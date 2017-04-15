讓你走到哪住到哪！可移動式的的舒適木製小平房

室內設計基本上以呈現木材自然風貌為主，而喜歡自由生活的人總是希望生活一切從簡，雜物愈少愈好，所以設計亦同時呈現出簡約風格。

設計師同時也善用了牆面空間，以獨特的排列方式裝設了不少木架子，完美地提供大量收納空間。