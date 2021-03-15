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21 種 2 坪以下的超迷你廚房設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop 廚房
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你喜歡在家自己烹飪嗎?你覺得常常外食已經相當厭煩了嗎?有了這樣的念頭卻又覺得自家的居住環境過小，無法設置一個方便料理的廚房，先不要擔心，今天我們就來看看迷你小廚房的世界！

我們知道大多數的現代廚房，特別是在小坪數的家庭，空間是非常有限的，而實際上我們只要好好規劃，即使是只有2坪的空間，我們也可以設計出極具個性的完美廚房！如果你也對迷你廚房設計感興趣，接下來你就要好好來看看這次點子簿整理的內容喔！無論你是小家庭還是單身貴族，絕對都會讓你感到實用且驚豔的小廚房，而且你也會很難相信這21種廚房僅僅只有2坪以下的空間，讓我們一起來看看這些超迷你廚房設計吧! 對了，如果你有更多問題，也可以直接與我們的專家聯繫喔～

1.向上收納

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa 廚房
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

擔心碗盤跟廚具的擺放空間不足嗎?那向上收納就對了，這樣既方便又不佔據料理時的空間。

2.融合吧檯

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop 廚房
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

這樣的設計不但讓廚房擁有吧檯的設計，而且同時也能兼具小餐廳的功能。

3.沉穩的廚房

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Grey
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

選用深色的基調來設計廚房，要記得照明絕對是相當重要的環節。

4.閣樓餐廚

Kitchenette homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

小小的閣樓也能兼具餐廚的效果，傾斜的窗甚至讓採光更有質感。

5.餐廚合一

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio 廚房
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

T型的設計融合了餐廳與廚房，在小空間中這樣的方式除了節省空間外還相當有質感。

6.角落餐廚

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré 餐廳桌子
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

別再遲疑了，這樣小小的角落都能有個小廚房，甚至還能將洗衣機設置在此。

心動了嗎?不妨讓我們的設計師幫幫你。

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7.組合式收納

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard 廚房長凳套
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

在廚房裡收納空間是相當重要的，善用連結地板與天花板的垂直空間在依照自己的需求做搭配，你也能打造自己的專屬廚房。

8.善用空間

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté 廚房
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

每個小小的空間對除了來講都有極大的用處，例如調味料的擺放或是餐具的收納使用。

10.乾淨的廚房

homify 廚房收納櫃與書櫃
homify

homify
homify
homify

小廚房也有個好處，就是他清理上較為方便，但也要記得隨時保持除了得整齊及乾淨，才能有個有質感的廚房。

11.時尚廚房

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

在這廚房的內嵌式空間哩，使用藍黑的搭配，營造出時尚俐落的風格。

12.隱藏式廚房

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC 廚房桌椅
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

如果擔心廚房的設製會使居家空間看起來較為雜亂，或許將其隔起來，需要時再行打開也是不錯的方式。

13.作業區明亮

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

利用顏色分隔出收納區與作業區，這樣的小廚房作業方便而且也不易顯得髒亂。

14.古典鄉村風

Kitchen homify 廚房
homify

Kitchen

homify
homify
homify

磚牆配地板，這樣的小廚房既溫馨又容易清理，而且相當具有鄉村風格

15.簡約明亮

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

木製天花板搭配白色小廚房，簡單明亮又清爽，搭配灰色磁磚地板，也不用擔心油水外濺的不易清理。

16.植栽的家

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

小廚房裡擺放植栽不但讓空間中的綠意蓬勃，也更添幾許烹飪時的情調。

17.簡約時尚的小廚房設計

SAGASTA 25, Become a Home Become a Home 廚房
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

黑與白的搭配展現小廚房的時尚感，白色瓷磚與黑色鏡面台的搭配更是讓廚房在簡約中帶點小貴氣。

18.溫馨小餐廚

ABITAZIONE PRIVATA - POLIGNANO A MARE, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl 現代廚房設計點子、靈感&圖片
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

鵝黃色的色調與內嵌式燈光的照明下，讓小廚房備感溫馨。

19.鏡面設計

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

利用反光度較佳的材質來做收納或料理台的設計，讓小廚房的時尚度更提升。

20.櫥櫃中的廚房

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE 小廚房
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

打開櫥櫃，裡面收納著的是一整座的廚房，迷你吧的概念雖然簡單單功能性齊全。

21.溫暖的迷你廚房設計

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル 廚房
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

小廚房與暖爐鄰近的設置，讓廚房更添溫暖的氛圍，相信料理也更有溫度。

廚房收納很重要，帶你看:廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃

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