14 個讓你的庭院更美麗動人的水池設計

完美的建築設計除了室內裝修以外，戶外的景觀設計也是非常的重要，尤其是大門的玄關位置、前庭的花園和戶外的走廊，這類型的空間實用性雖然不大，但只要經過用心的佈置和設計，這些空間可以讓你的房子瞬間變得更時尚、更美麗。大家千萬不要忽略家中這些不顯眼的角落哦！那麼我們可以怎麼設計這些角落、打造一個美麗動人的景觀設計呢？
這次 homify 為大家帶來 14 個使用水池設計來美化家中庭院的好例子，如果你也對景觀設計，特別是有水池的庭院設計感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 當然，如果你還有更多問題，還可以直接與我們的設計師們聯繫喔～ 現在就來看看這些美麗的設計案例吧！
景觀建築師為這個房子的前庭創建了一個充滿春天氣色的空間，木造的圍棚、木板地配上景觀水池造景、青綠的植物和隨風飄揚的小芒草，在陽光的照耀下更是舒適怡人！
景觀設計師巧妙地利用了這兩株粗壯的大樹，它們落在這紅磚圍牆的襯托之下，加上發亮的噴水泉設計和青綠的盆裁，更顯得休閒時尚。
這個時尚的家居設計擁有廣闊的走廊和前庭位置，景觀設計師善用這些空間，把它們變成了優雅時尚的水池，配上鵝卵石和黑色的石材鋪設，盡顯現代的風味。
這個戶外的小花園本來就充滿了鄉村的田園風味，紅磚牆配上攀藤的植物和戶外的小桌，讓人感覺放鬆。再加上，這個長形的流動小水池設計後，庭園的造景就更加完美了！
Oasis
在大門口的前庭位置加上水池可以讓住宅變得更華麗高尚，就像以上的例子一樣，黑黝黝的石牆配上小瀑布和白色的小磚和棕櫚樹，讓整個空間瞬間變得時尚！
你會選擇這樣的小瀑布設計嗎～
這個小庭園的中間擺放了三個石頭造的立方體，水慢慢地在流動，配上白色的鵝卵石、植物和小餐桌，成為了一個非常好的休閒空間。
這個大門的玄關使用了不同的傢飾品和佈置品，植物鋪設的紅磚牆配上小水池和青草地，讓入口的位置更加大方得體！
走進這大門前，首先會經過一個充滿日本風情的走廊，走廊的兩旁佈滿了竹林和植物，小竹子聳立在水池之中，仿給置身在叢林中，充滿了大自然的氣色。
這個水上的走廊雖然設計簡單普通，但卻讓住宅的景觀變得美麗動人，相比沉悶的走廊設計，水池的設計靜悄悄地為房子注入了時尚的元素。
你喜歡這個水上的走廊設計嗎？歡迎留言與我們分享！
小菊、流水、石頭和紅磚牆，這些元素都充滿了田園的風味，可以讓空間變得更輕鬆、更自在，非常適合喜歡戶外的住戶。
這個前庭的中間擺放了一個非常魔幻的玻璃球，水慢慢從玻璃球流下，配上石材的鋪設和白色的外牆更是寧靜，真是讓人驚歎的玻璃製品。
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