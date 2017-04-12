不俗氣的鄉間住宅: 38 坪的日系挑高明亮平房

一般大家對農家房子的印象是什麼？會是設備簡陋、屋頂甚至鋪著茅草的木屋嗎？還是殘破不堪的舊水泥屋呢？
我們大概總是認為它們就是老氣、不好看，可是我們保證，今天這個由日本設計公司T'S LAB一級建築士事務所所興建的農家房子必定會美得嚇你一跳！
從外表看來，這跟我們想像中的老舊農家房子可差得遠呢！
由木材建成的房子的設計非常簡約——一道簡單的木框前門搭配著灰白色的木外牆，整個大地色系的設計跟四周以及屋主們的務農生活配合得天衣無縫。
房子入口處設有一個小小的木階梯，木材與小草相間，整體充滿著自然的田園風味道。
拾級而上，我們便會來到前門的部分。前門是裝有玻璃的的木框拉門，跟我們一般會選用的大門非常不一樣。
門前還有一處由水泥打造的門廊，是個很好的遮陽區，閒時跟家人朋友在這邊坐著聊天也很不錯呢！
而粉光水泥地板跟裡面客廳的地板一致，營造出統一感，同時亦好像是引導我們走進屋內那樣子。
由於屋主一家四口是專業農夫，對於居住環境亦同樣有要求。他們理想中的家必須兼顧到居住舒適度以及時尚度，同時它亦要配合到平常的務農工作。比如說，他們工作回家時鞋子總是滿佈泥濘，因此他們希望房子有些部分是不用脫鞋子也能進的，地板亦必須要方便清潔。
而客廳的設計就正正照顧到這種需要——水泥地板容易清洗不怕髒。而且在這邊除了火爐以外就幾乎沒別的大型家具了，所以要隨時把客廳改變成活動場地也很容易！
走過水泥地板區以後，我們就會來到這個幾乎以全木打造的美麗空間！ 在這邊廚房和餐廳是相連的，兩者完美地融合在一起而毫無突兀感。
開放式廚房提升了設計時尚度；背後還有一整面裝飾磚牆以及不規則儲物架，與設計新穎的現代吊燈點綴了整個空間！這樣子就不怕全木設計顯得過份單調了。
客廳以及榻榻米房之間還有一個中庭，地上鋪了戶外木地板，是個理想的聚會地點！比如用來說辦夏日派對或者烤肉周末等等。
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