充滿綠意的春天: 12 招簡單實用的陽台活化術

在告別冬日的陰冷潮濕後，太陽逐漸展現柔情的溫度，春日氣息逐漸瀰漫，是不是該做些甚麼來迎接春天呢?除了將厚重的棉被衣物收拾入櫃，也該讓居家的環境更添春色。這次點子簿整理了 12 招陽台的活化術，讓我們一起試著將家中的陽台好好妝點一番，在夏天來臨之前，好好享受一下這個春天吧!