讓你走到哪住到哪！可移動式的的舒適木製小平房

國外常常都會有報導說，情侶或夫妻們改裝了貨櫃車成為可以住人的移動房子，然後展開旅程，以四海為家。你，有羨慕過這種自由自在的生活嗎？如果有機會的話，你會買一個會移動的房子嗎？
今天我們要介紹的主角——會移動的木製小平房——則是由奧地利設計公司打造，當中的居住理念跟剛剛提過貨櫃車雖然類同，可是設計師卻更強調室內設計的舒適度。事不宜遲，現在就讓我們馬上來參觀這麼特別的房子吧！
其實這個「會移動的房子」的建築案子有兩種房型選擇，第一款就是圖中的木製平房連私人泳池。這聽起來很狂吧？可是專家們就是有辦法做得到！
這個示範房子的平面圖一目了然，左手邊起的是一個雙人主人臥室、兒童房、廚房連餐廳以及浴室。
而方案二的房子則是容許屋主們住在湖邊，因此戶外木甲板的部分底部其實是留空的。
四四方方的間隔大大提升了實用面積，完完全全盡用了每寸空間。 方案二的房子雖然沒有附有私人泳池，可是間隔亦大同小異，並以實用性為前提。
室內設計基本上以呈現木材自然風貌為主，而喜歡自由生活的人總是希望生活一切從簡，雜物愈少愈好，所以設計亦同時呈現出簡約風格。
設計師同時也善用了牆面空間，以獨特的排列方式裝設了不少木架子，完美地提供大量收納空間。
這個兼具書房和兒童房的小房間設計雖然簡單，可是非常實用。
以兩種色調的木材設計而成的主人臥室還擁有一個置頂式衣櫃連拉門，實用又好看。 在柔和的陽光照耀下，整個木質房子瀰漫著滿滿的和諧氣氛。
雖然小平房的空間有限，可是這裡的衛浴室的設備卻一應俱全，而且還兼顧到設計與時尚。
那就再度起行，前往下一個目的地吧！
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