間，它既可以是會客茶室，亦可以是臨時的客房。牆上也設有必備的凹間，來方便擺放日式擺設、掛畫等等。

​臥室

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 臥室
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

臥室的設計亦相對簡約，基本上只有一張雙人床和一整個深木色嵌入式衣櫃。

​外觀 晚上

上大利の家, 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 株式会社 深田環境建築デザイン 一級建築事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所
株式会社　深田環境建築デザイン　一級建築事務所

晚上室內亮起了柔和的燈光，更添了幾份浪漫醉人‥‥‥

更多的美房推介：自地自建不是夢！13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房

11 間新台幣 250 萬有找的完美獨棟住家
你最喜愛這個房子的哪一個部分呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了