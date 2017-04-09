改造殘舊老屋：一個有絕佳收納設計的時尚明亮日系住家！

上一代的建築只求實用、能住人就好，通常也沒什麼特別的設計考量，因此它們總是經不起時代的考驗，很容易就會變成老舊、昏暗的殘敗老房子！

今天我們的主角是一棟擁有74年歷史的長型房子，經過歲月洗禮後卻變成那種沒有人想多看一眼的老房，無論是外在或內在都是同樣的不討喜！不過，經過日本設計師ATELIER M的專業改造後，一切都變得不一樣了‥‥‥