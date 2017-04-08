高貴不貴的豪宅: 一間散發豪華魅力的現代式住宅

許多我們以前參觀過的巴西住家，都擁有高度拋光的白色內飾、大膽的熱帶主題和帶點頹廢的藝術元素。我們今天要去拜訪的這棟房子也不例外，但它還擁有一些很獨特吸睛的設計。它的豪華風格主要是來自高品質的設計、所運用的材料和諸多的細微細節。如果你也想讓你的住家呈現如此迷人的風采，這棟房子保證能帶給你許多的靈感。現在就一起來參觀由 Marina Brasil 的專家所設計的這座精品吧！
這棟兩層樓住宅有一個平坦的屋頂和大膽的開放式門面，外觀顯得明亮又開闊。一樓部分並沒有大面積的門窗，二樓部分也是若隱若現，幾乎將內部的動態隱藏到看不見。大型的停車場可容二部車輛停放，外部還銜接著美麗的庭院。
這座住宅占地共達 166.375 坪，廣闊的空間可以規劃出這麼一處寬敞的入口處。這裡的佈置帶有濃濃的家的氛圍，美麗的吊燈灑落明亮的光線，映著地板營造出光潔的視覺。沙發上放置著絨毛抱枕，讓人一看就心醉！
室內裝潢採用柔色系為主調，儘管設計上並不繁複，卻充滿了豪華精緻的細節，像是帶有大膽圖案的浮雕牆，搭襯寶藍色皇家氣派座椅，低調豪華的風格散發出貴族般的氣質。
在主要起居空間內，採用了白色系為主調。開放式的佈局成功地結合了不同的生活機能，完美融合出一股家的凝聚力。客廳的角落設有大片的落地窗，地面鋪設蓬鬆的白色地毯，予人休閒放鬆的氣氛。用餐區的天花板懸下一組吊燈，對面的家庭娛樂區則由高牆包圍起來，為家庭起居帶來良好的隱私感。
這處樓梯間是採用白色大理石所打造，搭配閃亮的金屬欄杆營造出奢華感。屋頂上的豪華吊燈自帶絕美的藝術風格，出色的造型讓這處空間顯得卓越不凡！
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