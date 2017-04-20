絕美日式平房：帶給你平靜感的溫馨明亮居所

日本向來都是台灣人最愛的旅遊地點之一，而沖繩這個特天獨厚的海島更是喜愛陽光與海灘的人的最愛！
今天我們要介紹的美房由沖繩那霸市的設計公司「株式会社 東設計工房」打造，整體設計帶有海島度假風，同時亦兼顧到傳統的日式元素。在小小的房子，卻滿載滿滿的舒適感！如果能夠以海島為家，那會是有多美好啊～
藍天與白雲——海島的天氣總是給人這種印象。在一片藍天之下，我們今天要介紹的美房就顯得更出眾。
整個房子建在地台之上，從客廳延伸出來的有一個可供躺臥的木甲板，讓人盡情享受陽光。橘色的屋頂配搭著白色與木色的外牆，整體觀感十分平衡。
整個房子因應著當地的亞熱帶氣候而設，所以房子四周都種滿了些排列整齊的、茂密的亞熱帶植物。
美觀的植物除了能夠綠化和點綴空間之外，其實它們也有降低溫度的效果，一般來說有植物的地方的溫度會低大約2-5度呢！對於住在海島上的人來說，炎炎夏日的時候真的特別需要降溫呢！
入口處的部分地板鋪上了瓷磚，就好像是慢慢帶領客人進房子一樣。大門旁邊的部分採用了半透光處理，此舉能提升時尚感的同時，亦能增加玄關的採光度。
以木材和植物打造出來的入口非常富有質感，同時亦給人一種優哉游哉的感覺。
設計師打掉客廳部分的牆，打造出一個絕佳的觀景空間，讓人能盡情欣賞到戶外翠綠的海島景色。
在這邊看著看著，我們彷彿也能感受到溫柔的海風吹過我們皮膚，鼻子也嗅著咸咸的海洋的味道‥‥‥
室內主要採用全木設計來提升整體舒適度，在餐廳和開放式廚房的部分也不例外。
全屋一樓基本上都是使用了開放式空間設計，減少使用實體牆來分隔起居空間。
最後我們會參觀到這一個充滿日式風味的坦坦米房間，牆上的凹間是其中一個必要的傳統設計。
它既能是臥室或客房，同時也可以變身成為茶室來會客，實在是有夠多功能的！
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