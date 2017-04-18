與土地親近的家: 以紅磚以及木頭打造而成的質樸鄉間住宅

永續的住家建築，它不是夢。假使你想為環境保護，盡一份心力，你可以參考這間位於巴西的建築公司，提供的永續住屋方案，一步步地營造出符合你節能理想的環保建築。
這間房子採用了輕盈的材質，以及其他接近自然的木材與石材，以節省空間、能源、住屋修繕費的理念，建造出這棟雅俗共賞的永續住家。
同時，也歡迎你參考我們其他專家們的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。
這間房子以環保建材構成，它傾斜的屋簷裝置了太陽能板，簡單質樸不做作。
從門口，整體內部構造透入眼簾，清楚明瞭。
專家規劃了許多寬敞的落地窗，提升整體的通風與採光度。
玻璃的飯桌與木質鑲紅墊的椅子，與土木色系的內部裝潢很搭。
手工砌成的爐灶，讓你能自在的在家座窯烤料理，用健康美味的方式，營造美食人生。
廁所與旁邊洗手台相搭，精簡小巧，有效節省住家空間。
在狹小的廁所內，裝置洗手台，讓你在節能的生活中，不失衛生。
竹織的門戶不僅通風，並且納涼，可以有效省下空調的費用。
精巧的浴室不僅滿足你的衛浴需求，也有效地節省了住家的空間。
浴室占地雖小，它也包含了浴缸設備，滿足你的生活品質要求。
竹織的建材不僅通風納涼，而且材質輕盈，很適合當永續住家的建材。
多多使用大地自然建材，對環境保護是很有助益的。
在住家安裝通風口，使得你的居住環境能有效地保持乾爽，對於居住品質的長久維持很有幫助。