7 棟宛如天堂般的絕美郊區豪宅

在加拿大，郊區住宅依舊是王道。因為大家都喜歡綠意盎然且安詳寧靜的郊區，城市的住屋反而乏人問津。

今天的點子簿要為你介紹 7 棟理想的郊區豪宅，讓你體驗郊區生活的愜意感。

在你欣賞這 7 棟郊區豪宅的同時，你以往對於郊區住宅的既定想法也即將改觀。它們向你證明了，經典傳統的建築也能與現在摩登的設計和諧共存。

同時，也請你參考我們其他專家們的作品，在多樣化的選擇中，找到最適合你的風格。