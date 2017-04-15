綻放大理石之美：高貴奢華的現代時尚住家

大理石一直都是我們最喜愛的建材之一，因為其獨特的自然紋理非常適合用來點綴室內裝潢，而且經過拋光處理的大理石總是顯得氣派非凡。

今天我們要介紹的高貴住家由設計公司ESTUDIO TANGUMA打造，整個設計使用了大量大石來裝飾，總對能讓你感受到奢華與時尚兩者合拼之美！