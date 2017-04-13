落葉歸根、改造 40 年老家: 一個明亮典雅的木質好空間

許多人曾經為了讀書就業而遠離故鄉，但在某些因緣際會下，後來又落葉歸根，回到生長的家鄉，並且在自己熟悉的泥土上展開新生活。由 NANO ARCHITECTS 建築師團隊所經手的這向專案，便是這種背景下的產物。屋主繼承了這座二層樓木造住宅，已有 40 多年歷史的它，就像藏了滿滿家庭回憶的寶盒。經由專家之手重新裝潢後，它的模樣讓大家都驚豔，立刻一起來參觀吧！