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21 個設備齊全的精緻小廚房設計

Tarsier Tarsier
: Chez Caro, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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家中的廚房是每一個住宅的靈魂所在，擁有一個設備完善、整齊衛生的廚房就是烹調美食的第一步。廚房是烹煮出佳餚，讓家中充滿溫暖的地方，然而隨著地少人多的問題惡化，很多住在小蝸居的家庭都沒法擁有一個舒適的廚房，而狹窄的空間總是讓人失去了烹調的樂趣。如果你也正因為狹小的空間而感到氣餒的話，不要洩氣! 許多廚房裝修師和設計師為這樣的你激盪出不同的小廚房設計，讓住在小房子的你也可以擁有一個舒適的廚房！大家快來看一下這21 個精緻合意的廚房設計吧！

1. 超現代感的黑色設計

Casa Cor Bahia 2005, Mônica Daniela Arquitetura & Design de Interior Mônica Daniela Arquitetura & Design de Interior 廚房儲櫃
Mônica Daniela Arquitetura &amp; Design de Interior

Mônica Daniela Arquitetura & Design de Interior
Mônica Daniela Arquitetura &amp; Design de Interior
Mônica Daniela Arquitetura & Design de Interior

黑色系的玻璃設計配上先進齊全的廚房設備，以及時尚的傢飾品，讓這個小廚房充滿了現代感。

2. 節省空間的層架和廚櫃

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

雖然沒有充足的空間打造出一個大廚房，但專家聰明地使用了大廳一旁的位置，創造出一個烹調的小空間，而其層架和廚櫃的設計可以節省空間和增加儲存空間。

3. 善用陽台的空間

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

有想過把陽台變成廚房嗎？善用每一寸空間可以讓房子變得更實用，就像你只需要在陽台的空間中加上廚櫃和爐頭，就可以變出一個小廚房，讓不可能變成可能。

4. 角落中的小廚房

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores 廚房 木頭 Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

開放式的空間可以減低狹窄的感覺，就像這個廚房設計一樣。吧臺配上木造的天花吊櫃和新潮的吊燈設計，讓角落中的小廚房顯得廣闊寛敞，再加上牆壁的瓷磚鋪設，更顯時尚！

5. 明亮色系的設計

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

充足的光線配上明亮的顏色可以讓狹小的空間也變得寬敞，像以上這個小廚房使用了淡黃色的廚櫃、白色的磚瓦和淺色的木材，讓小廚房瞬間變得明亮照人。

6. 充足的廚房設備

SDV | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

這個廚房的設計善用了走廊和角落的空間，廚房裝修師還選用了黑色的廚櫃和金屬造的廚房用具，讓整個角落搖身一變成了一個專業的烹調空間。

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7. 簡約明亮的廚櫃設計

: Chez Caro, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

簡約的設計非常適合狹小的地方，室內設計師和佈置師都偏愛使用簡化的裝修和設備，讓公寓裡的空間感增加，減少狹窄的感覺，就像這個簡約明亮的廚房設計一樣。

8. 結合飯廳和廚房的設計

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

在小公寓裡，很多設計師都喜歡結合不同的空間、創造一些共同的空間，善用蝸居中的空間，以上的住宅合併了飯廳和廚房的空間，更是簡單方便！

9. 開放式的吧臺設計

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

開放式的吧臺配上廚櫃，廚房瞬間變成了一間小餐廳，加上時尚的吊燈、木造的傢俬和不規則的磚瓦，看起來更是經典時尚。

10. 外國風的時尚設計

homify 廚房
homify

homify
homify
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這是一個充滿外國風情的溫韾設計，帶一點隨意感卻很搭配，散法出一種和諧的感覺！細木工匠造的廚櫃、磁磚工匠造的支柱和外國風的擺設，讓人印象深刻！

11. 充滿田園風味的廚房設計

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 廚房 磚塊 Red
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

如果你不喜歡普通平凡的設計，那你可能會愛上這個充滿田園風味的廚房設計！以上這個廚房使用了鮮紅色的牆壁、竹子造的天花和黃色耀眼的廚櫃，加上了盆裁後更是讓人充滿活力！

12. 全白色的瓷磚鋪設

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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這是一個全白色的廚房設計，全白色的設計給人一種清新怡人的感覺，再加上整齊的擺設，更是讓人感覺整潔明亮。

13. 超時尚的烹調角落

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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這個客廳中的小角落搖身一變成了小廚房，配上全黑色的廚櫃和紅色的牆壁，更是顯得優雅和美麗。

14. 簡單舒適的走廊設計

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados 現代廚房設計點子、靈感&圖片 MDF White
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

在走廊的空間擺放了白色的廚櫃，善用走廊的空間作廚房，讓睡房或是客廳擁有更多的空間。

15. 經典的紅磚牆設計

homify 廚房
homify

homify
homify
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紅磚牆配上木造的廚櫃和飯桌，充滿了典雅和傳統的感覺，喜歡童話故事的你一定會愛上這個廚房設計！

16. 善用了走廊的空間

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

其實走廊的空間有很多不同的作用，它除了可以當畫廊，也可以變成一個烹調的小空間，只要選用適當的廚櫃設計和裝潢，你也可以打造一個美絕的走廊廚房。

17. 現代時尚的廚房和酒吧臺設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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這個公寓把客廳的空間打造成一個多功能區域，它結合了廚房、酒吧臺和飯廳在一起，除了節省空間，還增加了實用性，設計也很時尚，讓人印象深刻。

18. 自然風的小廚房

Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

這個小廚房使用了充滿大自然氣息的鄉村風格，設計師選用的材質、傢飾品和磁磚都非常有品味，讓人感覺舒適自在。

19. 橙色的L型設計

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 廚房
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

橙色的廚櫃讓人印象深刻，而且小廚房使用了角落的空間，同時是飯廳也是廚房，節省了空間和增加了實用性。

20. 極具個人風格的廚房裝潢

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 廚房
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

這是一個極具個人風格的廚房裝潢，獨特的顏色和選材非常的特別，真是一個特別的設計。

21. 露台上的小廚房

Apartamento Itajaí, AND Arquitetura AND Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
AND Arquitetura

AND Arquitetura
AND Arquitetura
AND Arquitetura

室內設計師善用了陽台的空間，把它創建成一個小廚房，簡約的廚櫃設計和窗外的風景，讓空間變得開揚和舒服。

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