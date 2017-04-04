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17 種讓房子門面更美的簡單裝飾方法

Ladyofwhims Ladyofwhims
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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第一眼的印象是很重要的，你是否絞盡腦汁想方法來裝飾以設計住家的門面，為的就是要享有一個美輪美奐的居家環境？

今天的點子簿提供了 17 種讓房子門面更美的簡單裝飾方法，這些方法涵蓋了各式各樣風格的門面設計，從復古到摩登甚至未來感，以及鄉村與都會風格，應有盡有。我們希望你能從這 17 種設計中，找到提升你居家環境質感的靈感。

同時，你也可以參考我們其他專家們的作品，讓你在多樣化的選擇當中，找到最適合你的作品。

1. 門前裝置屋簷

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

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碩大的住宅配上狹窄的門戶，這個組合實在不太理想。

但是，你可以在門前裝置屋簷來補救，並使屋簷延伸到涵蓋入門的小樓梯。

這樣不僅使得住家看起來大器，並能有效地遮風擋雨。

2. 用植物塑造門戶的框架

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions 房子
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

這棟房子的門廊是以混凝土的圓柱搭建，支撐著門前的屋簷與屋頂。你不妨在周圍種上植物，綠化你的住家，看來也生氣盎然。

3. 天花板的照燈設備

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

在門廊屋簷的天花板安裝照燈設備，能讓整間房子充滿摩登的現代感。

這樣的組合很適合門廊空間寬敞的住家。

4. 門戶旁的同色系的窗口

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ 房子
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

這間石頭屋搭上紅色的門戶與石榴樹，看來十分溫馨可愛，旁邊同色系的窗口，讓整間房子格外醒目。

5. 用和諧的線條裝修你的門戶

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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黑白對比的色彩，讓整間房子在配色上已經很搶眼了。

這時，你不妨安插 L 形的門廊設計，用幾何的線條為房子添加未來感。

6. 隱形門

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
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這間房子的戶外設計是以木材，玻璃與混凝土構成，看起來很搶眼。

事實上，這間房子的門戶十分狹窄，但是它故意做成隱形門，與旁邊的木材融為一體，達成延伸的視覺感。

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7. 獨樹一幟的門面設計

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

這次，我們要為你提供一個創意十足的門面設計。

牆面與門戶皆以無煙煤建材構成，白色的外觀巧妙地間格了室內外的空間。

龐大尺寸的門戶一打開，即揭露了室內的住家細節，讓人一窺屋主的神秘面紗。

8. 黑與白的奇想

Außenansicht Balkonbespannung, Mettner Raumdesign Mettner Raumdesign 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Mettner Raumdesign

Mettner Raumdesign
Mettner Raumdesign
Mettner Raumdesign

這間兩層樓的透天屋，從結構上看起，其實很狹長。

狹長的透天宅配上偏窄的門戶，在視覺上不失協調，黑與白的顏色組合更添增一份典雅。

9. 砌磚的門戶與蜿蜒的樓梯

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement 房子 Grey
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

門戶的兩側以砌磚拱成，點綴了這間粉紅色的夢幻房屋。

它的樓梯從草皮前，蜿蜒至門前，讓人感到童話故事的醉心。

10. 多采多姿的門口

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping 房子
Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

帳棚屋前的拱形門，以橘色與紫色漆成，成功地營造出度假屋的歡樂氣息。

11. 雙重門戶

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

這棟房子打破常規，開出了兩扇門。

它不僅有兩扇門，它甚至前衛地以雙重邏輯，設計了整棟房子的結構。

12. 永恆的設計感

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

這間房子伴隨著獨樹一幟的湖景，結構上充滿鮮明的線條，看起來很神祕卻又摩登。

木材建成的門戶，以玻璃包圍，在設計感又是另一項贏面。

13. 側面的佈局

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company 房子
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

在這棟海軍藍的房子的門口旁邊加蓋出衍伸空間，讓房屋流暢地與道路連貫，成功地以側面的佈局，為居家環境添色。

14. 玻璃門

Freezeland Barn SDA Architecture Ltd 房子
SDA Architecture Ltd

Freezeland Barn

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

大型的石頭屋搭上玻璃門，它讓你能隨時注意屋外的秩序與天候，對於住家設計說來，不失為良方。

15. 華麗的門戶

Front door K-Tribe Studió 房子
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

這間門戶的設計十分華麗。

我們看到黑色的門板，搭上兩側的玻璃窗，雅致有黑點的印花烙於兩側。

16. 漂浮的梯子

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus 層疊式原木屋
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

這棟摩登感十足的房子俯瞰著大湖，雖然它是兩層的透天樓，它的門戶卻被安插在二樓的旁側，以透明的漂浮樓梯連貫。

它的設計真的很耐人尋味。

17. 高雅的門戶

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects 房子
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

最後，我們要提到綠色系的挑高的門戶設計，看來既典雅又壯觀。

進門前，我們甚至可以看到一雙氣派十足的門柱。

延伸閱讀：8 個會激發你去改造你家大門的絕美門面

城市中的舒適居所: 一個時尚又現代的獨棟住宅

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