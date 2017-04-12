不俗氣的鄉間住宅: 38 坪的日系挑高明亮平房

拾級而上，我們便會來到前門的部分。前門是裝有玻璃的的木框拉門，跟我們一般會選用的大門非常不一樣。

門前還有一處由水泥打造的門廊，是個很好的遮陽區，閒時跟家人朋友在這邊坐著聊天也很不錯呢！

而粉光水泥地板跟裡面客廳的地板一致，營造出統一感，同時亦好像是引導我們走進屋內那樣子。