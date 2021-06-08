14 個讓你的庭院更美麗動人的水池設計

完美的建築設計除了室內裝修以外，戶外的景觀設計也是非常的重要，尤其是大門的玄關位置、前庭的花園和戶外的走廊，這類型的空間實用性雖然不大，但只要經過用心的佈置和設計，這些空間可以讓你的房子瞬間變得更時尚、更美麗。大家千萬不要忽略家中這些不顯眼的角落哦！那麼我們可以怎麼設計這些角落、打造一個美麗動人的景觀設計呢？

這次 homify 為大家帶來 14 個使用水池設計來美化家中庭院的好例子，如果你也對景觀設計，特別是有水池的庭院設計感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 當然，如果你還有更多問題，還可以直接與我們的設計師們聯繫喔～ 現在就來看看這些美麗的設計案例吧！