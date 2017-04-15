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綻放大理石之美：高貴奢華的現代時尚住家

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Grey
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大理石一直都是我們最喜愛的建材之一，因為其獨特的自然紋理非常適合用來點綴室內裝潢，而且經過拋光處理的大理石總是顯得氣派非凡。

今天我們要介紹的高貴住家由設計公司ESTUDIO TANGUMA打造，整個設計使用了大量大石來裝飾，總對能讓你感受到奢華與時尚兩者合拼之美！

​外觀

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

房子風格取向為時尚現代風，而平屋頂的設計正正是這種風格的其中一個特色。

雙層房子主體隱藏在外牆的後面，這裡設有車庫和前門，以及右手邊那一整面以方型大理石鋪成的裝飾牆。

​庭院

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 泳池 石器 Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

進門以後，我們彷彿頓時感受到房子獨有的奢華氣派。這裡是一個庭院和戶外煮食區共用的空間——左手邊裝有私人游泳池，四周鋪有灰色色調的木甲板，並由天然石塊而成的裝飾牆點綴。

​戶外煮食區

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 花園配件與裝飾品 花崗岩 Green
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

煮食區同樣以充滿現代感的灰色作為主要用色，地板則採用淺色的戶外木地板，與鋪木的天花板互相呼應。 

​戶外煮食區

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 露臺 花崗岩 Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

在這裡我們可以看到，設計師主要以昂貴的花崗岩來打造出這一整組廚櫃以及中島。平滑的流理台面以及不鏽鋼廚具兩者配合，營造出滿滿的時尚感。 

除此以外，背後那一整面石排牆同時兼具了垂直花園，讓鮮花植物為這個空間加添更活潑的顏色。

​餐廳與廚房

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代廚房設計點子、靈感&圖片 MDF Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

相對於剛剛的室外廚房而言，室內的餐廳和廚房則強調以木材來打造出舒適自然感。大型的落地玻璃門能有效提高室內採光，同時讓人在用餐的時候也可以欣賞到室外的翠綠景致。

​走廊細節

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 藝術品雕刻品 石器 Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

走廊的設計雖然簡單，可是設計師不忘在此加添一些充滿美感的小細節，就比如說這個由木材和大理石組成、由直線與曲線擦出火花的美麗裝飾品。

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​浴室1

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代浴室設計點子、靈感&圖片 花崗岩 Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

這個極致奢華的主人浴室主要以白色和黑色兩種大理石組成，透明的淋浴間門與牆上的特大鏡子能有效提升整體空間感。這種設計亦有利於反射光線，使整個空間營造出明亮與閃閃生輝的視覺效果。

​浴室2

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

這邊的浴室則以木材為主，可是設計師仍舊不忘以拋光石牆來作為設計重點。 

​浴室2

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

在此設計師巧妙地打造出一個梯型浴室櫃，善用了這麼一個刁鑽的空間。同時，牆上三面的鏡子使得整個空間看起來更寬敞，減少了原來的壓迫感。 

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