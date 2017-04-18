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與土地親近的家: 以紅磚以及木頭打造而成的質樸鄉間住宅

Ladyofwhims Ladyofwhims
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永續的住家建築，它不是夢。假使你想為環境保護，盡一份心力，你可以參考這間位於巴西的建築公司，提供的永續住屋方案，一步步地營造出符合你節能理想的環保建築。

這間房子採用了輕盈的材質，以及其他接近自然的木材與石材，以節省空間、能源、住屋修繕費的理念，建造出這棟雅俗共賞的永續住家。

同時，也歡迎你參考我們其他專家們的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。

永續住屋的整體外觀

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這間房子以環保建材構成，它傾斜的屋簷裝置了太陽能板，簡單質樸不做作。

一眼透視的內部構造

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從門口，整體內部構造透入眼簾，清楚明瞭。

良好的採光與通風

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專家規劃了許多寬敞的落地窗，提升整體的通風與採光度。

簡單有型的飯桌椅

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玻璃的飯桌與木質鑲紅墊的椅子，與土木色系的內部裝潢很搭。

手工砌成的爐灶

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手工砌成的爐灶，讓你能自在的在家座窯烤料理，用健康美味的方式，營造美食人生。

節省空間的小廁所

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廁所與旁邊洗手台相搭，精簡小巧，有效節省住家空間。

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節能卻不失衛生的洗手台

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在狹小的廁所內，裝置洗手台，讓你在節能的生活中，不失衛生。

竹織的門戶

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竹織的門戶不僅通風，並且納涼，可以有效省下空調的費用。

節省空間的浴室

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精巧的浴室不僅滿足你的衛浴需求，也有效地節省了住家的空間。

小巧卻包含浴缸

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浴室占地雖小，它也包含了浴缸設備，滿足你的生活品質要求。

竹織的建材

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竹織的建材不僅通風納涼，而且材質輕盈，很適合當永續住家的建材。

木質的天花板與石砌的牆壁

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多多使用大地自然建材，對環境保護是很有助益的。

通風口

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在住家安裝通風口，使得你的居住環境能有效地保持乾爽，對於居住品質的長久維持很有幫助。

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簡約風住宅:一個溫馨又時尚的節能好空間

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