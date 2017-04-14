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10 間擁有獨特風格、美麗造型的獨棟住宅

Tarsier Tarsier
Sahilevleri Villa Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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隨著建築設計的蓬勃發展，房屋的外觀造型受到大眾的重視，其設計也愈來愈美觀和多元化。房屋的外觀無疑是給人第一印象的地方，美麗的造型除了讓人印象深刻之外，還可以彰顯個人的風格，真是非常的重要。所以今天 homify 為大家找來了10 間擁有獨特風格、美麗造型的獨棟住宅。

正準備為全家蓋一間獨棟住宅的你可以跟我們一起探索更多細節，進而找到許多實用的靈感喔！

1. 田園風格的紅磚牆設計

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. 露臺
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
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青綠色草地和棕櫚樹佈滿了前庭的空間，它跟紅磚鋪設的牆壁成了強列的對比，房子的兩旁和中間位置特意使用了白色的牆壁，讓設計更顯和諧，充滿了田園風格的同時也不會太老氣。

2. 簡約但卻充滿豪華氣派的房屋設計

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ACS Mimarlık

ACS Mimarlık
ACS Mimarlık
ACS Mimarlık

這間房屋的設計採用了極簡的風格和顏色，但屋簷的設計、露臺的空間跟玻璃製的窗戶都讓房子充滿了豪華的氣派感，在簡約中散發著高貴優雅的氣息，真是讓人心醉！

3. 經典的古堡造型

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İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
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這間兩層式的房子使用了經典的古堡造型，紅磚瓦的屋簷和石材鋪設而成的造型，讓居者彷如置身在童話故事中的古堡一樣，在加上前庭的青草地，真是太美了！

4. 超夢幻的別墅設計

Güzelbahçe Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VERO CONCEPT MİMARLIK

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這間房子的設計非常有現代感，二樓使用了方塊的設計，而一樓則選用了石材鋪設，配上游泳池和沙灘椅，真是一個很夢幻的別墅設計。

5. 充滿度假風情的建築設計

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Tasarımca Desıgn Offıce

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建築的設計除了房子的外觀，還包括了前庭的戶外空間。想要打造一個充滿度假風情的房子，一個美麗的庭園設計是非常重要，就像這張圖中的房子，它擺放了沙灘椅在青青的草地上，配上了怡人的海景，真是讓人心情放鬆。

6. 現代感的建築藝術

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Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
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這間房子採用了充滿現代感的設計，外牆所使用的顏色、建材和外觀形態都比較前衛，打破了一般房子的概念和模樣，再配上園藝師所規劃的整齊草坪，更是有一種未來世界的感覺。

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7. 舒適怡人的平房設計

homify
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大自然的色系總是給人一種舒暢的感覺，這間廣闊的平房使用了落地玻璃的設計，代替了讓人沉悶的外牆，加上前庭的戶外用餐區和木板地的設計，就像一間度假的小屋一樣，真是太舒適怡人了！

8. 簡單優靜的房屋設計

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Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
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這間美麗的平房雖然設計簡單，但它擁有充足的戶外和活動空間，例如游泳池，再加上照明設計師的精心設計，明亮的光線讓每個夜晚都變得浪漫心動，非常適合舉辦派對呢！

9. 地中海風情的宮殿設計

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這個別墅擁有兩橦式的設計，建築師使用了陽台和前庭的空間把兩邊合併在一起，成為了一所廣闊的豪華住宅，加上了地中海風情的宮殿設計，昏黃的燈光讓房子看起來金碧輝煌，真是讓人驚歎！

10. 充滿現代風的公寓設計

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這所六層式的公寓採用了現代的設計，向上發展的方式非常適合狹窄的建地，而每層都規劃了有玻璃阻隔牆的陽台，讓住戶可以欣賞美麗的風景，樓下還有種滿了棕櫚樹的庭院，現代卻又不師度假感！

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