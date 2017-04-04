第一眼的印象是很重要的，你是否絞盡腦汁想方法來裝飾以設計住家的門面，為的就是要享有一個美輪美奐的居家環境？

今天的點子簿提供了 17 種讓房子門面更美的簡單裝飾方法，這些方法涵蓋了各式各樣風格的門面設計，從復古到摩登甚至未來感，以及鄉村與都會風格，應有盡有。我們希望你能從這 17 種設計中，找到提升你居家環境質感的靈感。

同時，你也可以參考我們其他專家們的作品，讓你在多樣化的選擇當中，找到最適合你的作品。