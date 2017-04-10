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7 棟宛如天堂般的絕美郊區豪宅

Ladyofwhims Ladyofwhims
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners 房子 磚塊 White
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在加拿大，郊區住宅依舊是王道。因為大家都喜歡綠意盎然且安詳寧靜的郊區，城市的住屋反而乏人問津。

今天的點子簿要為你介紹 7 棟理想的郊區豪宅，讓你體驗郊區生活的愜意感。

在你欣賞這 7 棟郊區豪宅的同時，你以往對於郊區住宅的既定想法也即將改觀。它們向你證明了，經典傳統的建築也能與現在摩登的設計和諧共存。

同時，也請你參考我們其他專家們的作品，在多樣化的選擇中，找到最適合你的風格。

1. 傑出的建築

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK 車庫/遮陽棚
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
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這棟房子有著寬廣的花園，清爽的外牆讓它的外觀看來十分大器。屋頂形狀讓房子的整體結構看來獨一無二，又巧妙和諧地結合了房子碩大的車庫與美麗的花園。

這棟壯觀的家園是經典的郊區豪宅典範。

2. 不同材質的結合

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yücel partners

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因為集結了多樣不同的建材，這棟豪宅看來十分引人注目，包括白色的牆面，以及以灰磚砌成的屋頂與咖啡色磚牆。不同材質構成的配色與周遭的綠地成了完美的對比。它的前廊更是美得不像話！

這棟住宅向我們展示了，住屋的細節可以讓整間房子的風格變得不一樣，並且賦予住家獨特的氛圍。

3. 經典的花園豪宅

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Tulya Evleri

Tulya Evleri
Tulya Evleri
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這類型擁有大面積花園的房子通常在鄉村區域比較常見。假若你想要一個不只有裝飾，可實際農作的花園，這樣的住屋就非常適合你。

它的田園氛圍讓人感到心動莫名。

4. 壯麗的豪宅

homify 房子
homify

homify
homify
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誰說在郊區的房子都只能走鄉村風呢? 這個富麗堂皇，卻又不失莊園風格的房子是所有鄰居都會羨慕的美麗居所。

你不覺得向別人介紹這樣一棟風格耀眼的住家是件很光榮的事嗎？

5. 融合當代與鄉村風

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RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
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這棟房子最迷人之處在於它結合了當代與鄉村風格。這間房子證明了你可以在這兩種截然不同的風格當中，找到最完美的平衡點。

6. 時尚豪宅

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Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
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這棟豪宅是以小別墅的型態建成，結合了不同的風格材質與風格。

7. 豪華木屋

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由木材建成的豪華木屋很適合這樣充滿自然風光的環境。

它看起簡直就是童話故事裡的夢幻住宅，你能想像自己住在森林裡頭嗎？

延伸閱讀：在庭院玩耍吧! 一間擁有大草坪的美麗木質現代住家

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