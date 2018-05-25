你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

陽明山上的混凝土住宅: 符合地震安全係數的極簡時尚空間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 走廊 & 玄關 White
Loading admin actions …

台北與其它的亞洲大城市沒有太大的差別。穿梭在車水馬龍的街道中，以及因為髒空氣而以灰頭土臉之姿回家，都是我們每天所經歷的典型城市生活。然而不知道你是否也有同感，居住在台北這樣的大都市中最幸福的事情，莫過於在厭倦了水泥叢林，興致一起之時，短短一小時內便可以驅車前往山間，感受自然的洗禮。

這本點子簿將要帶大家到陽明山上，欣賞一間依山而建的三層樓混凝土住宅。這間由老屋變身成為時尚混凝土住宅的入口位在馬路旁，而一進門便能欣賞到無阻礙的美麗山景。來自何侯設計專家們透過新設計的戶動量體與開窗位置，讓屋主與訪客重新體驗日月交替的光景。房子的一樓設計為包含入口玄關、 畫廊、客房及車庫的公共區塊，而地下一樓為涵蓋起居室、餐廳及廚房、主要的生活空間，地下二樓則規劃成小孩遊戲室、臥室及戶外花園。

專家以挑高三層樓的樓梯天井，以及一到二樓間兩層樓的挑高起居室作為室內空間的連接點，三層樓高的天井將從屋頂天窗注入的陽光帶到地下二樓，也同時將熱空氣往上帶出。除此之外，為了讓居住在地震頻繁的台灣的屋主能住得安心，專家置入了四道 30 公分厚，三層樓高的剪力牆以及水平的樑柱，藉此符合地震安全係數的規定。

走進屋內後，你會發現極簡的空間色彩完美地呈現出山間的靜謐感，而更能讓人靜下心感受到山景的變幻。

讓我們拋下手邊的工作或是煩惱，一起上山去，欣賞這間令人心情平和的混凝土住宅吧!

灰色系的入口讓人的心立刻沉靜下來，在門後等待我們的，會是什麼樣的景致呢?

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子 Grey
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

屋內的簡約設計讓人體會到，留白即是一種藝術。

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 走廊 & 玄關 White
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

天井的設計讓自然光照射在家中的每個角落中…

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 走廊 & 玄關 White
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

木頭的素材為屋內帶來溫暖，也與外頭的群山呼應。

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 廚房 White
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

大片的落地窗像是相框一樣，讓山景成為最美麗的藝術品。

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 露臺
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

開放式的格局，以及挑高的天花板，讓人的心胸更加開闊…

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 客廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

木頭鋪設而成的露臺，是想要望景沉思的好空間。

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 露臺
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

點此看更多露臺設計。

利用美麗的畫作，點綴白色的牆面。

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

原來混凝土可以讓人的心如此沉靜…

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

踏出家門後，迎接你的是美麗的庭院

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 庭院 天空,水,白天,云,财产,植物,建造,天蓝色,窗户,城市设计
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

剛進門的時候，絕對猜想不到房子的真面目吧?!

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

夜幕低垂之時，室內的光線讓家中如同山間的星星一般閃耀著…

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

立體圖

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

剖面圖

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

一樓平面設計圖

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

地下一樓平面設計圖

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

地下二樓平面設計圖

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

這間混凝土住宅，是不是也讓你煩躁的情緒沉澱下來了呢?

延伸閱讀: 現代摩登的窄面房子: 一間充滿時尚感的絕美獨棟住宅

台南老屋翻新實例: 採用石材與木頭的簡約獨棟房
你也夢想擁有一間山間別墅嗎? 留言告訴我們吧~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了