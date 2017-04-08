高貴不貴的豪宅: 一間散發豪華魅力的現代式住宅

許多我們以前參觀過的巴西住家，都擁有高度拋光的白色內飾、大膽的熱帶主題和帶點頹廢的藝術元素。我們今天要去拜訪的這棟房子也不例外，但它還擁有一些很獨特吸睛的設計。它的豪華風格主要是來自高品質的設計、所運用的材料和諸多的細微細節。如果你也想讓你的住家呈現如此迷人的風采，這棟房子保證能帶給你許多的靈感。現在就一起來參觀由 Marina Brasil 的專家所設計的這座精品吧！