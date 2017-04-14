10 間擁有獨特風格、美麗造型的獨棟住宅

隨著建築設計的蓬勃發展，房屋的外觀造型受到大眾的重視，其設計也愈來愈美觀和多元化。房屋的外觀無疑是給人第一印象的地方，美麗的造型除了讓人印象深刻之外，還可以彰顯個人的風格，真是非常的重要。所以今天 homify 為大家找來了10 間擁有獨特風格、美麗造型的獨棟住宅。
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青綠色草地和棕櫚樹佈滿了前庭的空間，它跟紅磚鋪設的牆壁成了強列的對比，房子的兩旁和中間位置特意使用了白色的牆壁，讓設計更顯和諧，充滿了田園風格的同時也不會太老氣。
這間房屋的設計採用了極簡的風格和顏色，但屋簷的設計、露臺的空間跟玻璃製的窗戶都讓房子充滿了豪華的氣派感，在簡約中散發著高貴優雅的氣息，真是讓人心醉！
這間兩層式的房子使用了經典的古堡造型，紅磚瓦的屋簷和石材鋪設而成的造型，讓居者彷如置身在童話故事中的古堡一樣，在加上前庭的青草地，真是太美了！
建築的設計除了房子的外觀，還包括了前庭的戶外空間。想要打造一個充滿度假風情的房子，一個美麗的庭園設計是非常重要，就像這張圖中的房子，它擺放了沙灘椅在青青的草地上，配上了怡人的海景，真是讓人心情放鬆。
這間房子採用了充滿現代感的設計，外牆所使用的顏色、建材和外觀形態都比較前衛，打破了一般房子的概念和模樣，再配上園藝師所規劃的整齊草坪，更是有一種未來世界的感覺。
大自然的色系總是給人一種舒暢的感覺，這間廣闊的平房使用了落地玻璃的設計，代替了讓人沉悶的外牆，加上前庭的戶外用餐區和木板地的設計，就像一間度假的小屋一樣，真是太舒適怡人了！
這間美麗的平房雖然設計簡單，但它擁有充足的戶外和活動空間，例如游泳池，再加上照明設計師的精心設計，明亮的光線讓每個夜晚都變得浪漫心動，非常適合舉辦派對呢！
這所六層式的公寓採用了現代的設計，
向上發展的方式非常適合狹窄的建地，而每層都規劃了有玻璃阻隔牆的陽台，讓住戶可以欣賞美麗的風景，樓下還有種滿了棕櫚樹的庭院，現代卻又不師度假感！
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