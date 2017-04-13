生氣蓬勃的綠色生活: 6 種綠化住家的簡單方法

今天的點子簿要為你介紹 6 種綠化住家的簡單方法，你可以利用不同的植物妝點室內，讓家中的各個角落更加生氣蓬勃，而在這樣的家中居住的你心情也會更為愉悅。如果說你的住家像是文章所出現的一樣，有著以白色系為主的外觀，你可以藉由綠色植物點亮略感拘謹的白色空間，並在不破壞整體和諧感的狀態下，注入新鮮感。你可以參考接下來我們要介紹的這些擺設方式，為你的住家或是工作場所，添增活力。
在大門口規劃一個以混凝土打造而成的簡單小花圃，並且種上你所喜愛的綠色植物，可以讓進入家門前的訪客感到更有親切感。
這個家的屋頂是非常美好的戶外空間，然而沒有遮蔽物的屋頂難免會有過於炙熱的問題。你可以在屋頂四處擺放植物，綠化屋頂的空間，讓休憩的場所更加清爽。
在客廳的入口外頭種上大小適中的樹木，能更讓家裡有小森林的感覺，並讓訪客直接感受到沁心的芬多精。尤其像是這樣設計簡約，色系也單一的空間中，植物就變成最佳的裝飾品。
在茶水間擺設盆栽，能增加工作場所的親切感。
小盆栽就像是員工在工作場所中，替代性的寵物，讓人與工作崗位有著更密切私人的連結。
圖中這樣的整齊劃一的花圃讓人感到非常舒服，不雜亂的植物讓聚在屋頂露臺的親朋好友可以更放鬆地在此談天說地。
在住家二樓的陽台上擺放垂吊型的植物，看起來像是綠色的垂簾，或是美女的睫毛，向你眨眼睛。