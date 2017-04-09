為孩子打造童年:得享天倫之樂的溫暖平房

孩童是未來的主人翁，在現今資訊爆炸的時代裡，3C產品充斥的環境中，孩子從小就不得不被這些聲光效果強烈的元素所吸引。位在韓國的這棟平房，正是想幫孩子打造一個學習與自然共處的環境，讓孩子的童年能在廣大的山間露臺上奔跑，而不是著迷在聲光晃動的小方格間，一起來看看這得享天倫之樂的溫暖平房吧!