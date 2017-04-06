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20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 房子 White
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充滿洋風的住宅能讓我們身在國內，讓我們不出國也能過過乾癮，享受置身於海外感覺。這本點子簿為了喜歡洋風設計的你，整理了 20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家。不管是山形屋頂，或是平屋頂，石磚或是石膏，你將會看到以不同的結構以及不同的素材所打造而成的美麗洋風住家。

如果你也喜歡充滿海外風味道的住家的話，那就跟著我們的腳步，一起去看看由不同專家所設計， 20 間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家吧!

1. 豪氣莊園風

山の上の別荘, ヒロ・デザイン・ラボ ヒロ・デザイン・ラボ 房子
ヒロ・デザイン・ラボ

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這間看起來非常氣派的房子很有歐洲的莊園味道，而美麗的大地色牆面也與周遭的綠意搭配地天衣無縫。

2. 北歐風

デンマークの家並みを彷彿させる 本格北欧住宅, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ 房子
株式会社 ヨゴホームズ

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株式会社 ヨゴホームズ
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紅色屋瓦配上簡單的白色牆面，這間獨棟住宅散發著簡單精神的北歐風。

3. 海的味道

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有著美麗的門廊是這間房子的最大特色，而屋內則散發著濃厚的海灘氣息，讓人像是在度假一樣。

點此看更多細節: 白色系的木屋：一間有寬敞前露臺的鄉下好房子

4. 寬敞的兩層樓住家

A's HOUSE, dwarf dwarf 房子
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這間有著延伸的斜屋頂的家利用屋頂的結構，自然地打造出大片的戶外空間，是喜歡在外頭活動筋骨的你的完美居所。

5. 綠色的住宅

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綠色的牆面搭配上白色的柵欄，這間寬敞的家的外觀讓人無法忽視。

6. 法式鄉村風

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 房子 White
株式会社アートカフェ

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以高低屋頂打造出層次的這間白色小屋散發著濃厚法式鄉村風，如果不看周遭的建築，真的會以為這是在法國呢!

點此看更多細節: 法式鄉村風：一間結合歐風以及傳統和風的鄉間住宅

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7. 土色住宅

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以深淺土色打造而成的家像是歐洲鄉間的小屋一樣，而門前的小花園則十分迷你可愛。

8. 童話世界

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看到這間房子的時候，你是否以為你身在童話世界中呢? 咖啡色的屋頂以及白色的牆面，打造出非常迷人的小屋。

9. 石頭的魅力

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株式会社アートカフェ

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這間房子盡顯了石頭的魅力，也因此散發濃厚的田園氣息。

10. 淡雅系木屋

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Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ

Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ
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淡色系的外觀在藍天的襯托下更顯典雅，而美麗的白色窗框也讓房子更有魅力。

點此看更多細節: 淡雅系木屋：座落在樹林中、享有美景的挑高空間

11. 大屋頂

葉山下山口の家, honda honda 房子 木頭 Brown
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大屋頂的房子最大的特色便是寬敞的木頭長廊，這不僅有實際的功能，還能成為讓大夥兒歇息的戶外空間。

12. 城堡式的家

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在海邊的這間房子乍看之下宛如城堡一樣，美地讓人感到不真實。

13. 地中海風情

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有限会社タクト設計事務所

有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所
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白色的牆面以及橘紅色屋瓦讓這間海邊小屋散發著濃厚的地中海風情，看了就想去度假!

14. 石磚

北欧のテイストを取り入れたお家・＊, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 房子
株式会社　盛匠

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高聳的兩層樓住家以石磚砌成，質樸感非常濃厚，而且帶有鄉間農舍的風情。

15. 獨特的層次感

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專家以屋頂的形狀打造出獨特的層次感，並且讓人感受到石磚的魅力。

16. 農舍風情

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 房子
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木頭的柵欄顯示出石磚的美，白色的窗框也讓外觀更有變化。

17. 美麗的燈光

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SANKAIDO | 株式会社 参會堂

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這間住宅的最大魅力便是其美麗的燈光，不管白天或黑夜，都是非常吸引人的美麗建築。

18. 霸氣的家

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SANKAIDO | 株式会社 参會堂

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SANKAIDO | 株式会社 参會堂
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從這個角度看過去，誰都會以為這是貴族的家吧? 那有如宮殿般的結構讓人感受到無比的氣派感。

19. 多層次的家

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SANKAIDO | 株式会社 参會堂

SANKAIDO | 株式会社 参會堂
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這間房子非常有層次，以石磚砌成的外觀則散發質樸味道。

20. 白色風情

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最後看的這間房子有美麗的長廊，白色的屋身則讓人感到一陣沁涼。

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