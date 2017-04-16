時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房

今天要介紹的美房非常特別，從外觀上看來你會覺得它並沒有甚麼大不了；然而當你一踏進室內的時候，我們保證你們一定會驚嘆！
這個切合了一家大小的生活起居需要的美房雖然只有單層，可是內裡的空間感卻十分充足。而設計師在房型設計上也有細心巧量過，並靈活地運用空間，用心地打造出這一所令人稱羨的夢想之家！
從外表看來，這就是郊區常見的鄉村風家庭平房啊！沒錯，灰藍色的色調非常有家的感覺，可這‥‥‥跟時尚根本扯不上邊呢！那這樣好了，我們換個角度看！
你有驚訝到嗎？你有想過，剛剛那個普通平房的整體結構會是這個樣子的嗎？
整個平房原來呈C字型結構，並且建在木製地台之上，它簡簡單單的間隔完全地提升了室內實用面積。除此以外，這也能讓人輕易地從房子的不同角落直接走到平坦又寬闊的後院草坪上。
面向後院的牆面幾本上全都裝上了落地玻璃窗／門，隨時隨地都能讓室內保持空氣流通。
而靠近廚房的這個偏廳設計簡約，最適合家長們在沙發上一邊偷閒、一邊顧著在院子裡玩的孩子們。
真正的會客客廳則放有一張卡其色的布藝沙發，跟木地板和木茶几非常合襯。
另外這邊還有一面裝飾磚牆和一整排靠牆的小書櫃，它們都為整體設計加了不少分呢！
一個家庭友善的房子必須要有充足以及整潔的空間，因為如果到處都不好走、而且雜物又多的話，這對好動的小孩子們來說可真是危險啊！
而這個寬敞的廚房則免去了這些煩惱——大量靠牆的廚櫃提供了充足的收納空間，使桌面經常保持乾淨整齊。中島式廚房設計提供了大量料理平面，就算讓孩子們坐在中島上跟你一起煮食，流理台還是有很多空間！
灰磚裝飾牆的設計延伸到臥室裡來，溫暖的陽光照耀著整個臥室，營造出一種慵懶的舒適感。
房子基本上各個部分都能直通到院子裡去，整個房子的開放式間隔能令人靈活運用空間，而非受傳統實體牆壁所限。