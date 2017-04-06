充滿洋風的住宅能讓我們身在國內，讓我們不出國也能過過乾癮，享受置身於海外感覺。這本點子簿為了喜歡洋風設計的你，整理了 20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家。不管是山形屋頂，或是平屋頂，石磚或是石膏，你將會看到以不同的結構以及不同的素材所打造而成的美麗洋風住家。
如果你也喜歡充滿
海外風味道的住家的話，那就跟著我們的腳步，一起去看看由不同專家所設計， 20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家吧!
這間看起來非常氣派的房子很有歐洲的莊園味道，而美麗的大地色牆面也與周遭的綠意搭配地天衣無縫。
紅色屋瓦配上簡單的白色牆面，這間獨棟住宅散發著簡單精神的北歐風。
有著美麗的門廊是這間房子的最大特色，而屋內則散發著濃厚的海灘氣息，讓人像是在度假一樣。
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以高低屋頂打造出層次的這間白色小屋散發著濃厚法式鄉村風，如果不看周遭的建築，真的會以為這是在法國呢!
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以深淺土色打造而成的家像是歐洲鄉間的小屋一樣，而門前的小花園則十分迷你可愛。
看到這間房子的時候，你是否以為你身在童話世界中呢? 咖啡色的屋頂以及白色的牆面，打造出非常迷人的小屋。
這間房子盡顯了石頭的魅力，也因此散發濃厚的田園氣息。
淡色系的外觀在藍天的襯托下更顯典雅，而美麗的白色窗框也讓房子更有魅力。
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白色的牆面以及橘紅色屋瓦讓這間海邊小屋散發著濃厚的地中海風情，看了就想去度假!
這間住宅的最大魅力便是其美麗的燈光，不管白天或黑夜，都是非常吸引人的美麗建築。
從這個角度看過去，誰都會以為這是貴族的家吧? 那有如宮殿般的結構讓人感受到無比的氣派感。
這間房子非常有層次，以石磚砌成的外觀則散發質樸味道。
最後看的這間房子有美麗的長廊，白色的屋身則讓人感到一陣沁涼。