你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

14 個讓你的庭院更美麗動人的水池設計

Tarsier Tarsier
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates 庭院
Loading admin actions …

完美的建築設計除了室內裝修以外，戶外的景觀設計也是非常的重要，尤其是大門的玄關位置、前庭的花園和戶外的走廊，這類型的空間實用性雖然不大，但只要經過用心的佈置和設計，這些空間可以讓你的房子瞬間變得更時尚、更美麗。大家千萬不要忽略家中這些不顯眼的角落哦！那麼我們可以怎麼設計這些角落、打造一個美麗動人的景觀設計呢？

這次 homify 為大家帶來 14 個使用水池設計來美化家中庭院的好例子，如果你也對景觀設計，特別是有水池的庭院設計感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 當然，如果你還有更多問題，還可以直接與我們的設計師們聯繫喔～ 現在就來看看這些美麗的設計案例吧！

1. 充滿春天氣色的小水塘

Patiotuin Sittard, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs 庭院
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

景觀建築師為這個房子的前庭創建了一個充滿春天氣色的空間，木造的圍棚、木板地配上景觀水池造景、青綠的植物和隨風飄揚的小芒草，在陽光的照耀下更是舒適怡人！

2. 圍著大樹的水池設計

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos 房子
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

景觀設計師巧妙地利用了這兩株粗壯的大樹，它們落在這紅磚圍牆的襯托之下，加上發亮的噴水泉設計和青綠的盆裁，更顯得休閒時尚。

3. 優雅時尚的鵝卵石設計

Casa Rinconada., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos 露臺
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

這個時尚的家居設計擁有廣闊的走廊和前庭位置，景觀設計師善用這些空間，把它們變成了優雅時尚的水池，配上鵝卵石和黑色的石材鋪設，盡顯現代的風味。

4. 花園造景的水池設計

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia 商业空间 石器 Grey 商業空間
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

這個戶外的小花園本來就充滿了鄉村的田園風味，紅磚牆配上攀藤的植物和戶外的小桌，讓人感覺放鬆。再加上，這個長形的流動小水池設計後，庭園的造景就更加完美了！

5. 前庭中的小瀑布

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design 庭院
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

在大門口的前庭位置加上水池可以讓住宅變得更華麗高尚，就像以上的例子一樣，黑黝黝的石牆配上小瀑布和白色的小磚和棕櫚樹，讓整個空間瞬間變得時尚！

你會選擇這樣的小瀑布設計嗎～

6. 石造的立方體

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited 庭院
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

這個小庭園的中間擺放了三個石頭造的立方體，水慢慢地在流動，配上白色的鵝卵石、植物和小餐桌，成為了一個非常好的休閒空間。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 簡單優雅的水池設計

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. 庭院
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

這個大門的玄關使用了不同的傢飾品和佈置品，植物鋪設的紅磚牆配上小水池和青草地，讓入口的位置更加大方得體！

8. 充滿宗教氣氛的入口

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

燈光照明之下，佛像雕塑和水池散發出寧靜放鬆的氣氛，加上旁邊的竹林和穩重的石頭，讓人感到特別的寧靜。

9. 流水的走廊設計

Stadstuin Amsterdam Jordaan, ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design 庭院池塘
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

這個走廓的旁邊加設了一個長形的水設計，配上淺藍色的牆壁和植物，讓房子戶外的景觀變得更美麗動人。在辛勞的一天過後，回家的時候有如此美景相伴，心情都好多了！

如果你也喜歡這個流水的走廊設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

10. 閃閃發亮的流水設計

Casa de los Espejos, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 庭院
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這個戶外的空間使用了石材鋪設的圍牆，加上照明設計師裝置的燈光、園藝師種植的小盆裁、家居佈置師選購的傢俬和景觀設計師提議的水池，讓這個空間變得多元化，而且舒適怡人！

11. 隱藏在竹林中的水塘

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates 庭院
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

走進這大門前，首先會經過一個充滿日本風情的走廊，走廊的兩旁佈滿了竹林和植物，小竹子聳立在水池之中，仿給置身在叢林中，充滿了大自然的氣色。

12. 水上的走廊

Applecross, Project Artichoke Project Artichoke 庭院
Project Artichoke

Applecross

Project Artichoke
Project Artichoke
Project Artichoke

這個水上的走廊雖然設計簡單普通，但卻讓住宅的景觀變得美麗動人，相比沉悶的走廊設計，水池的設計靜悄悄地為房子注入了時尚的元素。

你喜歡這個水上的走廊設計嗎？歡迎留言與我們分享！

13. 石牆上的小瀑布

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

小菊、流水、石頭和紅磚牆，這些元素都充滿了田園的風味，可以讓空間變得更輕鬆、更自在，非常適合喜歡戶外的住戶。

14. 庭園中的魔幻水球

Front Garden water feature Cherry Mills Garden Design 庭院
Cherry Mills Garden Design

Front Garden water feature

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

這個前庭的中間擺放了一個非常魔幻的玻璃球，水慢慢從玻璃球流下，配上石材的鋪設和白色的外牆更是寧靜，真是讓人驚歎的玻璃製品

延伸閱讀：現代風豪宅: 一間散發奢華感的透天別墅

把陽台佈置成小庭院：12 種低成本的簡單方法

你也喜歡傳統東方元素？一起來看這17個來自專業設計師的裝潢範例吧～
快留言分享你的讀後感吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了