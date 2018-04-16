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傳統三合院概念的設計: 一個擁有中庭的明亮紅土住宅

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當傳統的建築概念碰上現代的設計元素時，會激盪出怎麼樣的火花呢? 

這本點子簿將要帶大家來到台中，欣賞一間採用三合院概念，但是建築結構體現了現代建築之美的紅土住宅。來自哈塔阿沃建築設計事務所專家延續傳統合院空間的特質，將一樓前半部打造成半公共的交誼空間，後半則為較有隱密感的居家空間，二樓則為可以遠眺台中夜景的整層主臥。建築物的三個量體所組成的ㄇ形建築與 L 形基地圍出一個中庭，而這個區塊也讓自然光能夠在家中蔓延。由於建地的土地是紅土，因此專家們希望建築本身能呼應土壤顏色，藉此讓室內與室外可以更為緊密地連結在一塊，進而帶給人們實現夢想的幸福感。

外觀

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合院之家

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在這張圖中，我們可以看到傳統三合院的ㄇ形結構，而俐落的幾何線條則是現代建築的元素。除此之外，專家特別規劃了大片的落地窗，讓在室內的人可以欣賞到戶外的景致，並且為室內引進大量的自然光。

鏽鐵製的獨特圍牆大門

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合院之家鏽鐵圍牆大門

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接著讓我們步出這個家，欣賞由鏽鐵製成的獨特圍大門吧!

不管是房子外牆，或是鏽鐵圍牆大門的顏色，都讓我們聯想起紅土的質感，而在綠意的襯托之下，這樣的顏色更加引人注目。

家中的藝廊

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合院之家通廊空間

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走進室內，你會發現專家將連結不同區塊的通道打造成室內的小藝廊。通道的牆面上掛滿了不同的畫作，讓人可以感受到濃厚的藝術氣息，也讓家中顯得更有層次。

木頭樓梯

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合院之家洞石地板與實木扶手

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連結一二樓的樓梯採用了木頭的素材，因此讓人可以感受到來自自然的觸感與氣息，並且讓樓梯間顯得更加溫暖。

開放式的設計

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合院之家

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室內採取開放式的設計，因此絲毫不讓人感到有壓迫感，流暢的動線也讓居家生活的質感更加分。

二樓的空間

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合院之家二樓主臥

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現在我們看到的是位在二樓的空間，有著大片玻璃以及使用混凝土地板的浴室非常有現代感，搭配上紅色之後，冷暖調和，營造出和諧的氛圍與畫面。

夜幕低垂時

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合院之家夜間

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夜幕低垂時，你可以看到從落地窗所透出來的室內燈光，那美麗的照明讓房子在遼闊的大地上閃耀著。

延伸閱讀: 

三合院木屋：充滿懷舊味道的現代木質空間

現代三合院：擁有大院子的木頭平房

10 種好清理的小浴室設計
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