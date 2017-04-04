第一眼的印象是很重要的，你是否絞盡腦汁想方法來裝飾以設計住家的門面，為的就是要享有一個美輪美奐的居家環境？
今天的點子簿提供了 17 種讓房子門面更美的簡單裝飾方法，這些方法涵蓋了各式各樣風格的門面設計，從復古到摩登甚至未來感，以及鄉村與都會風格，應有盡有。我們希望你能從這 17 種設計中，找到提升你居家環境質感的靈感。
同時，你也可以參考我們其他專家們的作品，讓你在多樣化的選擇當中，找到最適合你的作品。
碩大的住宅配上狹窄的門戶，這個組合實在不太理想。
但是，你可以在門前裝置屋簷來補救，並使屋簷延伸到涵蓋入門的小樓梯。
這樣不僅使得住家看起來大器，並能有效地遮風擋雨。
這棟房子的門廊是以混凝土的圓柱搭建，支撐著門前的屋簷與屋頂。你不妨在周圍種上植物，綠化你的住家，看來也生氣盎然。
在門廊屋簷的天花板安裝照燈設備，能讓整間房子充滿摩登的現代感。
這樣的組合很適合門廊空間寬敞的住家。
這間石頭屋搭上紅色的門戶與石榴樹，看來十分溫馨可愛，旁邊同色系的窗口，讓整間房子格外醒目。
這間房子的戶外設計是以木材，玻璃與混凝土構成，看起來很搶眼。
事實上，這間房子的門戶十分狹窄，但是它故意做成隱形門，與旁邊的木材融為一體，達成延伸的視覺感。
這次，我們要為你提供一個創意十足的門面設計。
牆面與門戶皆以無煙煤建材構成，白色的外觀巧妙地間格了室內外的空間。
龐大尺寸的門戶一打開，即揭露了室內的住家細節，讓人一窺屋主的神秘面紗。
這間兩層樓的透天屋，從結構上看起，其實很狹長。
狹長的透天宅配上偏窄的門戶，在視覺上不失協調，黑與白的顏色組合更添增一份典雅。
門戶的兩側以砌磚拱成，點綴了這間粉紅色的夢幻房屋。
它的樓梯從草皮前，蜿蜒至門前，讓人感到童話故事的醉心。
帳棚屋前的拱形門，以橘色與紫色漆成，成功地營造出度假屋的歡樂氣息。
這棟房子打破常規，開出了兩扇門。
它不僅有兩扇門，它甚至前衛地以雙重邏輯，設計了整棟房子的結構。
這間房子伴隨著獨樹一幟的湖景，結構上充滿鮮明的線條，看起來很神祕卻又摩登。
木材建成的門戶，以玻璃包圍，在設計感又是另一項贏面。
在這棟海軍藍的房子的門口旁邊加蓋出衍伸空間，讓房屋流暢地與道路連貫，成功地以側面的佈局，為居家環境添色。
大型的石頭屋搭上玻璃門，它讓你能隨時注意屋外的秩序與天候，對於住家設計說來，不失為良方。
這間門戶的設計十分華麗。
我們看到黑色的門板，搭上兩側的玻璃窗，雅致有黑點的印花烙於兩側。
這棟摩登感十足的房子俯瞰著大湖，雖然它是兩層的透天樓，它的門戶卻被安插在二樓的旁側，以透明的漂浮樓梯連貫。
它的設計真的很耐人尋味。
最後，我們要提到綠色系的挑高的門戶設計，看來既典雅又壯觀。
進門前，我們甚至可以看到一雙氣派十足的門柱。
延伸閱讀：8 個會激發你去改造你家大門的絕美門面