充滿洋風的住宅能讓我們身在國內，讓我們不出國也能過過乾癮，享受置身於海外感覺。這本點子簿為了喜歡洋風設計的你，整理了 20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家。不管是山形屋頂，或是平屋頂，石磚或是石膏，你將會看到以不同的結構以及不同的素材所打造而成的美麗洋風住家。

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