傳統三合院概念的設計: 一個擁有中庭的明亮紅土住宅

當傳統的建築概念碰上現代的設計元素時，會激盪出怎麼樣的火花呢?

這本點子簿將要帶大家來到台中，欣賞一間採用三合院概念，但是建築結構體現了現代建築之美的紅土住宅。來自哈塔阿沃建築設計事務所的專家延續傳統合院空間的特質，將一樓前半部打造成半公共的交誼空間，後半則為較有隱密感的居家空間，二樓則為可以遠眺台中夜景的整層主臥。建築物的三個量體所組成的ㄇ形建築與 L 形基地圍出一個中庭，而這個區塊也讓自然光能夠在家中蔓延。由於建地的土地是紅土，因此專家們希望建築本身能呼應土壤顏色，藉此讓室內與室外可以更為緊密地連結在一塊，進而帶給人們實現夢想的幸福感。