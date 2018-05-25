陽明山上的混凝土住宅: 符合地震安全係數的極簡時尚空間

台北與其它的亞洲大城市沒有太大的差別。穿梭在車水馬龍的街道中，以及因為髒空氣而以灰頭土臉之姿回家，都是我們每天所經歷的典型城市生活。然而不知道你是否也有同感，居住在台北這樣的大都市中最幸福的事情，莫過於在厭倦了水泥叢林，興致一起之時，短短一小時內便可以驅車前往山間，感受自然的洗禮。

這本點子簿將要帶大家到陽明山上，欣賞一間依山而建的三層樓混凝土住宅。這間由老屋變身成為時尚混凝土住宅的入口位在馬路旁，而一進門便能欣賞到無阻礙的美麗山景。來自何侯設計的專家們透過新設計的戶動量體與開窗位置，讓屋主與訪客重新體驗日月交替的光景。房子的一樓設計為包含入口玄關、 畫廊、客房及車庫的公共區塊，而地下一樓為涵蓋起居室、餐廳及廚房、主要的生活空間，地下二樓則規劃成小孩遊戲室、臥室及戶外花園。

專家以挑高三層樓的樓梯天井，以及一到二樓間兩層樓的挑高起居室作為室內空間的連接點，三層樓高的天井將從屋頂天窗注入的陽光帶到地下二樓，也同時將熱空氣往上帶出。除此之外，為了讓居住在地震頻繁的台灣的屋主能住得安心，專家置入了四道 30 公分厚，三層樓高的剪力牆以及水平的樑柱，藉此符合地震安全係數的規定。

走進屋內後，你會發現極簡的空間色彩完美地呈現出山間的靜謐感，而更能讓人靜下心感受到山景的變幻。

讓我們拋下手邊的工作或是煩惱，一起上山去，欣賞這間令人心情平和的混凝土住宅吧!