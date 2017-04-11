21 個設備齊全的精緻小廚房設計

黑色系的玻璃設計配上先進齊全的廚房設備，以及時尚的傢飾品，讓這個小廚房充滿了現代感。
雖然沒有充足的空間打造出一個大廚房，但專家聰明地使用了大廳一旁的位置，創造出一個烹調的小空間，而其層架和廚櫃的設計可以節省空間和增加儲存空間。
有想過把陽台變成廚房嗎？善用每一寸空間可以讓房子變得更實用，就像你只需要在陽台的空間中加上廚櫃和爐頭，就可以變出一個小廚房，讓不可能變成可能。
開放式的空間可以減低狹窄的感覺，就像這個廚房設計一樣。吧臺配上木造的天花吊櫃和新潮的吊燈設計，讓角落中的小廚房顯得廣闊寛敞，再加上牆壁的瓷磚鋪設，更顯時尚！
這個廚房的設計善用了走廊和角落的空間，廚房裝修師還選用了黑色的廚櫃和金屬造的廚房用具，讓整個角落搖身一變成了一個專業的烹調空間。
簡約的設計非常適合狹小的地方，室內設計師和佈置師都偏愛使用簡化的裝修和設備，讓公寓裡的空間感增加，減少狹窄的感覺，就像這個簡約明亮的廚房設計一樣。
在小公寓裡，很多設計師都喜歡結合不同的空間、創造一些共同的空間，善用蝸居中的空間，以上的住宅合併了飯廳和廚房的空間，更是簡單方便！
開放式的吧臺配上廚櫃，廚房瞬間變成了一間小餐廳，加上時尚的吊燈、木造的傢俬和不規則的磚瓦，看起來更是經典時尚。
如果你不喜歡普通平凡的設計，那你可能會愛上這個充滿田園風味的廚房設計！以上這個廚房使用了鮮紅色的牆壁、竹子造的天花和黃色耀眼的廚櫃，加上了盆裁後更是讓人充滿活力！
在走廊的空間擺放了白色的廚櫃，善用走廊的空間作廚房，讓睡房或是客廳擁有更多的空間。
其實走廊的空間有很多不同的作用，它除了可以當畫廊，也可以變成一個烹調的小空間，只要選用適當的廚櫃設計和裝潢，你也可以打造一個美絕的走廊廚房。
這個小廚房使用了充滿大自然氣息的鄉村風格，設計師選用的材質、傢飾品和磁磚都非常有品味，讓人感覺舒適自在。
橙色的廚櫃讓人印象深刻，而且小廚房使用了角落的空間，同時是飯廳也是廚房，節省了空間和增加了實用性。
這是一個極具個人風格的廚房裝潢，獨特的顏色和選材非常的特別，真是一個特別的設計。
室內設計師善用了陽台的空間，把它創建成一個小廚房，簡約的廚櫃設計和窗外的風景，讓空間變得開揚和舒服。
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