時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房

今天要介紹的美房非常特別，從外觀上看來你會覺得它並沒有甚麼大不了；然而當你一踏進室內的時候，我們保證你們一定會驚嘆！

這個切合了一家大小的生活起居需要的美房雖然只有單層，可是內裡的空間感卻十分充足。而設計師在房型設計上也有細心巧量過，並靈活地運用空間，用心地打造出這一所令人稱羨的夢想之家！