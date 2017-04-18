內斂的時尚美學:低調奢華、散發藝術氣息的獨棟住宅

對於豪宅每個人的想像肯定都不太一樣，但對外觀上富麗堂皇的描繪卻也必定少不了。這次點子簿要介紹的是棟在外觀上感受不到豪華霸氣的豪宅，這棟位於高雄的建築內斂沉穩，但走進之後絕對會讓人為之驚艷，在內部空間的每個小細節都能夠察覺得設計者的用心，展現出既時尚又低調奢華的藝術感，讓我們一起來看看這棟藝術美宅吧!