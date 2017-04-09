為孩子打造童年:得享天倫之樂的溫暖平房

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孩童是未來的主人翁，在現今資訊爆炸的時代裡，3C產品充斥的環境中，孩子從小就不得不被這些聲光效果強烈的元素所吸引。位在韓國的這棟平房，正是想幫孩子打造一個學習與自然共處的環境，讓孩子的童年能在廣大的山間露臺上奔跑，而不是著迷在聲光晃動的小方格間，一起來看看這得享天倫之樂的溫暖平房吧!
這但建築就位在林木環繞的山間，沒有過多的交通吵雜聲，並且擁有一個廣大的空地，在空地上用不同質感的原始材料做出簡易的區隔。
而這邊最令人感到放鬆的莫過於這個連接屋舍的大型露臺，在這裡大人們不但可以愜意的在這裡聊天，孩子們也有了一個可以安全嬉戲的廣大空間。
建築主體大致上可以分為兩個部分，這兩部份就靠這樣的中央廊道作為連結，這樣的設計同時也讓風得以通行。從這視角也能發現那層疊的山巒離房屋是如此的近。
沒有過多的家具置放於空間，讓孩童也能免於碰撞受傷的意外，明亮的室內空間以及全木地板，就顯得簡單溫馨。
在浴室的空間裡並沒有專為兒童高度設計的洗手台，但其實多留心卻能注意到這空間裡也少了很多容易被撞的角，擺上增加高度的兒童梯台，讓孩子學習動手與融入生活。
專為孩子打造的明亮書房，並沒有使用太多華麗的裝飾，要適合作閱讀的空間，照明絕對是首先需要考量的因素。
想打造專屬的兒童房，你可以參考:5 種尊重孩子取向，依照成長時期的變化打造兒童房的方法。
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在書房的另一側也規劃了讓孩童遊戲的角落，在這樣的空間裡能夠發現木地板的顏色並未沿用原木的色調，而使用這樣的顏色可以使房間看起來更為明亮，也同時保有木製的質感。
而在起居室中能夠發現建築的各面除了通聯的門以外，均有窗戶的設置，讓自然採光及通風性能夠更加良好，家具的擺放也盡量靠邊，避免死角的產生。
廚房設置在起居室的旁邊，連結了餐廳與起居室，在烹飪的同時也能夠環顧這裡的空間，隨時注意孩童的狀況。
不管有沒有家中是否有孩童，這樣的廚房其實都值得讓人心動。想看更多不同風格的廚房，你也可以看看這裡。
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