7 個讓你煮菜更有效率的廚房必備好設計

廚房是大部分家庭每天都會使用的生活區塊，如何讓廚房的功能更齊全，負責廚事的成員操作上更便利，是設計廚房時要留意的重點！今天我們要為你介紹 7 款讓廚房具更高效率的配備，它們不但讓你作菜時更方便，而且還具有美化廚房的功能，當空間變得美觀吸睛時，大概會讓每個人都搶著來下廚吧！立刻來參觀這些讓廚房功能更強大的設計！
一個功能齊全的廚房絕對少不了一座多功能的流理台！這座台面上有著別緻的 設計，讓你可以把碗盤、叉子、湯匙都各就定位，儲放餐具更方便了！
隨著功能性的設計愈加進步，現在的廚房櫃檯下方都出現很神奇的儲物空間。像是照片中這一款，可以把大小鍋具都存放妥當，是非常理想的配備。
廚房的櫃檯下，可以做出驚人的變化！看看這組流理台，你還能想出更神奇的妙用嗎？你可以根據使用頻率，將各種廚具用品分類儲放，櫃台的一側甚至還成為藏酒架！
想要這個櫥櫃嗎? 讓專家為你打造一個吧!
這款絕對讓你拍案稱奇！圖書館居然也可以和流理台結合為一！你可以在圖書館這一側擺放和烹飪有關的美食書籍，料理時可以很方便地找到需要參考的資料！
廚房的工作區塊不夠用時，可以採用這款來擴大櫃檯區域。只要加上一塊層板，就可以延伸出更多的工作空間，不使用時可以插回或移除，充分利用到空間。
水龍頭的作用是供應自來水，是廚房不可或缺的配備。但是如果你想讓這項固定設備更具彈性，可以裝置這款可以轉動的水龍頭，讓它配合你工作時的方向轉動。
想看更多廚房設計，一定不能錯過以下文章：