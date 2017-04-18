與土地親近的家: 以紅磚以及木頭打造而成的質樸鄉間住宅

永續的住家建築，它不是夢。假使你想為環境保護，盡一份心力，你可以參考這間位於巴西的建築公司，提供的永續住屋方案，一步步地營造出符合你節能理想的環保建築。

這間房子採用了輕盈的材質，以及其他接近自然的木材與石材，以節省空間、能源、住屋修繕費的理念，建造出這棟雅俗共賞的永續住家。

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