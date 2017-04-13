充滿綠意的春天: 12 招簡單實用的陽台活化術

在告別冬日的陰冷潮濕後，太陽逐漸展現柔情的溫度，春日氣息逐漸瀰漫，是不是該做些甚麼來迎接春天呢?除了將厚重的棉被衣物收拾入櫃，也該讓居家的環境更添春色。這次點子簿整理了 12 招陽台的活化術，讓我們一起試著將家中的陽台好好妝點一番，在夏天來臨之前，好好享受一下這個春天吧!
千萬別覺得你的陽台太小，沒有太大的利用價值，小空間有小空間的享樂方式，利用方便移動的家具，陽台就是最好的休憩場所。
不想在陽台上多花預算，那就簡單的來套桌椅，單純享受春天的陽光，簡單就是種幸福。
你喜愛自家的陽台，但是很多飛來飛去的鳥類也喜歡，甚至會在陽台上留下惱人的排泄物。利用網子來與外部空間做出隔絕，不但可以防止這樣的情況，同時也依舊能享受到與外部的連結。
活化陽台其實不需要有太多的裝置或點綴，你也可以簡單的擺張躺椅，陽台就是個寧靜舒服的休息區。
在怎麼小的空間只需一張椅子與小桌子，再搭配簡單的擺設，就是個能享受春日陽光的舒適陽台。
想知道小陽台怎麼好好利用，你也可以參考:21個適合小型陽台或露台的好點子。
你也可以利用礫石撲滿整個陽台，讓陽台展現沙灘的風情，在這樣的陽台上享受一下午的時光，或是享受春天的落日之美，都一定很棒。
想營造出具現代風的陽台，家具的選用絕對是一門學問，深色柳條的座椅搭配白色桌子，擺上植栽在立把陽傘，陽台也能很時尚。
在我們忙碌工作整天時，其實能夠放鬆的時間幾乎都將入夜，想要在陽台上好好放鬆一下，此時燈具照明就顯得相當重要，柔美的光線讓夜間的陽台能夠更有情調。
想知道怎麼挑選合適的燈具嗎?問我們的設計師就對了!