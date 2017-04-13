落葉歸根、改造 40 年老家: 一個明亮典雅的木質好空間

許多人曾經為了讀書就業而遠離故鄉，但在某些因緣際會下，後來又落葉歸根，回到生長的家鄉，並且在自己熟悉的泥土上展開新生活。由 NANO ARCHITECTS 建築師團隊所經手的這向專案，便是這種背景下的產物。屋主繼承了這座二層樓木造住宅，已有 40 多年歷史的它，就像藏了滿滿家庭回憶的寶盒。經由專家之手重新裝潢後，它的模樣讓大家都驚豔，立刻一起來參觀吧！
裝修好後的這個角落，任誰都會一眼就愛上！當亮麗的陽光穿透落地窗簾，在木質地板上鋪起柔軟的光線，記憶中的大門便緩緩敞開，將你攬入它溫柔的懷裡～
倒帶回到裝潢前的場面，讓你感受一下它未經整修前的樣子。左圖正是設計師動手前的前門玄關，看起來非常老派，灰暗的觀感也讓人心生沮喪。
設計師在牆面上打造起一系列壁櫥，不僅為這個家提供了充足的儲物空間，同時還在櫥面上裝置起一面穿衣鏡，出門前可以照照全身穿著。地面鋪起了一道木板階梯，讓玄關和走廊區隔出來，是很巧妙的設計。
之前這裡是個日式傳統房間，鋪設有榻榻米的空間，看來有些暗淡失色，同時也很難和現代感的家具相匹配。考慮到未來的用途，設計師決定將它改頭換面。
榻榻米被移除後，這處空間被改造成多用途的場域。客廳、餐廳及廚房都集合在一起，生活的效率更加提升。大面的落地窗讓明亮的光線傾洩入室內，高高的天花板裝飾著原木橫樑，敞亮的觀感讓人心頭無比舒爽！
還沒重新裝潢前，這裡有個家庭成員共用的起居室，老派的家具和過時的飾物，視覺上彷彿回到了上世紀，讓人看了就有股昏沈感。
重新裝潢後的空間，脫胎換骨成了一處簡潔明亮的書房。天花板上裝置的新型照明設備，營造出一股現代時尚感。木質地板、門框和書桌，簡潔中散發出溫馨的氛圍。
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