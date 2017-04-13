生氣蓬勃的綠色生活: 6 種綠化住家的簡單方法

今天的點子簿要為你介紹 6 種綠化住家的簡單方法，你可以利用不同的植物妝點室內，讓家中的各個角落更加生氣蓬勃，而在這樣的家中居住的你心情也會更為愉悅。如果說你的住家像是文章所出現的一樣，有著以白色系為主的外觀，你可以藉由綠色植物點亮略感拘謹的白色空間，並在不破壞整體和諧感的狀態下，注入新鮮感。你可以參考接下來我們要介紹的這些擺設方式，為你的住家或是工作場所，添增活力。