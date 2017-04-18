內斂的時尚美學:低調奢華、散發藝術氣息的獨棟住宅

對於豪宅每個人的想像肯定都不太一樣，但對外觀上富麗堂皇的描繪卻也必定少不了。這次點子簿要介紹的是棟在外觀上感受不到豪華霸氣的豪宅，這棟位於高雄的建築內斂沉穩，但走進之後絕對會讓人為之驚艷，在內部空間的每個小細節都能夠察覺得設計者的用心，展現出既時尚又低調奢華的藝術感，讓我們一起來看看這棟藝術美宅吧!
建築的二樓以上均以百葉窗的概念來與外部做出隔絕，這樣的設計方式有效阻隔過強的陽光並且也調節了室內的溫度，同時更替內部空間帶來了一定的隱私。
站在內部的客廳馬上就能感受到在外面所感受不到的精緻時尚感，透過外部的百葉窗設計所導入的光線讓室內的採光顯得溫和而舒適，天花板上內嵌式的燈光更是讓整個空間更為柔美。
而緊連著客廳的便是餐廳，從牆壁上的大理石建材就可感受所謂的低調奢華，長方形的餐桌設計相當適合主人家宴請來客；而連結上層空間除了有樓梯的設計，更設置了電梯。
在這張圖片能夠發現建築以長形連接的方式來做空間規劃，連接著餐廳的是這樣的一座中島吧檯，除了方便處理簡單的料理外，人較多時還能當作延伸的餐桌使用。
而進入吧檯另一端的門就是廚房，廚房中有對外的落地窗以及天井採光的方式，讓空間又明亮又清爽；同時也有著中島的設計，讓料理更為方便。
如果這樣的廚房滿足不了喜歡做菜的你，那你也可以看看:料理達人必備款： 18 個讓你 5 分鐘出好菜的 ㄇ 字形廚房設計。
一樓的客廳適合招待客人，而上到二樓的起居室則成為了家人相聚的好場所，大氣的沙發排列在沉穩的木地板上，另一旁則有著晤談桌的設置，想做更專心的對談或在這裡用個餐都是不錯的選擇。
臥室採用較為深色的色調，展現沉穩的低調時尚，就連地板與家具也都以深色為主，而這樣的設計可以減少反光的產生，當拉上窗簾，房間裡就能有個舒適的睡眠。
而另一層的大主臥則採柔美明亮的風格，在這裡甚至還有小客廳的設置；以圓為概念設計的臥室客廳，既豪華又精緻。
書房的設計則顯得靜謐溫和，這樣的空間裡相當適合閱讀。閒暇時沖杯熱茶，感受南臺灣烈陽被過濾後的柔美光線，享受一本好書，這樣的生活多愜意啊!
浴室的設計可說與豪華飯店的湯屋沒甚麼差別，在這裡也大都使用了自然的採光，但也同時兼顧了隱私。在自家的空間裡就能想有這樣的奢華湯屋，你也心動了嗎?