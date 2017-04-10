7 棟宛如天堂般的絕美郊區豪宅

在加拿大，郊區住宅依舊是王道。因為大家都喜歡綠意盎然且安詳寧靜的郊區，城市的住屋反而乏人問津。
今天的點子簿要為你介紹 7 棟理想的郊區豪宅，讓你體驗郊區生活的愜意感。
在你欣賞這 7 棟郊區豪宅的同時，你以往對於郊區住宅的既定想法也即將改觀。它們向你證明了，經典傳統的建築也能與現在摩登的設計和諧共存。
同時，也請你參考我們其他專家們的作品，在多樣化的選擇中，找到最適合你的風格。
這棟房子有著寬廣的花園，清爽的外牆讓它的外觀看來十分大器。屋頂形狀讓房子的整體結構看來獨一無二，又巧妙和諧地結合了房子碩大的車庫與美麗的花園。
這棟壯觀的家園是經典的郊區豪宅典範。
因為集結了多樣不同的建材，這棟豪宅看來十分引人注目，包括白色的牆面，以及以灰磚砌成的屋頂與咖啡色磚牆。不同材質構成的配色與周遭的綠地成了完美的對比。它的前廊更是美得不像話！
這棟住宅向我們展示了，住屋的細節可以讓整間房子的風格變得不一樣，並且賦予住家獨特的氛圍。
這類型擁有大面積花園的房子通常在鄉村區域比較常見。假若你想要一個不只有裝飾，可實際農作的花園，這樣的住屋就非常適合你。
它的田園氛圍讓人感到心動莫名。
誰說在郊區的房子都只能走鄉村風呢? 這個富麗堂皇，卻又不失莊園風格的房子是所有鄰居都會羨慕的美麗居所。
你不覺得向別人介紹這樣一棟風格耀眼的住家是件很光榮的事嗎？
這棟房子最迷人之處在於它結合了當代與鄉村風格。這間房子證明了你可以在這兩種截然不同的風格當中，找到最完美的平衡點。
這棟豪宅是以小別墅的型態建成，結合了不同的風格材質與風格。
由木材建成的豪華木屋很適合這樣充滿自然風光的環境。
它看起簡直就是童話故事裡的夢幻住宅，你能想像自己住在森林裡頭嗎？