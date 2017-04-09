改造殘舊老屋：一個有絕佳收納設計的時尚明亮日系住家！

上一代的建築只求實用、能住人就好，通常也沒什麼特別的設計考量，因此它們總是經不起時代的考驗，很容易就會變成老舊、昏暗的殘敗老房子！
今天我們的主角是一棟擁有74年歷史的長型房子，經過歲月洗禮後卻變成那種沒有人想多看一眼的老房，無論是外在或內在都是同樣的不討喜！不過，經過日本設計師ATELIER M的專業改造後，一切都變得不一樣了‥‥‥
磚牆和水泥牆其實本來可以是個很美觀的組合，可是在這邊我們卻可以看到負面例子，比如說那老舊的窗戶、過氣的鐵閘門、充滿水垢的牆面‥‥‥
房子其實只有約3.8米寬，然而卻有16米長，這種長方型的房型其實某程度上限制了設計的可能性。
經過改造後的房子完完全全的煥然一新了！灰黑色調的金屬外牆板為整個房子帶來新生氣，統一的外觀設計流露出滿滿的時尚感，門前甚至還有一盆植物來加強視覺效果呢！
改造前的樓梯因為採光不良而顯得特別昏暗，牆上還貼張一幅過時的海報日曆！光看照片就能想像這老舊的樓梯會發出的吱吱聲了‥‥‥
經過改造後的樓梯變得完全不一樣了！白牆配木階段的配搭非常時尚，整個部分都明亮多了。
新的玄關鋪上了方型的灰色瓷磚地板，與房子外牆相配。
一邊的大型儲物櫃提供了大容量的收納空間，讓屋主能保持玄關整潔。
雖然受房型所限，可是設計師還是能打造出一個明亮舒適的現代客廳。旁邊的玻璃門則通往中庭的小花園，同時亦容許更多的自然光透進家裡。
在房子中部的小院子完美體現了日式美學風格，整個以碎石、石塊和翠綠植物組成，令房子生色不少。
改造前的臥室老氣得不得了！相信隔著螢幕你也可以聞到那種酸酸霉霉的味道吧！整排不搭的儲物櫃和衣櫃靠牆放，就算有這麼多的櫃子，整個空間還是堆滿了東西！
改造後的臥室完全變身了！明亮又寬敞的起居空間終於讓人有家的感覺了。
為了滿足屋主的收納需要，設計師還打造出這一個實用的小型衣帽間！
原本位於一樓的洗衣間所佔的空間非常大，可是設計也是不堪入目！
洗衣間後來就被改造成一個偌大的日式茶室，地板上亦鋪設了充滿日式風情的塌塌米，把時尚元素注入房子的同時，亦保留了傳統。
在一樓樓梯底下的部分，設計師選擇打造出一個小小的客廁，完美地利用空間。
設計師在間隔上作了很多的改動，目的都是為了使空間能更有效地被運用。由此可見，其實整個改造計劃可真的算是大工程呢！
更多美房推介：