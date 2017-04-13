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充滿綠意的春天: 12 招簡單實用的陽台活化術

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 庭院
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在告別冬日的陰冷潮濕後，太陽逐漸展現柔情的溫度，春日氣息逐漸瀰漫，是不是該做些甚麼來迎接春天呢?除了將厚重的棉被衣物收拾入櫃，也該讓居家的環境更添春色。這次點子簿整理了 12 招陽台的活化術，讓我們一起試著將家中的陽台好好妝點一番，在夏天來臨之前，好好享受一下這個春天吧!

1.綠色植栽

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想讓陽台多點生氣，綠色植栽的擺放的最有感受的，搭配碎礫石與木踏板，整個就會很有質感。

2.綠色牆壁

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清翠的綠色是春日的表徵，如果你對照顧植栽不太在行，那麼或許也可以選用人造花草來設計一片植物牆，讓陽台展現生命力。

3.活用小空間

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DIE BALKONGESTALTER

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千萬別覺得你的陽台太小，沒有太大的利用價值，小空間有小空間的享樂方式，利用方便移動的家具，陽台就是最好的休憩場所。

4.簡單的幸福

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Rasa en Détail

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不想在陽台上多花預算，那就簡單的來套桌椅，單純享受春天的陽光，簡單就是種幸福。

5.保護陽台

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Katalin Stammer Arquitetura e Design

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Katalin Stammer Arquitetura e Design
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你喜愛自家的陽台，但是很多飛來飛去的鳥類也喜歡，甚至會在陽台上留下惱人的排泄物。利用網子來與外部空間做出隔絕，不但可以防止這樣的情況，同時也依舊能享受到與外部的連結。

6.陽光下的工作

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一樣都要工作，那就與春天一同打拼吧!吊掛式的花台當作小型辦公桌，工作時有陽光與徐徐春風一定很享受。

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7.享受安靜

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MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
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活化陽台其實不需要有太多的裝置或點綴，你也可以簡單的擺張躺椅，陽台就是個寧靜舒服的休息區。

8.迷你菜園

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BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
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如果你不知道該在陽台上種植些甚麼，不如種種菜吧!小小的菜園是春日中最美的風景，除此之外還能提供食用呢!

9.不怕空間小

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Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
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在怎麼小的空間只需一張椅子與小桌子，再搭配簡單的擺設，就是個能享受春日陽光的舒適陽台。

想知道小陽台怎麼好好利用，你也可以參考:21個適合小型陽台或露台的好點子

10.沙灘陽台

A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

A Stunning Penthouse Terrace Project in London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
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你也可以利用礫石撲滿整個陽台，讓陽台展現沙灘的風情，在這樣的陽台上享受一下午的時光，或是享受春天的落日之美，都一定很棒。

11.現代風

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Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
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想營造出具現代風的陽台，家具的選用絕對是一門學問，深色柳條的座椅搭配白色桌子，擺上植栽在立把陽傘，陽台也能很時尚。

12.夜間陽台

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Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
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在我們忙碌工作整天時，其實能夠放鬆的時間幾乎都將入夜，想要在陽台上好好放鬆一下，此時燈具照明就顯得相當重要，柔美的光線讓夜間的陽台能夠更有情調。

想知道怎麼挑選合適的燈具嗎?問我們的設計師就對了!

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