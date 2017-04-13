36 坪的小巧住家: 擁有美麗中庭的明亮通風好居所

都市裡的居住環境，經常是和附近鄰里的房子毗連而居，很難享有充足的採光和良好的通風，視線所及之處都是水泥叢林，心情真的很難開朗起來。スタジオグラッペリ １級建築士事務所是解決都市居困境的專家，他們所打造出來的“四合院”一舉解決了諸多問題！這座位於擁擠都市的住宅，不僅讓陽光及和風都能穿流其間，木質帶來的溫暖調性更讓人打從心底都暖了起來。立刻一起來參觀！