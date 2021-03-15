21 種 2 坪以下的超迷你廚房設計

你喜歡在家自己烹飪嗎?你覺得常常外食已經相當厭煩了嗎?有了這樣的念頭卻又覺得自家的居住環境過小，無法設置一個方便料理的廚房，先不要擔心，今天我們就來看看迷你小廚房的世界！
我們知道大多數的現代廚房，特別是在小坪數的家庭，空間是非常有限的，而實際上我們只要好好規劃，即使是只有2坪的空間，我們也可以設計出極具個性的完美廚房！如果你也對迷你廚房設計感興趣，接下來你就要好好來看看這次點子簿整理的內容喔！無論你是小家庭還是單身貴族，絕對都會讓你感到實用且驚豔的小廚房，而且你也會很難相信這21種廚房僅僅只有2坪以下的空間，讓我們一起來看看這些超迷你廚房設計吧! 對了，如果你有更多問題，也可以直接與我們的專家聯繫喔～
擔心碗盤跟廚具的擺放空間不足嗎?那向上收納就對了，這樣既方便又不佔據料理時的空間。
這樣的設計不但讓廚房擁有吧檯的設計，而且同時也能兼具小餐廳的功能。
選用深色的基調來設計廚房，要記得照明絕對是相當重要的環節。
T型的設計融合了餐廳與廚房，在小空間中這樣的方式除了節省空間外還相當有質感。
別再遲疑了，這樣小小的角落都能有個小廚房，甚至還能將洗衣機設置在此。
心動了嗎?不妨讓我們的設計師幫幫你。
在廚房裡收納空間是相當重要的，善用連結地板與天花板的垂直空間在依照自己的需求做搭配，你也能打造自己的專屬廚房。
每個小小的空間對除了來講都有極大的用處，例如調味料的擺放或是餐具的收納使用。
在這廚房的內嵌式空間哩，使用藍黑的搭配，營造出時尚俐落的風格。
如果擔心廚房的設製會使居家空間看起來較為雜亂，或許將其隔起來，需要時再行打開也是不錯的方式。
利用顏色分隔出收納區與作業區，這樣的小廚房作業方便而且也不易顯得髒亂。
小廚房裡擺放植栽不但讓空間中的綠意蓬勃，也更添幾許烹飪時的情調。
黑與白的搭配展現小廚房的時尚感，白色瓷磚與黑色鏡面台的搭配更是讓廚房在簡約中帶點小貴氣。
鵝黃色的色調與內嵌式燈光的照明下，讓小廚房備感溫馨。
利用反光度較佳的材質來做收納或料理台的設計，讓小廚房的時尚度更提升。
打開櫥櫃，裡面收納著的是一整座的廚房，迷你吧的概念雖然簡單單功能性齊全。
小廚房與暖爐鄰近的設置，讓廚房更添溫暖的氛圍，相信料理也更有溫度。
廚房收納很重要，帶你看:廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃。