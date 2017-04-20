絕美日式平房：帶給你平靜感的溫馨明亮居所

日本向來都是台灣人最愛的旅遊地點之一，而沖繩這個特天獨厚的海島更是喜愛陽光與海灘的人的最愛！

今天我們要介紹的美房由沖繩那霸市的設計公司「株式会社 東設計工房」打造，整體設計帶有海島度假風，同時亦兼顧到傳統的日式元素。在小小的房子，卻滿載滿滿的舒適感！如果能夠以海島為家，那會是有多美好啊～