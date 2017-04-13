36 坪的小巧住家: 擁有美麗中庭的明亮通風好居所

都市裡的居住環境，經常是和附近鄰里的房子毗連而居，很難享有充足的採光和良好的通風，視線所及之處都是水泥叢林，心情真的很難開朗起來。スタジオグラッペリ １級建築士事務所是解決都市居困境的專家，他們所打造出來的“四合院”一舉解決了諸多問題！這座位於擁擠都市的住宅，不僅讓陽光及和風都能穿流其間，木質帶來的溫暖調性更讓人打從心底都暖了起來。立刻一起來參觀！
這座位於愛知縣豐橋市的住宅，從外觀看去，顯得非常小巧可愛。屋子的前門有座花園，門口的落地窗前設有木造露台，上方有延伸出來的屋簷，晴雨天都能發揮遮蔽的功能。
踏進大門入口之後，迎面是鋪設混凝土地板的寬敞門廊。木材打造出來的前廊散發出滿滿的溫馨感，和白色的牆面及牆角的觀葉植物搭配出不可思議的美感！
起居空間夾在花園和庭院之間。由室內這個角度望出去，可以見到室外美麗的景觀。傾斜的屋頂讓大量天光得以進入屋內，大白天時，自然光灑滿整個起居空間，帶來清新舒暢的生活氛圍。
設計師圍繞著庭院構築出全家的活動空間。白色的地磚上裝設了一座時尚廚房，裡頭配置有不銹鋼廚具設備。陽光燦爛的日子裡，可以在旁邊的用餐區泡茶品嚐點心，一邊沐浴在明朗的日光裡，一邊感受空氣裡的清新氣味。
從家裡的各個空間都可以進到這處庭院，提供了家人之間緊密的聯繫，大家隨時都可以進到這裡享受愉悅的時光。庭院裡有座吊床，躺在上頭能夠感受到和煦的日光和輕拂的微風，讓生活的滋味更豐富。
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